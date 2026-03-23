Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

Thứ hai, 12:48 23/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.

Giá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiênGiá bạc hôm nay (20/3): Phục hồi nhưng giá bán vẫn thấp hơn thời điểm mở phiên

GĐXH - Giá bạc hôm nay (ngày 20/3) ghi nhận biến động rõ rệt. Ngay từ đầu phiên giao dịch, thị trường có dấu hiệu hồi phục trở lại sau chuỗi giảm trước đó. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra vẫn chưa thể quay lại mức mở phiên.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu khi hệ thống Ancarat từ vùng giá mở phiên 69,1 triệu đồng/kg giảm xuống vùng 66,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,553 triệu đồng/kg. 

Biên độ giảm tương ứng trên 2 triệu đồng/kg diễn ra chỉ trong buổi sáng, cho thấy lực bán ra đang gia tăng và tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn khi người mua có xu hướng chốt lời, hoặc cắt lỗ trước những biến động khó lường. 

Tuy nhiên, khó lường hơn là sau khi chạm đáy ở vùng 66,9 triệu đồng/kg, giá bạc Ancarat đã bất ngờ đảo chiều, bật lên vùng 67,4 triệu đồng/kg. Giá bán lẻ niêm yết ở vùng 2,564 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’ - Ảnh 2.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Cùng xu hướng, hệ thống Phú Quý mở phiên đã giảm 185.000 đồng/lượng, giá giao dịch 69,4 triệu đồng/kg, qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của hệ thống này giảm về vùng 67 triệu đồng/kg và đến 11h52 phút cùng ngày, giá bán ra của Phú Quý bật lên vùng 68 triệu đồng/kg, tương đương 2,551 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SJB niêm yết giá bán ra ở vùng 71,6 triệu đồng/kh, trong khi mở phiên hôm nay, giá niêm yết của hệ thống này là 75,6 triệu đồng/kg. Biên độ giảm lên đến 4 triệu đồng.

Giá bán của hệ thống DOJI niêm yết thấp hơn các thương hiệu trong nước khác, khi bạc DOJI 99.9 là 2,484 triệu đồng/lượng và 12,420 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 66 USD/oz theo giờ Việt Nam.

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’ - Ảnh 3.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở vùng 66 USD/oz theo giờ Việt Nam.

Từ biểu đồ kỹ thuật giá bạc thế giới (XAG/USD) trong khung 1 phút cho thấy diễn biến khá rõ nét giữa hai pha đối lập.

Đầu phiên, giá giảm mạnh từ vùng 66,8 USD/oz xuống sát 65 USD/oz, phản ánh lực bán áp đảo và tâm lý thị trường tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau khi tạo đáy, giá bắt đầu đi ngang tích lũy và dần phục hồi nhẹ trở lại. Các đáy sau cao hơn đáy trước, đồng thời đỉnh sau cũng nhích lên, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang hình thành.

Dù vậy, đà tăng hiện tại chưa thực sự vững chắc khi giá đang gặp kháng cự quanh vùng 66,1–66,2 USD/oz. Khối lượng giao dịch trong nhịp hồi chưa có sự bùng nổ rõ rệt, cho thấy, lực mua chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’ - Ảnh 4.

Giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’ - Ảnh 5.

Giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’ - Ảnh 6.

Biểu đồ kỹ thuật giá bạc của DOJI.

Giá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước "bốc hơi" gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạnGiá bạc hôm nay (19/3): Thị trường trong nước 'bốc hơi' gần 6 triệu đồng/kg trong vài giờ, cảnh báo nguy cơ rủi ro ngắn hạn

GĐXH - Tiếp nối đà giảm từ phiên trước, giá bạc hôm nay (ngày 19/3) ghi nhận diễn biến lao dốc mạnh chỉ trong chưa đầy một phiên giao dịch, với mức giảm lên tới hơn 5 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửaGiá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa

GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).

Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Sáng 23/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 99,5 điểm.

SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

GĐXH - SUV hạng A Toyota Raize 2026 với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung phiên bản mang phong cách thể thao, đồng thời tiếp tục duy trì lợi thế về giá trong phân khúc.

Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda đẹp sang trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch, rẻ hơn SH Mode, Air Blade khiến thị trường xôn xao

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda sở hữu thiết kế cực thể thao, trang bị hiện đại với phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch cực sắc nét.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 4 xã mới: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thường Tín cũ liên tục ấm nóng.

23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc) thuộc nhóm 3 có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh có thời hạn buộc hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, đi 170 km/lần sạc, tốc độ 100 km/h rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH cực hợp với chị em

GĐXH - Ô tô điện mini giá từ 199 triệu đồng đang gây chú ý tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn, tầm hoạt động khoảng 170 km/lần sạc.

Giá vàng hôm nay 22/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17

GĐXH - iPhone cũ với chi phí tiết kiệm và dùng được lâu dài, đây lựa chọn sáng giá nhất phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau để bạn dễ dàng cân nhắc.

Giá xe ô tô Hyundai giảm mạnh tới 220 triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ hiếm thấy, cực dễ mua

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Giá sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam hiện nay: Chỉ từ 340 triệu đồng, chỉ ngang Kia Morning: Toyota Vios, Honda City còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji có giảm sâu?

iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
