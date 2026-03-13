Mới nhất
Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg

Thứ sáu, 14:00 13/03/2026
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục xu hướng giảm từ phiên trước đó.

Cụ thể, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc mở phiên ở mức 87,9 triệu đồng/kg (có thời điểm chạm mốc 88 triệu đồng/kg). Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, giá đã lùi về khoảng 85,3 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,200 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2,6 triệu đồng/kg so với đầu phiên.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại hệ thống Ancarat. Giá bạc mở phiên ở mức 86,9 triệu đồng/kg, sau đó giảm xuống còn khoảng 84,4 triệu đồng/kg vào giữa ngày, tương đương khoảng 3,200 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán ra lùi về vùng 85 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo giờ Việt Nam đang được ghi nhận quanh mức 82,2 USD/oz. Mức giá này cho thấy thị trường bạc thế giới vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh sau các phiên tăng trước đó.

Trong khi đó, DOJI đang niêm yết giá bạc ở mức 3,084 triệu đồng/lượng và 15,420 triệu đồng/5 lượng.

Ở chiều bán ra, Sacombank-SBJ vẫn là thương hiệu niêm yết cao hơn so với nhiều hệ thống khác. Đầu giờ chiều nay, giá bạc của đơn vị này được ghi nhận ở mức khoảng 87,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,285 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở phiên sáng nay, khi bạc được giao dịch quanh vùng 89,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán ra lùi về vùng 85 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Biểu đồ giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý ghi nhận xu hướng bạc trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán ra lùi về vùng 85 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh 14h chiều.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán ra lùi về vùng 85 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Bảng giá bạc hôm nay của Sacombank-SBJ tại nhịp điều chỉnh 14h chiều.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán ra lùi về vùng 85 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh 14h chiều.

Tags:

