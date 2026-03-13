Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục xu hướng giảm từ phiên trước đó.
Cụ thể, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc mở phiên ở mức 87,9 triệu đồng/kg (có thời điểm chạm mốc 88 triệu đồng/kg). Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, giá đã lùi về khoảng 85,3 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,200 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2,6 triệu đồng/kg so với đầu phiên.
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại hệ thống Ancarat. Giá bạc mở phiên ở mức 86,9 triệu đồng/kg, sau đó giảm xuống còn khoảng 84,4 triệu đồng/kg vào giữa ngày, tương đương khoảng 3,200 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, DOJI đang niêm yết giá bạc ở mức 3,084 triệu đồng/lượng và 15,420 triệu đồng/5 lượng.
Ở chiều bán ra, Sacombank-SBJ vẫn là thương hiệu niêm yết cao hơn so với nhiều hệ thống khác. Đầu giờ chiều nay, giá bạc của đơn vị này được ghi nhận ở mức khoảng 87,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,285 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở phiên sáng nay, khi bạc được giao dịch quanh vùng 89,6 triệu đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo giờ Việt Nam đang được ghi nhận quanh mức 82,2 USD/oz. Mức giá này cho thấy thị trường bạc thế giới vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh sau các phiên tăng trước đó.
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Sáng nay (13/3), thị trường ngoại tệ ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi đồng bạc xanh trên thế giới tiếp tục đà tăng giá phiên thứ ba liên tiếp, tỷ giá USD tại thị trường tự do trong nước lại có dấu hiệu giảm mạnh.
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City hấp dẫn ở thời điểm giữa tháng 3/2026, đủ sức cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.
GĐXH - iPhone 15 Plus với màn Dynamic Island, camera kép, giá rẻ lại được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 3 xã mới: Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ liên tục ấm nóng.
GĐXH - SUV cỡ nhỏ sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới, với giá dự kiến từ khoảng 500 triệu đồng.
GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn sẽ 'gây sốt' nhờ thiết kế đẹp mắt hơn Honda SH Mode và Vision, kèm theo loạt trang bị khá ấn tượng.
GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.
GĐXH - Loại hình căn hộ studio tại các phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 25-50m², nhưng giá nhà tại phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
