Gia đình Salim Hải Long cùng ái nữ hóa trang nhân dịp Halloween

Nhập gia tùy tục giữa lòng Nhật Bản

Nhân chuyến du lịch tại Nhật, gia đình Salim Hải Long quyết định hóa thân thành các nhân vật trong “Spirited Away” - tác phẩm kinh điển của Studio Ghibli. Từ phục trang, bối cảnh cho đến thần thái, cả gia đình như bước ra từ thế giới linh hồn đầy màu sắc.

Gia đình Salim Hải Long cùng bộ ảnh hóa trang dịp Halloween (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ trên trang cá nhân, Salim hóm hỉnh viết: “Đang ở Nhật nên mình nhập gia tùy tục, đồ may sẵn từ nhà sang đây chỉ có đứng vô cảnh là chụp thui, quá là hợp".

Bộ ảnh đậm hơi thở xứ Phù Tang

Địa điểm thực hiện bộ ảnh là khu phố cổ và khu tắm onsen mang đậm nét văn hóa Nhật Bản. Ánh sáng tự nhiên cùng những khung cảnh quen thuộc như lối đi gỗ, đèn lồng đỏ, tạo cảm giác chân thực như trong phim. Sự kết hợp hài hòa giữa thời trang, không gian và cảm xúc giúp bộ ảnh trở thành điểm nhấn đặc biệt trong mùa Halloween năm nay.

Gia đình Salim Hải Long lan tỏa niềm vui và tinh thần gắn kết

Ngay sau khi chia sẻ, bộ ảnh nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi. Nhiều khán giả dành lời khen cho ý tưởng độc đáo và cách thể hiện tự nhiên của cả nhà. Không chỉ là màn hóa trang ấn tượng, “Spirited Away version Jet2Holiday” còn truyền tải thông điệp về niềm vui giản dị và tình cảm gia đình - điều làm nên sức hút của vợ chồng Salim Hải Long trong mắt người hâm mộ.

