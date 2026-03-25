Giá bạc hôm nay (25/3): Sau kỳ tăng ngắn hạn, thị trường liên tục điều chỉnh biên độ tăng, giảm nhẹ nhàng
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 25/3 tiến từ vùng 74 triệu đồng/kg lên quanh mốc 76 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng khi Phú Quý mở phiên ở vùng 76 triệu đồng/kg, đến nhịp điều chỉnh chiều nay, giá bạc của hệ thống này lùi về vùng 75,3 triệu đồng/kg.
Dù trong phiên giá giảm nhưng so với phiên trước đó nhưng mức giảm nhẹ này chủ yếu mang tính kỹ thuật sau chuỗi tăng ngắn hạn.
Hệ thống Ancarat đang giữ giá bán ra ở vùng 75,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,823 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, giá bán ra của Sacombank – SBJ cũng giảm rõ rệt từ vùng giá 78,7 triệu đồng/kg xuống ngưỡng 76,9 triệu đồng/kg (tương đương 2,886 triệu đồng/lượng) sau 16 nhịp điều chỉnh.
Riêng DOJI niêm yết giá bán ra thấp hơn các hệ thống kể trên với mức 2,749 triệu đồng/lượng và 13,745 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, đến thời điểm 14h48 phút theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 73 USD/oz, cho thấy, sự hồi phục rõ rệt sau giai đoạn giảm mạnh trước đó, với cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước, phản ánh lực mua đã quay trở lại.
Tuy nhiên, khi tiến vào vùng 73 – 74 USD/oz, thị trường bắt đầu chững lại với các nến nhỏ và thiếu động lực tăng tiếp, cho thấy áp lực bán đang xuất hiện tại vùng kháng cự quan trọng.
Trong ngắn hạn, rất có thể, xu hướng nghiêng về tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ, thay vì tiếp tục tăng mạnh ngay lập tức.
