Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’ GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay nối tiếp đà tăng từ phiên trước đó khi hệ thống Ancarat mở phiên tăng thêm 149.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra từ vùng 68,7 triệu đồng/kg lên vùng 70,9 triệu đồng/kg vào đầu giờ chiều nay. Giá bán lẻ tương ứng 2,693 triệu đồng/lượng.

Biên độ tăng trong nửa phiên hôm nay lên đến hơn 2,4 triệu đồng/kg.

Hệ thống Phú Quý cũng tương tự khi giá bán ra bật tăng từ 69,7 triệu đồng/kg (mở phiên) lên vùng 72,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,702 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ có biên độ tăng nhẹ hơn khi giá bán ra điều chỉnh từ vùng 73,1 triệu đồng/kg lên vùng 74,4 triệu đồng/kg. Biên độ tăng tương ứng khoảng hơn 1,3 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 69 USD/oz cho thấy, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, với giá liên tục tạo các đỉnh và đáy cao dần.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá bạc DOJI 99.9 ở mức 2,610 triệu đồng/lượng và 13,050 triệu đồng/5 lượng.

Sau nhịp tăng mạnh, thị trường hiện bước vào trạng thái tích lũy quanh vùng đỉnh 69.4 - 69.5, phản ánh sự giằng co giữa bên mua và bên bán.

Nếu giá bứt phá dứt khoát khỏi vùng này kèm khối lượng tăng, xu hướng tăng rất có thể được nối dài. Ngược lại, việc không vượt được kháng cự có thể dẫn đến một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh đầu giờ chiều nay.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh đầu giờ chiều nay.

Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiên GĐXH - Giá bạc hôm nay (ngày 20/3) ghi nhận biến động rõ rệt. Ngay từ đầu phiên giao dịch, thị trường có dấu hiệu hồi phục trở lại sau chuỗi giảm trước đó. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra vẫn chưa thể quay lại mức mở phiên.