Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa

Thứ ba, 18:23 17/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.

Theo ghi nhận của Chuyên trang Gia đình và Xã hộigiá bạc hôm nay (17/3) có thời điểm bật tăng, tuy nhiên đến cuối phiên đã điều chỉnh và quay về gần mức giá mở cửa.

Cụ thể, tại hệ thống Ancarat, mở phiên hôm nay, giá bạc bật tăng khoảng 120.000 đồng/lượng, đưa giá bán lên vùng 83,2 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến cuối phiên, giá bán điều chỉnh về mức 82,6 triệu đồng/kg.

Tương tự, hệ thống Phú Quý ghi nhận giá bạc chốt phiên ở mức 83,4 triệu đồng/kg, nhỉnh hơn so với mức 83,0 triệu đồng/kg vào đầu phiên.

Tại hệ thống DOJI Group, giá bạc trong ngày cũng diễn biến cùng xu hướng khi bật tăng vào đầu phiên nhưng không giữ được đà tăng, chốt phiên trở lại mức ngang bằng với đầu ngày, ở mức 3,046 triệu đồng/lượng và 15,230 triệu đồng/5 lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc bán ra ở mức 85,4 triệu đồng/kg, giảm đáng kể so với mức 86,5 triệu đồng/kg vào đầu phiên.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức khoảng 80,6 USD/oz, cho thấy xu hướng phục hồi nhẹ nhưng chưa thực sự bền vững. 

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
