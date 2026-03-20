Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiên

Thứ sáu, 15:10 20/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay (ngày 20/3) ghi nhận biến động rõ rệt. Ngay từ đầu phiên giao dịch, thị trường có dấu hiệu hồi phục trở lại sau chuỗi giảm trước đó. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra vẫn chưa thể quay lại mức mở phiên.

Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước "bốc hơi" gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạnGiá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạn

GĐXH - Tiếp nối đà giảm từ phiên trước, giá bạc hôm nay (ngày 19/3) ghi nhận diễn biến lao dốc mạnh chỉ trong chưa đầy một phiên giao dịch, với mức giảm lên tới hơn 5 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự phục hồi khi Phú Quý tăng thêm 120.000 đồng/lượng tại thời điểm mở phiên, giá bán ra ở vùng 76 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, dù qua các nhịp điều chỉnh tăng dần nhưng đến gần 15h chiều cùng ngày, giá bán ra đã giảm về vùng 74 triệu đồng/kg.

Tương tự, tại hệ thống Ancarat, nếu thời điểm mở phiên, giá bán ra ở vùng 75 triệu đồng/kg thì đến chiều nay, giá bán ra tại Ancarat đã giảm về vùng 74 triệu đồng/kg.

Biên độ giảm của hai thương hiệu trên dao động trong vùng 1- 2 triệu đồng/kg, diễn biến này cho thấy đà phục hồi còn rất thận trọng. Đồng thời, phản ánh tâm lý giằng co của thị trường khi lực cầu có dấu hiệu cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để kéo giá tăng bền vững.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay có dấu hiệu phục hồi về vùng 72 USD/oz. Xu hướng tăng vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường còn chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, tại Sacombank-SBJ, xu hướng hồi phục thể hiện rõ hơn khi giá bán tăng từ khoảng 78 triệu đồng/kg lên mức 79 triệu đồng/kg.

Tại DOJI, mặt hàng bạc lượng DOJI 99.9 đang được niêm yết công khai với giá 2,749 triệu đồng/lượng và 13,745 triệu đồng/5 lượng.

Nhìn chung, diễn biến trong ngày cho thấy lực cầu đã có dấu hiệu cải thiện, song chưa đủ mạnh để tạo đà tăng ổn định. Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường thế giới.

Biểu giá bạc của DOJI trong 7 ngày qua.

Biểu giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh chiều nay.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh chiều nay.

Việt Nam sắp niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa, bảo đảm minh bạch, an toànViệt Nam sắp niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa, bảo đảm minh bạch, an toàn

GĐXH - Ngày 18/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng liên quan tổ chức cuộc thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top