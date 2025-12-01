Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao
GĐXH - Giá iPhone Air bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng.
Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có
Trái ngược với iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro hay iPhone 17 tiêu chuẩn đang giữ nguyên giá niêm yết, iPhone Air chính hãng lại có mức giảm sâu nhất kể từ thời điểm lên kệ.
Tính đến ngày 1/12/2025, phiên bản 256GB VN/A hiện đang được các nhà bán lẻ niêm yết còn 30,29 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức giá 31,99 triệu đồng ban đầu. Bản 512GB cũng giảm xuống còn 35,79 triệu đồng và bản 1TB còn 40,99 triệu đồng, tức mức giảm dao động từ 1,7 đến 4 triệu đồng tùy phiên bản.
Trong bối cảnh các mẫu iPhone 17 khác thậm chí còn có nơi bán cao hơn niêm yết, mức giá mới của iPhone Air gây bất ngờ với nhiều người dùng. Mặc dù là sản phẩm mới, nhưng việc iPhone Air gặp khó về doanh số trong những tháng đầu đã khiến Apple và các nhà bán lẻ phải điều chỉnh chiến lược.
Bảng giá iPhone Air mới nhất
|Phiên bản
|Giá niêm yết (VND)
|Giá hiện tại (VND)
|iPhone Air 256GB VN/A
|31.990.000
|30.290.000
|iPhone Air 512GB VN/A
|38.490.000
|35.790.000
|iPhone Air 1TB VN/A
|44.990.000
|40.990.000
Lý do giá iPhone Air giảm
Không thể phủ nhận iPhone Air có ngoại hình đẹp mắt với thiết kế bo cong mềm mại, độ mỏng chỉ 5,64 mm và khung titan kết hợp kính Ceramic Shield 2 tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Tuy nhiên để đạt được độ mỏng đó, Apple đã cắt giảm khá nhiều trang bị quan trọng.
Máy chỉ sở hữu một camera sau duy nhất, điều hiếm thấy đối với một sản phẩm có giá trên 30 triệu đồng. Trong khi xu hướng nhiếp ảnh trên smartphone ngày càng được chú trọng, việc thiếu camera tele hay góc siêu rộng khiến iPhone Air khó cạnh tranh với iPhone 17 hoặc iPhone 17 Pro.
Một hạn chế khác nằm ở hệ thống loa khi iPhone Air chỉ trang bị một loa ngoài, thay vì âm thanh stereo. Điều này khiến trải nghiệm giải trí hay xem phim không thật sự hoàn hảo. Ngoài ra, model này chỉ hỗ trợ hai eSIM thay vì nano SIM truyền thống như các mẫu iPhone còn lại trong dòng 17, khiến một bộ phận người dùng phân vân khi chuyển đổi.
Dù có nhiều tranh cãi, một số đánh giá thực tế lại cho thấy iPhone Air có thể mạnh hơn kỳ vọng ban đầu. Máy vẫn được trang bị khung titan, chuẩn chống nước và độ bền được đánh giá cao. Trong thử nghiệm rơi vỡ, độ bền của iPhone Air thậm chí vượt qua cả iPhone 17 Pro Max ở một số tình huống.
Pin của iPhone Air cũng là yếu tố được đánh giá tích cực. Dung lượng 3.149 mAh tưởng như thấp nhưng lại cho thời lượng sử dụng ngang ngửa iPhone 17 Pro Max nhờ chip tiết kiệm điện N1 và modem C1X. Thử nghiệm thực tế cho thấy iPhone Air có thể hoạt động hơn 7 giờ ở cường độ cao, vượt qua nhiều flagship Android khác trên thị trường.
Về hiệu năng, iPhone Air vẫn sử dụng chip mới và màn hình chất lượng tương đương iPhone 17 Pro Max. Điều này giúp máy xử lý tốt các tác vụ nặng, chụp ảnh, quay phim hay chơi game mà không gặp giới hạn đáng kể. Đối với nhiều người dùng, đây mới chính là giá trị cốt lõi để lựa chọn iPhone Air thay vì các mẫu đắt tiền hơn.
Có nên mua iPhone Air?
Với việc giảm giá mạnh và vẫn giữ được hiệu năng, chất lượng hoàn thiện cùng thiết kế cao cấp, iPhone Air đang trở thành lựa chọn đáng tiền nhất trong dòng iPhone 17 series dành cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí mà không phải hy sinh trải nghiệm. Mặc dù có những điểm thiếu sót khiến máy chưa thật sự phổ thông, đây vẫn là model iPhone mới rẻ nhất ở thời điểm hiện tại, phù hợp với những ai ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ và hiệu năng sử dụng lâu dài.
