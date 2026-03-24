Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng, từ vùng 69 triệu đồng/kg bật đến vùng 72 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay nối tiếp đà tăng từ phiên trước đó khi hệ thống Ancarat mở phiên tăng thêm 149.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra từ vùng 68,7 triệu đồng/kg lên vùng 70,9 triệu đồng/kg vào đầu giờ chiều nay. Giá bán lẻ tương ứng 2,693 triệu đồng/lượng.
Biên độ tăng trong nửa phiên hôm nay lên đến hơn 2,4 triệu đồng/kg.
Hệ thống Phú Quý cũng tương tự khi giá bán ra bật tăng từ 69,7 triệu đồng/kg (mở phiên) lên vùng 72,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,702 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ có biên độ tăng nhẹ hơn khi giá bán ra điều chỉnh từ vùng 73,1 triệu đồng/kg lên vùng 74,4 triệu đồng/kg. Biên độ tăng tương ứng khoảng hơn 1,3 triệu đồng/kg.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá bạc DOJI 99.9 ở mức 2,610 triệu đồng/lượng và 13,050 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 69 USD/oz cho thấy, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, với giá liên tục tạo các đỉnh và đáy cao dần.
Sau nhịp tăng mạnh, thị trường hiện bước vào trạng thái tích lũy quanh vùng đỉnh 69.4 - 69.5, phản ánh sự giằng co giữa bên mua và bên bán.
Nếu giá bứt phá dứt khoát khỏi vùng này kèm khối lượng tăng, xu hướng tăng rất có thể được nối dài. Ngược lại, việc không vượt được kháng cự có thể dẫn đến một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ tháng 3/2026Giá cả thị trường - 15 phút trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới được hình thành từ huyện Thường Tín (cũ), thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịchGiá cả thị trường - 17 phút trước
GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.
Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ giảm chưa từng có, rẻ, đẹp chẳng kém iPhone 17 Pro Max, đáng mua nhất Việt NamGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ không chỉ rẻ hơn iPhone 17 Pro Max mà nhiều tính năng thậm chí trang bị còn sang hơn.
Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi ‘sập’ xuống 162 triệu đồng/lượng.
SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.
Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi là cao nhất?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,9%/năm.
Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.
Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).
Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.