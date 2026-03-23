Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiên GĐXH - Giá bạc hôm nay (ngày 20/3) ghi nhận biến động rõ rệt. Ngay từ đầu phiên giao dịch, thị trường có dấu hiệu hồi phục trở lại sau chuỗi giảm trước đó. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra vẫn chưa thể quay lại mức mở phiên.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu khi hệ thống Ancarat từ vùng giá mở phiên 69,1 triệu đồng/kg giảm xuống vùng 66,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,553 triệu đồng/kg.

Biên độ giảm tương ứng trên 2 triệu đồng/kg diễn ra chỉ trong buổi sáng, cho thấy lực bán ra đang gia tăng và tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn khi người mua có xu hướng chốt lời, hoặc cắt lỗ trước những biến động khó lường.

Tuy nhiên, khó lường hơn là sau khi chạm đáy ở vùng 66,9 triệu đồng/kg, giá bạc Ancarat đã bất ngờ đảo chiều, bật lên vùng 67,4 triệu đồng/kg. Giá bán lẻ niêm yết ở vùng 2,564 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Cùng xu hướng, hệ thống Phú Quý mở phiên đã giảm 185.000 đồng/lượng, giá giao dịch 69,4 triệu đồng/kg, qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của hệ thống này giảm về vùng 67 triệu đồng/kg và đến 11h52 phút cùng ngày, giá bán ra của Phú Quý bật lên vùng 68 triệu đồng/kg, tương đương 2,551 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SJB niêm yết giá bán ra ở vùng 71,6 triệu đồng/kh, trong khi mở phiên hôm nay, giá niêm yết của hệ thống này là 75,6 triệu đồng/kg. Biên độ giảm lên đến 4 triệu đồng.

Giá bán của hệ thống DOJI niêm yết thấp hơn các thương hiệu trong nước khác, khi bạc DOJI 99.9 là 2,484 triệu đồng/lượng và 12,420 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 66 USD/oz theo giờ Việt Nam.

Từ biểu đồ kỹ thuật giá bạc thế giới (XAG/USD) trong khung 1 phút cho thấy diễn biến khá rõ nét giữa hai pha đối lập.

Đầu phiên, giá giảm mạnh từ vùng 66,8 USD/oz xuống sát 65 USD/oz, phản ánh lực bán áp đảo và tâm lý thị trường tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau khi tạo đáy, giá bắt đầu đi ngang tích lũy và dần phục hồi nhẹ trở lại. Các đáy sau cao hơn đáy trước, đồng thời đỉnh sau cũng nhích lên, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang hình thành.

Dù vậy, đà tăng hiện tại chưa thực sự vững chắc khi giá đang gặp kháng cự quanh vùng 66,1–66,2 USD/oz. Khối lượng giao dịch trong nhịp hồi chưa có sự bùng nổ rõ rệt, cho thấy, lực mua chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Biểu đồ kỹ thuật giá bạc của DOJI.

