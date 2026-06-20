Giá bạc hôm nay 20/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

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Giá bạc hôm nay 20/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 20/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ hiện đang đi ngang sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc mở phiên tại hệ thống Phú Qúy đi ngang sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán tại khung giờ 8h16 phút đang niêm yết ở vùng 67,599 triệu đồng/kg, tương đương 2,535 triệu đồng/lượng. Đã giảm nhẹ 160.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (67,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,541 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Quý 20/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h01 phút hiện đang duy trì ở vùng 67,653 triệu đồng/kg, tương đương 2,537 triệu đồng/lượng. Bằng giá bán trong phiên sáng qua.

Giá bạc Ancarat hôm nay 20/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán tại khung giờ 15h30 chiều qua, ở vùng 68,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,565 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán cập nhật tại khung giờ 08h40 phút sáng qua còn đang niêm yết ở vùng 68,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,574 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 20/6.

Giá bạc DOJI

Cùng động thái này, giá bạc tại hệ thống bạc Doji sáng nay cũng giảm nhưng không đáng kể so với giá bán sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,535 triệu đồng/lượng và khoảng 12,675 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,541 triệu đồng/lượng và khoảng 12,705 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 20/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay giảm nhẹ so với ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 64 USD/ounce.

Sau nhịp phục hồi nhẹ lên vùng 70 USD/ounce cuối tuần trước, sang tuần này giá bạc lại có xu hướng giảm, chạm mốc 64 USD/ounce cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới.

Giá bạc thế giới hôm nay (20/6) duy trì ở vùng 64 USD/oz.



