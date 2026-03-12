Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc
GĐXH - Bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc gia đình. Hãy tìm hiểu cách sắp xếp bàn thờ đúng để công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.
Loa đài, tivi
Bàn thờ cần sự yên tĩnh, thanh tịnh để thể hiện sự tôn kính. Việc vô tình đặt loa, tivi, hay ampli ngay trên hoặc gần bàn thờ gây ồn ào, mất trang nghiêm.
Do loa đài, tivi là những thiết bị tạo tiếng ồn, rung động mạnh, làm rối không gian tâm linh. Theo phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí tốt, nhưng âm thanh ầm ĩ từ loa đài dễ khiến năng lượng bị xáo trộn, gia đình hay bất an, công việc trục trặc.
Cách xử lý: Dời loa, tivi ra xa bàn thờ, tốt nhất là sang phòng khác. Nếu nhà chật, hãy chọn góc riêng biệt, cách bàn thờ ít nhất 2-3m, và tắt thiết bị khi thắp hương để giữ không gian tĩnh lặng.
Bát hương có chân bằng sắt nhọn
Nhiều gia đình dùng chân hương vòng bằng sắt để tiện cắm nhang, nhưng loại này không phù hợp với bàn thờ gia tiên.
Theo phong thủy, kim loại nhọn (như sắt, thép) mang sát khí, làm mất sự ấm áp, hài hòa của không gian thờ cúng. Chân hương sắt còn dễ gỉ sét, làm bẩn bàn thờ, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm.
Cách xử lý: Thay bằng bát hương gốm hoặc gỗ, cắm cát sạch để giữ nhang. Nếu cần chân hương, chọn loại bằng đồng hoặc gốm, hình tròn, không có cạnh sắc.
Gương
Gương là vật dụng quen thuộc, nhưng đặt trên hoặc đối diện bàn thờ là điều tối kỵ. Phong thủy cho rằng gương phản chiếu mọi thứ, kể cả năng lượng tiêu cực, có thể làm tán khí tốt của bàn thờ.
Gương đối diện còn tạo cảm giác bất an, như có người "nhòm ngó" không gian thiêng liêng. Gương đặt sai chỗ dễ khiến gia chủ mất tập trung khi cúng lễ, lâu dần ảnh hưởng tâm lý, công việc kém suôn sẻ.
Cách xử lý: Dời gương sang phòng ngủ hoặc khu vực sinh hoạt. Nếu bàn thờ ở phòng khách, đảm bảo không có gương lớn đối diện. Che gương bằng rèm khi không dùng.
Bể cá cảnh nhỏ
Bể cá với nước chảy, cá bơi tuy đẹp mắt, nhưng đặt trên hoặc gần bàn thờ lại không phù hợp. Trong phong thủy, nước chuyển động liên tục mang tính "động", trong khi bàn thờ cần sự ổn định, tĩnh tại.
Bể cá còn tạo độ ẩm, dễ làm hỏng gỗ bàn thờ hoặc khiến không gian ẩm mốc, mất vệ sinh. Việc để bể cá gần bàn thờ trong phong thủy còn mang ý nghĩa dễ khiến tài lộc "trôi đi", công việc làm ăn lận đận.
Cách xử lý: Chuyển bể cá ra phòng khách hoặc góc thoáng đãng khác. Nếu thích cây nước trang trí, hãy chọn chậu sen nhỏ đặt xa bàn thờ, vừa đẹp vừa hợp phong thủy.
Các vật dụng nhỏ khác
Nhiều gia đình tiện tay để ví tiền, chìa khóa, điện thoại, hay đồ chơi trẻ con lên bàn thờ, đây là những thứ không nên đặt trên bàn thờ, do làm không gian lộn xộn, thiếu tôn nghiêm.
Phong thủy nhấn mạnh bàn thờ phải gọn gàng để khí tốt lưu thông. Đồ linh tinh chất đống không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn khiến gia đình khó tập trung khi cúng lễ, dễ dẫn đến xao nhãng, tài lộc khó tụ.
Cách xử lý: Dọn sạch bàn thờ, chỉ để bát hương, lư đồng, hoa tươi, và mâm cúng. Sắm hộp nhỏ để đồ lặt vặt ở góc khác, giữ bàn thờ luôn sạch sẽ, thoáng đãng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
