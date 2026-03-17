Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa
GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.
Theo ghi nhận của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc hôm nay (17/3) có thời điểm bật tăng, tuy nhiên đến cuối phiên đã điều chỉnh và quay về gần mức giá mở cửa.
Cụ thể, tại hệ thống Ancarat, mở phiên hôm nay, giá bạc bật tăng khoảng 120.000 đồng/lượng, đưa giá bán lên vùng 83,2 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến cuối phiên, giá bán điều chỉnh về mức 82,6 triệu đồng/kg.
Tương tự, hệ thống Phú Quý ghi nhận giá bạc chốt phiên ở mức 83,4 triệu đồng/kg, nhỉnh hơn so với mức 83,0 triệu đồng/kg vào đầu phiên.
Tại hệ thống DOJI Group, giá bạc trong ngày cũng diễn biến cùng xu hướng khi bật tăng vào đầu phiên nhưng không giữ được đà tăng, chốt phiên trở lại mức ngang bằng với đầu ngày, ở mức 3,046 triệu đồng/lượng và 15,230 triệu đồng/5 lượng.
Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc bán ra ở mức 85,4 triệu đồng/kg, giảm đáng kể so với mức 86,5 triệu đồng/kg vào đầu phiên.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức khoảng 80,6 USD/oz, cho thấy xu hướng phục hồi nhẹ nhưng chưa thực sự bền vững.
Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.
Hatchback điện giá 183 triệu đồng thiết kế đẹp, có cổng sạc nhanh, 2 túi khí, radar hỗ trợ lùi, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khách Việt nhìn sẽ mêGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hatchback điện sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều trang bị xứng đáng “nhỏ có võ” trong phân khúc.
Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồngGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.
Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xaoGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra mắt mang đến lời giải về tính kinh tế khi tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng, sẵn sàng chia lại thị phần đô thị.
Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17eGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 15 cực kỳ dễ tiếp cận và vẫn đủ tốt để ăn đứt các lựa chọn hàng đầu như iPhone 17e.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 17/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.068 đồng/USD, USD Index dưới mốc 100Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Sáng 17/3, thị trường ngoại tệ trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.068 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.
Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại khu vực huyện Đan Phượng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới, trong đó xã Ô Diên sau sáp nhập là khu vực có số lượng chung cư được rao bán đông đảo nhất.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp cùng những trang bị vượt phân khúc với giá quy đổi chỉ từ 23 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC duy trì mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện với giá cạnh tranh, hứa hẹn sẽ khiến khách hàng gạt bỏ những cái tên vốn đã quen thuộc như Honda Vision hay SH Mode.