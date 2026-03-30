Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắc

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/3 tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng giảm, từ vùng giá 73 triệu đồng/kg lùi về mốc 71 triệu đồng/kg.

Ghi nhận của Chuyên trang Gia đình và Xã hội cho thấy, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 70 triệu đồng/kg và tăng lên 72,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,702 triệu đồng/lượng.

Tương tự, hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra quanh mức 72,2 triệu đồng/kg (tương đương 2,710 triệu đồng/lượng).

Đáng chú ý, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì mức giá cao hơn so với mặt bằng chung khi sau 8 lần điều chỉnh trong buổi sáng, giá bạc tăng từ 71,7 triệu đồng/kg lên 73,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,739 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 69,8 USD/ounce, phản ánh trạng thái giằng co với xu hướng đi ngang nhưng nghiêng giảm nhẹ.

Trong khi đó, DOJI niêm yết giá bán thấp hơn, ở mức khoảng 2,636 triệu đồng/lượng (tương đương 13,180 triệu đồng/5 lượng).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 69,8 USD/ounce, phản ánh trạng thái giằng co với xu hướng đi ngang nhưng nghiêng giảm nhẹ.

Phân tích kỹ thuật cho thấy các nhịp phục hồi gần đây đều suy yếu khi tiếp cận vùng kháng cự 71–72 USD/ounce.

Trong bối cảnh động lượng thị trường chưa rõ ràng, xu hướng chủ đạo vẫn là thận trọng, với kịch bản giảm giá được đánh giá nhỉnh hơn trong ngắn hạn.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh trưa cùng ngày.