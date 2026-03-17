Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Yamaha Grand Filano Hybrid

Hãng xe Nhật Bản Yamaha Motor tiếp tục phả hơi nóng vào phân khúc xe tay ga tầm trung khi tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu Yamaha Grand Filano Hybrid. Dù mang ngôn ngữ thiết kế thanh lịch và cổ điển, ẩn sâu bên trong vỏ bọc nhã nhặn ấy là một hàm lượng công nghệ đáng nể nhằm tối ưu hóa trải nghiệm lái.

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của Yamaha Grand Filano Hybrid nằm ở khối động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 phân khối.

Hệ truyền động này sử dụng công nghệ đúc xi-lanh nguyên khối giúp tăng khả năng tản nhiệt và tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Kết quả mang lại là một con số tiêu thụ nhiên liệu gây ấn tượng mạnh. Chiếc xe chỉ tiêu tốn khoảng 1,6 lít xăng cho 100 km di chuyển. Với bình xăng 4,4 lít, người dùng hoàn toàn có thể quên đi việc phải ghé trạm xăng liên tục trong cả tuần đi làm.

Màn hình kỹ thuật số đa sắc

Động cơ hybrid không chỉ giải quyết bài toán kinh tế mà còn mang lại sự êm ái vượt trội. Bộ khởi động kiêm máy phát điện thông minh giúp chiếc xe nổ máy tĩnh lặng, rũ bỏ hoàn toàn tiếng rít khởi động thường thấy ở các dòng xe tay ga đời cũ. Kết hợp cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời, chiếc xe hạn chế tối đa lượng khí thải xả ra môi trường mỗi khi dừng đèn đỏ.

Hiểu rõ tâm lý khách hàng nội đô, nhà sản xuất trang bị cho mẫu xe này khoang chứa đồ lên tới 27 lít.

Cốp xe rộng rãi dễ dàng chứa gọn hai mũ bảo hiểm và được trang bị đèn chiếu sáng giúp việc tìm đồ trong đêm không còn là trở ngại.

Cốp rộng là 1 lợi thế

Vị trí nắp bình xăng đặt phía trước yếm xe tiếp tục là một điểm cộng lớn về mặt công thái học.

Người lái chỉ cần bấm nút để đổ xăng mà không phải chịu cảnh bước xuống xe và mở yên lích kích.

Về mặt hiển thị, hệ thống đèn chiếu sáng trên xe đã được tiêu chuẩn hóa bằng công nghệ diode phát quang thế hệ mới giúp tăng độ bền và tầm nhìn.

Màn hình kỹ thuật số đa sắc cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình trạng hoạt động của hệ thống động cơ, đi kèm khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh qua ứng dụng nội bộ.

Phanh chống bó cứng

Sự xuất hiện của phanh chống bó cứng trên bản cao cấp là một tuyên ngôn rõ ràng về tiêu chuẩn an toàn.

Công nghệ này giúp người lái kiểm soát tay lái tốt hơn khi phanh gấp trên đường trơn trượt, giảm thiểu tối đa rủi ro trượt bánh.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid

Theo mức giá công bố tại thị trường khu vực, hai phiên bản mới có giá quy đổi giao động quanh ngưỡng 44 triệu đồng. Mức giá này biến sản phẩm của Yamaha thành một thách thức thực sự trong phân khúc tầm trung.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này được người tiêu dùng quen mặt dưới tên gọi Yamaha Grande.

Hiện xe đang được bán tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu có giá khoảng 49 triệu đồng.

Nếu được phân phối chính hãng thế hệ mới nhất tại Việt Nam với mức giá tương đồng, sản phẩm này sẽ trực tiếp làm nóng lại cuộc đua doanh số.

Những cái tên sừng sỏ như Honda Lead hay Honda Vision chắc chắn sẽ phải dè chừng trước một đối thủ vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa tràn ngập công nghệ hỗ trợ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.












