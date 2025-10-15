'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTV

"Lằn ranh" - Bộ phim thuộc dòng chính luận sẽ lên sóng VTV1 từ tháng 10 này. Đây là dự án phim Đài Tuyền hình Việt Nam phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện, khai thác những vấn đề nổi cộm trong xã hội đang được khán giả quan tâm.

Trong phim, Viện Kiểm sát nhân dân với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt chống tội phạm; giữ vững nguyên tắc, tinh thần thượng tôn pháp luật, bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, đã vượt lên những khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ đó, khắc họa hình ảnh những người lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức ngành Kiểm sát nhân dân với những đặc trưng về tính cách và hành động, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm.

Phim "Lằn ranh" lên sóng trên kênh VTV1 trong tháng 10. Ảnh VTV

Một điểm khiến bộ phim được khán giả quan tâm là sự tái hợp của diễn viên Mạnh Trường và Hồng Diễm sau gần 10 năm. Chia sẻ với VTV, diễn viên Mạnh Trường cho hay: "Phải tới 8 năm rồi tôi và Hồng Diễm mới đóng cùng phim với nhau. Ở dự án mới lần này, hai nhân vật của chúng tôi sẽ có một mối quan hệ khá đặc biệt và hy vọng là khi lên phim, khán giả sẽ thích".

Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường sẽ vào vai Triển. Đây là lần hiếm hoi anh hóa thân vào một vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc, một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ.

Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường sẽ vào vai Triển đây là vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc.

"Vai diễn này cũng là một thử thách với tôi. Với vai Triển, có thể đôi lúc khán giả xem sẽ thấy anh ta hoàn toàn là một nhân vật chính diện. Nhưng đôi khi ở nhiều phân đoạn lại thấy anh ta có thể là vai phản diện" - Mạnh Trường chia sẻ.

Trong khi đó, Hồng Diễm sẽ vào vai Thu, một Viện phó Viện kiểm sát nghiêm túc, cẩn trọng, quyết đoán. Hồng Diễm cho hay, đây là lần đầu vào vai một kiểm soát viên, cũng là một thử thách rất lớn. Tôi cũng sẽ cố gắng để chuyển tải được tinh thần của nhân vật cũng như nội dung bộ phim.

Diễn viên Hồng Diễm được người hâm mộ ưu ái gọi là "đại mỹ nhân" VFC. Ảnh FBNV

Ngoài Hồng Diễm và Mạnh Trường "Lằn ranh" còn quy tụ dàn diễn viên là những gương mặt được khán giả yêu thích như: NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, NSND Trọng Trinh, NSƯT Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Tiến Lộc...



