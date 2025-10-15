'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Bộ phim truyền hình dài tập "Lằn ranh" do VFC phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện. Bộ phim khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. Đề tài này luôn là thử thách với các nhà làm phim. "Lằn ranh" xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Thời điểm quan trọng, không ít "nhaỵ cảm" và nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thuỷ hay Phó bí thư Đình Sách - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: Thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.

Bộ phim chính luận mang tên "Lằn ranh" lên sóng VTV trong tháng 10. Ảnh VTV

Dự án chung cư Trinh Tam - vốn từng được tung hô như biểu tượng phát triển nay lại phơi bày vô vàn sai phạm. Sổ hồng ách tắc, quy hoạch bị bóp méo... Trịnh Văn Khắc - Phó giám đốc Sở xây dựng, thân tín của Phó bí thư Đình Sách cùng nhiều cán bộ khác sa vào vòng xoáy. Phạm Ngọc Triển, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, với vai trò và vị trí của mình đã phải dàn xếp sao cho mọi sự ổn thoả nhất.

Bùi Hằng Thu - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát vụ việc Trinh Tam. Nhưng càng đi sâu, cô cùng các đồng sự càng phát hiện ra sự thật đau lòng, rằng từ thanh tra viên nho nhỏ đến những người đang ngồi trên ghế quyền lực, ai cũng có thể vướng vòng lao lý. Bản thân Bùi Hằng Thu còn phải đối mặt với sức ép Tỉnh uỷ và chẳng dễ lựa chọn giữa dừng điều tra để thăng tiến hay tiếp tục đến cùng để bảo vệ công lý.

Sự hấp dẫn của "Lằn ranh" chính là những lằn ranh giữa thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Một quyết định nhỏ cũng có thể biến cán bộ thành kẻ phạm tội hoặc người giữ được chính nghĩa. Bộ phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính mà là thước đo đạo đức, sự minh bạch, quyết định tương lai của cả hệ thống.

Mạnh Trường - Hồng Diễm tái ngộ trong "Lằn ranh". Ảnh VTV

Đạo diễn NSƯT Mai Hiền đã "chọn mặt gửi vàng" những cái tên vô cùng đảm bảo như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… cùng rất nhiều tên tuổi khác. Đặc biệt, NSND Trung Anh, Mạnh Trường và Hồng Diễm sẽ hoá thân vào những vai diễn rất khác trước đây.

Đó không còn là một NSND Trung Anh trong những vai ông bố hiền lành, tội nghiệp mà là một chính khách đa diện, vừa hết lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà, vừa có những tham vọng cá nhân to lớn. Hồng Diễm cũng không còn là một phụ nữ nội trợ yếu đuối mà là một Viện phó Viện kiểm sát nghiêm túc, cẩn trọng, quyết đoán. Còn với Mạnh Trường - một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ...

"Lằn ranh" phát sóng vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần lúc 21h00 trên kênh VTV1, ngay sau khi phim "Có anh, nơi ấy bình yên" kết thúc.

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào? GĐXH - DJ Ngân 98 dù có nhiều tai tiếng về phong cách ăn mặc và lối sống, song lại có mức cát-xê rất cao, lối sống xa hoa và thường xuyên khoe nhà, khoe xe.











