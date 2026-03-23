Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu khi hệ thống Ancarat từ vùng giá mở phiên 69,1 triệu đồng/kg giảm xuống vùng 66,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,553 triệu đồng/kg.
Biên độ giảm tương ứng trên 2 triệu đồng/kg diễn ra chỉ trong buổi sáng, cho thấy lực bán ra đang gia tăng và tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn khi người mua có xu hướng chốt lời, hoặc cắt lỗ trước những biến động khó lường.
Tuy nhiên, khó lường hơn là sau khi chạm đáy ở vùng 66,9 triệu đồng/kg, giá bạc Ancarat đã bất ngờ đảo chiều, bật lên vùng 67,4 triệu đồng/kg. Giá bán lẻ niêm yết ở vùng 2,564 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, hệ thống Phú Quý mở phiên đã giảm 185.000 đồng/lượng, giá giao dịch 69,4 triệu đồng/kg, qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của hệ thống này giảm về vùng 67 triệu đồng/kg và đến 11h52 phút cùng ngày, giá bán ra của Phú Quý bật lên vùng 68 triệu đồng/kg, tương đương 2,551 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SJB niêm yết giá bán ra ở vùng 71,6 triệu đồng/kh, trong khi mở phiên hôm nay, giá niêm yết của hệ thống này là 75,6 triệu đồng/kg. Biên độ giảm lên đến 4 triệu đồng.
Giá bán của hệ thống DOJI niêm yết thấp hơn các thương hiệu trong nước khác, khi bạc DOJI 99.9 là 2,484 triệu đồng/lượng và 12,420 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 66 USD/oz theo giờ Việt Nam.
Từ biểu đồ kỹ thuật giá bạc thế giới (XAG/USD) trong khung 1 phút cho thấy diễn biến khá rõ nét giữa hai pha đối lập.
Đầu phiên, giá giảm mạnh từ vùng 66,8 USD/oz xuống sát 65 USD/oz, phản ánh lực bán áp đảo và tâm lý thị trường tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau khi tạo đáy, giá bắt đầu đi ngang tích lũy và dần phục hồi nhẹ trở lại. Các đáy sau cao hơn đáy trước, đồng thời đỉnh sau cũng nhích lên, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang hình thành.
Dù vậy, đà tăng hiện tại chưa thực sự vững chắc khi giá đang gặp kháng cự quanh vùng 66,1–66,2 USD/oz. Khối lượng giao dịch trong nhịp hồi chưa có sự bùng nổ rõ rệt, cho thấy, lực mua chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.
Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).
Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 23/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 99,5 điểm.
SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A Toyota Raize 2026 với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung phiên bản mang phong cách thể thao, đồng thời tiếp tục duy trì lợi thế về giá trong phân khúc.
Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda đẹp sang trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch, rẻ hơn SH Mode, Air Blade khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda sở hữu thiết kế cực thể thao, trang bị hiện đại với phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch cực sắc nét.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 4 xã mới: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thường Tín cũ liên tục ấm nóng.
23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc) thuộc nhóm 3 có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh có thời hạn buộc hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.
Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, đi 170 km/lần sạc, tốc độ 100 km/h rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH cực hợp với chị emGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ô tô điện mini giá từ 199 triệu đồng đang gây chú ý tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn, tầm hoạt động khoảng 170 km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 22/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.
iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone cũ với chi phí tiết kiệm và dùng được lâu dài, đây lựa chọn sáng giá nhất phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau để bạn dễ dàng cân nhắc.
Giá xe ô tô Hyundai giảm mạnh tới 220 triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ hiếm thấy, cực dễ muaGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.