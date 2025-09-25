Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Giá nhà mặt phố tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ tăng mạnh

Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà mặt phố tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Theo khảo sát mới nhất trên các nền tảng mua bán nhà trực tuyến như Batdongsan.com.vn (Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam), nhiều căn nhà mặt phố tại quận Bắc Từ Liêm cũ hiện đang được rao bán với mức giá dao động từ vài chục đến 70 tỷ đồng/căn – một mức giá trước đây thường chỉ xuất hiện ở những khu vực "đất vàng" như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Đơn cử, một căn nhà mặt phố, thiết kế 5 tầng, rộng 62,8m2 tại đường Phú Diễn, phường Phú Diễn hiện đang được rao bán với giá 24,5 tỷ đồng, tương đương 359,24 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 46m2 hiện đang được rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 543,48 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 2 tầng, có diện tích 45m2 nằm trên đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc hiện được rao bán với giá 12,9 tỷ đồng, tương đương 286,67 triệu đồng/m2.

Hay như căn nhà mặt phố 5 tầng, rộng 160m2 tại dự án Avenue Garden, đường Tây Thăng Long, phường Tây Tựu cũng đang được định giá 55 tỷ đồng, tương đương 343,75 triệu đồng/m2.

Như vậy có thể thấy, sau sáp nhập giá nhà mặt phố tại 5 phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát vẫn duy trì được sức nóng, với giá bán phổ biến dao động từ 200 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

