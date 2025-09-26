Giá biệt thự tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá tốt nhất?
GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua nhiều biến động, phân khúc biệt thự tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ bất ngờ trở thành tâm điểm với mức giá bán nhà lên tới hàng chục, thậm chí gần trăm tỷ đồng.
Diễn biến giá biệt thự tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm sau sáp nhập
Chỉ cách đây chưa đầy một thập kỷ, quận Bắc Từ Liêm còn là khu vực được xem là "vùng ven" của Hà Nội. Nhưng giờ đây, khu vực này đã lột xác ngoạn mục, trở thành "miền đất hứa" của giới nhà giàu nhờ hạ tầng giao thông phát triển, sự xuất hiện của các khu đô thị quy mô và hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, sau thời điểm sáp nhập gần 3 tháng, sức nóng của thị trường bất động sản tại quận Bắc Từ Liêm cũ, tức 5 phường mới là Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát vẫn duy trì ở mức ổn định.
Trong làn sóng đó, thị trường biệt thự tại khu vực này đang ghi nhận mức tăng giá nhà đầy bất ngờ, vượt qua nhiều khu vực trung tâm khác. Đặc biệt, các căn biệt thự tọa lạc trên trục đường Phạm Văn Đồng, Cầu Diễn... những khu vực tiếp giáp trung tâm đang có mức giá bán nhà cao kỷ lục, khiến giới đầu tư không khỏi sửng sốt.
Theo ghi nhận từ Batdongsan.com.vn (thuộc PropertyGuru Việt Nam), trong tháng 9/2025, một số căn biệt thự tại quận Bắc Từ Liêm cũ đã được rao bán với mức giá vượt xa kỳ vọng. Đơn cử có thể kể đến, một căn biệt thự rộng 101m2 tại dự án Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 39 tỷ đồng, tương đương 386,14 triệu đồng/m2. Xuân đỉnh cũng là khu vực có số lượng biệt thự, liền kề đang rao bán thuộc top đầu trong 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
Chỉ sau phường Xuân Đỉnh, phường Tây Tựu là khu vực có số lượng thông tin biệt thự, liền kề cũng khá đông đảo. giá biệt thự tại đây hiện đang dao động phổ biến từ 200-450 triệu đồng/m2. Nổi bật có căn biệt thự 6 tầng, rộng 160m2 tại dự án Jade Lake Residence, đường Tây Thăng Long, phường Tây Tựu hiện đang được định giá 72 tỷ đồng, tương đương 450 triệu đồng/m2.
Những phường còn lại (Phú Diễn, Đông Ngạc, Thượng Cát) có lượng thông tin rao bán biệt thự, liền kề khiêm tốn hơn, tuy nhiên mức giá tại các khu vực này cũng "nóng bỏng tay" khi dao động phổ biến từ khoảng 200-hơn 400 triệu đồng/m2.
Những con số "không tưởng" đang phản ánh rõ nét sự phân hóa sâu sắc trong nhu cầu mua nhà, đầu tư dài hạn, và xu hướng dịch chuyển dòng tiền về khu vực phía tây thủ đô.
5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập
1. Phường Tây Tựu
Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Phường Phú Diễn
Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
3. Phường Xuân Đỉnh
Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
4. Phường Đông Ngạc
Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
5. Phường Thượng Cát
Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
