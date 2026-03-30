Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắc
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 30/3 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt khi mở cửa quanh ngưỡng 70 triệu đồng/kg và nhanh chóng tăng lên vùng 72 triệu đồng/kg chỉ sau vài nhịp điều chỉnh, tương ứng mức tăng khoảng 2 triệu đồng/kg.
Ghi nhận của Chuyên trang Gia đình và Xã hội cho thấy, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 70 triệu đồng/kg và tăng lên 72,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,702 triệu đồng/lượng.
Tương tự, hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra quanh mức 72,2 triệu đồng/kg (tương đương 2,710 triệu đồng/lượng).
Đáng chú ý, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì mức giá cao hơn so với mặt bằng chung khi sau 8 lần điều chỉnh trong buổi sáng, giá bạc tăng từ 71,7 triệu đồng/kg lên 73,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,739 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, DOJI niêm yết giá bán thấp hơn, ở mức khoảng 2,636 triệu đồng/lượng (tương đương 13,180 triệu đồng/5 lượng).
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 69,8 USD/ounce, phản ánh trạng thái giằng co với xu hướng đi ngang nhưng nghiêng giảm nhẹ.
Phân tích kỹ thuật cho thấy các nhịp phục hồi gần đây đều suy yếu khi tiếp cận vùng kháng cự 71–72 USD/ounce.
Trong bối cảnh động lượng thị trường chưa rõ ràng, xu hướng chủ đạo vẫn là thận trọng, với kịch bản giảm giá được đánh giá nhỉnh hơn trong ngắn hạn.
