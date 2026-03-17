Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa

Theo ghi nhận của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc hôm nay (17/3) có thời điểm bật tăng, tuy nhiên đến cuối phiên đã điều chỉnh và quay về gần mức giá mở cửa.

Cụ thể, tại hệ thống Ancarat, mở phiên hôm nay, giá bạc bật tăng khoảng 120.000 đồng/lượng, đưa giá bán lên vùng 83,2 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến cuối phiên, giá bán điều chỉnh về mức 82,6 triệu đồng/kg.

Tương tự, hệ thống Phú Quý ghi nhận giá bạc chốt phiên ở mức 83,4 triệu đồng/kg, nhỉnh hơn so với mức 83,0 triệu đồng/kg vào đầu phiên.

Biểu đồ giá bạc của DOJI trong 7 ngày qua.

Tại hệ thống DOJI Group, giá bạc trong ngày cũng diễn biến cùng xu hướng khi bật tăng vào đầu phiên nhưng không giữ được đà tăng, chốt phiên trở lại mức ngang bằng với đầu ngày, ở mức 3,046 triệu đồng/lượng và 15,230 triệu đồng/5 lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc bán ra ở mức 85,4 triệu đồng/kg, giảm đáng kể so với mức 86,5 triệu đồng/kg vào đầu phiên.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức khoảng 80,6 USD/oz, cho thấy xu hướng phục hồi nhẹ nhưng chưa thực sự bền vững.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý tại thời điểm chốt phiên ngày 17/3.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat tại thời điểm chốt phiên ngày 17/3.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

