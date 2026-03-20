Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiên

Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạn GĐXH - Tiếp nối đà giảm từ phiên trước, giá bạc hôm nay (ngày 19/3) ghi nhận diễn biến lao dốc mạnh chỉ trong chưa đầy một phiên giao dịch, với mức giảm lên tới hơn 5 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự phục hồi khi Phú Quý tăng thêm 120.000 đồng/lượng tại thời điểm mở phiên, giá bán ra ở vùng 76 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, dù qua các nhịp điều chỉnh tăng dần nhưng đến gần 15h chiều cùng ngày, giá bán ra đã giảm về vùng 74 triệu đồng/kg.

Tương tự, tại hệ thống Ancarat, nếu thời điểm mở phiên, giá bán ra ở vùng 75 triệu đồng/kg thì đến chiều nay, giá bán ra tại Ancarat đã giảm về vùng 74 triệu đồng/kg.

Biên độ giảm của hai thương hiệu trên dao động trong vùng 1- 2 triệu đồng/kg, diễn biến này cho thấy đà phục hồi còn rất thận trọng. Đồng thời, phản ánh tâm lý giằng co của thị trường khi lực cầu có dấu hiệu cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để kéo giá tăng bền vững.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay có dấu hiệu phục hồi về vùng 72 USD/oz. Xu hướng tăng vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường còn chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, tại Sacombank-SBJ, xu hướng hồi phục thể hiện rõ hơn khi giá bán tăng từ khoảng 78 triệu đồng/kg lên mức 79 triệu đồng/kg.

Tại DOJI, mặt hàng bạc lượng DOJI 99.9 đang được niêm yết công khai với giá 2,749 triệu đồng/lượng và 13,745 triệu đồng/5 lượng.

Nhìn chung, diễn biến trong ngày cho thấy lực cầu đã có dấu hiệu cải thiện, song chưa đủ mạnh để tạo đà tăng ổn định. Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường thế giới.

Biểu giá bạc của DOJI trong 7 ngày qua.

Biểu giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh chiều nay.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh chiều nay.