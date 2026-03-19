Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạn
GĐXH - Tiếp nối đà giảm từ phiên trước, giá bạc hôm nay (ngày 19/3) ghi nhận diễn biến lao dốc mạnh chỉ trong chưa đầy một phiên giao dịch, với mức giảm lên tới hơn 5 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh từ "đỉnh" 79,0 triệu đồng/kg trong phiên sáng nay, đã nhanh chóng "trượt dốc" xuống quanh ngưỡng 73 triệu đồng/kg. Biên độ "bốc hơi" khoảng 5,5 triệu đồng/kg.
Cụ thể, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc mở phiên ở mức 78 triệu đồng/kg và có thời điểm vượt mốc 79,0 triệu đồng/kg vào khoảng sau 9h sáng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra giảm sâu về khoảng 73,5 triệu đồng/kg (tương đương 2,767 triệu đồng/lượng), ghi nhận biên độ giảm tới 5,5 triệu đồng/kg.
Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại hệ thống Ancarat khi giá bán ra từ đỉnh 78,1 triệu đồng/kg giảm về còn 72,9 triệu đồng/kg (khoảng 2,771 triệu đồng/lượng).
Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bán bạc ở mức 78,1 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng giá mở phiên khoảng 81 triệu đồng/kg.
Tại DOJI, bạc DOJI 99.9 hiện được niêm yết ở mức 2,690 triệu đồng/lượng, tương đương 13,450 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động quanh mức 71,3 USD/oz, cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt.
Áp lực giảm giá được cho là đến từ sự phục hồi của đồng USD cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các biến động kinh tế toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến thị trường kim loại quý.
Diễn biến giảm sâu trong ngày cho thấy thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro biến động lớn trong ngắn hạn.
