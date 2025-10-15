'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?
GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.
Bộ phim truyền hình dài tập "Lằn ranh" do VFC phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện. Bộ phim khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. Đề tài này luôn là thử thách với các nhà làm phim. "Lằn ranh" xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy.
Thời điểm quan trọng, không ít "nhaỵ cảm" và nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thuỷ hay Phó bí thư Đình Sách - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: Thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.
Dự án chung cư Trinh Tam - vốn từng được tung hô như biểu tượng phát triển nay lại phơi bày vô vàn sai phạm. Sổ hồng ách tắc, quy hoạch bị bóp méo... Trịnh Văn Khắc - Phó giám đốc Sở xây dựng, thân tín của Phó bí thư Đình Sách cùng nhiều cán bộ khác sa vào vòng xoáy. Phạm Ngọc Triển, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, với vai trò và vị trí của mình đã phải dàn xếp sao cho mọi sự ổn thoả nhất.
Bùi Hằng Thu - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát vụ việc Trinh Tam. Nhưng càng đi sâu, cô cùng các đồng sự càng phát hiện ra sự thật đau lòng, rằng từ thanh tra viên nho nhỏ đến những người đang ngồi trên ghế quyền lực, ai cũng có thể vướng vòng lao lý. Bản thân Bùi Hằng Thu còn phải đối mặt với sức ép Tỉnh uỷ và chẳng dễ lựa chọn giữa dừng điều tra để thăng tiến hay tiếp tục đến cùng để bảo vệ công lý.
Sự hấp dẫn của "Lằn ranh" chính là những lằn ranh giữa thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Một quyết định nhỏ cũng có thể biến cán bộ thành kẻ phạm tội hoặc người giữ được chính nghĩa. Bộ phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính mà là thước đo đạo đức, sự minh bạch, quyết định tương lai của cả hệ thống.
Đạo diễn NSƯT Mai Hiền đã "chọn mặt gửi vàng" những cái tên vô cùng đảm bảo như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… cùng rất nhiều tên tuổi khác. Đặc biệt, NSND Trung Anh, Mạnh Trường và Hồng Diễm sẽ hoá thân vào những vai diễn rất khác trước đây.
Đó không còn là một NSND Trung Anh trong những vai ông bố hiền lành, tội nghiệp mà là một chính khách đa diện, vừa hết lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà, vừa có những tham vọng cá nhân to lớn. Hồng Diễm cũng không còn là một phụ nữ nội trợ yếu đuối mà là một Viện phó Viện kiểm sát nghiêm túc, cẩn trọng, quyết đoán. Còn với Mạnh Trường - một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ...
"Lằn ranh" phát sóng vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần lúc 21h00 trên kênh VTV1, ngay sau khi phim "Có anh, nơi ấy bình yên" kết thúc.
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lýXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán véXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắtXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.