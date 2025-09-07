5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Biệt thự tại phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng có giá ‘mềm’ hơn?

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc biệt thự tại khu vực 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại các phường Hà Đông, Dương Nội không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà mặt phố nhiều, mà còn là những nơi dẫn đầu về mức giá bán so với các phường còn lại.

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại phường Hà Đông đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 200 đến khoảng gần 420 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn biệt thự liền kề thiết kế 7 tầng, rộng 65m2, tại dự án The Terra An Hưng, phố Nguyễn Thanh Bình, phường Hà Đông (tức phường La Khê, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 27,2 tỷ đồng, tương đương 418,46 triệu đồng/m2.

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Phường Dương Nội cũng là khu vực có số lượng biệt thự, liền kề được rao bán tương đối lớn. Giá biệt thự tại đây được rao bán cũng không hề rẻ, dao động phổ biến trong khoảng từ 150-350 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn biệt thự 4 tầng, rộng 120m2 tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội hiện đang được rao bán với giá 23 tỷ đồng, tương đương 191,67 triệu đồng/m2.

Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán biệt thự, liền kề tại 3 phường còn lại: Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của nhiều căn biệt thự tại các khu vực này cũng đã vượt ngưỡng 150 triệu đồng/m2, thậm chí với những căn nhà có vị trí đẹp, thiết kế hiện đại giá bán cũng chạm ngưỡng từ 250-350 triệu đồng/m2.

Hiện nay, phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

