Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạn

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh từ "đỉnh" 79,0 triệu đồng/kg trong phiên sáng nay, đã nhanh chóng "trượt dốc" xuống quanh ngưỡng 73 triệu đồng/kg. Biên độ "bốc hơi" khoảng 5,5 triệu đồng/kg.

Cụ thể, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc mở phiên ở mức 78 triệu đồng/kg và có thời điểm vượt mốc 79,0 triệu đồng/kg vào khoảng sau 9h sáng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra giảm sâu về khoảng 73,5 triệu đồng/kg (tương đương 2,767 triệu đồng/lượng), ghi nhận biên độ giảm tới 5,5 triệu đồng/kg.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại hệ thống Ancarat khi giá bán ra từ đỉnh 78,1 triệu đồng/kg giảm về còn 72,9 triệu đồng/kg (khoảng 2,771 triệu đồng/lượng).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động quanh mức 71,3 USD/oz, cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bán bạc ở mức 78,1 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng giá mở phiên khoảng 81 triệu đồng/kg.

Tại DOJI, bạc DOJI 99.9 hiện được niêm yết ở mức 2,690 triệu đồng/lượng, tương đương 13,450 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động quanh mức 71,3 USD/oz, cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt.

Áp lực giảm giá được cho là đến từ sự phục hồi của đồng USD cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các biến động kinh tế toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến thị trường kim loại quý.

Diễn biến giảm sâu trong ngày cho thấy thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro biến động lớn trong ngắn hạn.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh chiều nay.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh chiều nay.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Biểu đồ giá bạc của Tập đoàn DOJI trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.