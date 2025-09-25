Mới nhất
Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Thứ năm, 14:55 25/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Tháng 9/2025, thị trường bất động sản quận Bắc Từ Liêm cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà mặt phố, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.

Giá nhà mặt phố tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ tăng mạnh

Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà mặt phố tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Theo khảo sát mới nhất trên các nền tảng mua bán nhà trực tuyến như Batdongsan.com.vn (Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam), nhiều căn nhà mặt phố tại quận Bắc Từ Liêm cũ hiện đang được rao bán với mức giá dao động từ vài chục đến 70 tỷ đồng/căn – một mức giá trước đây thường chỉ xuất hiện ở những khu vực "đất vàng" như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Đơn cử, một căn nhà mặt phố, thiết kế 5 tầng, rộng 62,8m2 tại đường Phú Diễn, phường Phú Diễn hiện đang được rao bán với giá 24,5 tỷ đồng, tương đương 359,24 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 46m2 hiện đang được rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 543,48 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 2 tầng, có diện tích 45m2 nằm trên đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc hiện được rao bán với giá 12,9 tỷ đồng, tương đương 286,67 triệu đồng/m2.

Hay như căn nhà mặt phố 5 tầng, rộng 160m2 tại dự án Avenue Garden, đường Tây Thăng Long, phường Tây Tựu cũng đang được định giá 55 tỷ đồng, tương đương 343,75 triệu đồng/m2.

Như vậy có thể thấy, sau sáp nhập giá nhà mặt phố tại 5 phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát vẫn duy trì được sức nóng, với giá bán phổ biến dao động từ 200 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.

Hồng Thủy
Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Nhà tập thể dưới 2 tỷ đồng tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội được săn đón

Nhà tập thể dưới 2 tỷ đồng tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội được săn đón

Bất ngờ trước giá cho thuê nhà phố thương mại tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bất ngờ trước giá cho thuê nhà phố thương mại tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.

Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe ga có giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng vẫn sở hữu những trang bị tương đối hiện đại so với tầm giá.

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại giá bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ

Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại giá bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá cả thị trường

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá cả thị trường
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường

