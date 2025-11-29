Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max
GĐXH - Cấu hình vẫn mạnh mẽ, camera chất lượng và khả năng cập nhật lâu dài, những mẫu iPhone này trở thành lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng muốn tối ưu chi phí mà vẫn có trải nghiệm cao cấp.
Mỗi khi Apple ra mắt dòng iPhone mới, thị trường điện thoại cũ lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của iPhone 17 không chỉ thu hút giới công nghệ mà còn kéo theo làn sóng giảm giá mạnh ở các đời máy trước đó.
Đây là thời điểm "vàng" để người dùng sở hữu những chiếc flagship cũ với mức giá cực kỳ dễ chịu nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm cao cấp, nếu bạn đang phân vân giữa ma trận giá cả và cấu hình.
Giá iPhone 16 Pro cũ
Mức giá tham khảo (Hàng 99%): Khoảng 19.500.000 - 21.000.000 VNĐ.
Đánh giá iPhone 16 Pro
Ở vị trí đầu bảng, iPhone 16 Pro (đã qua sử dụng) chính là món hời lớn nhất lúc này cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất mà không muốn chi trả mức giá niêm yết đắt đỏ. Dù đã ra mắt được một năm, con chip A18 Pro vẫn là một "quái vật" về hiệu năng, xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng từ dựng video 4K đến chơi các tựa game AAA.
Điểm đáng tiền nhất trên mẫu máy này chính là nút Camera Control vật lý và khả năng hỗ trợ tối đa cho Apple Intelligence, giúp người dùng không bị lỗi thời trong ít nhất 4-5 năm tới. Với thiết kế tản nhiệt Graphene cải tiến so với đời trước, máy hoạt động mát mẻ và ổn định hơn hẳn trong các tác vụ cường độ cao.
Giá iPhone 15 Pro Max cũ
Mức giá tham khảo (Hàng 99%): Khoảng 17.500.000 - 19.000.000 VNĐ.
Đánh giá iPhone 15 Pro Max
Nếu bạn cần một chiếc máy màn hình lớn, nhẹ và tiện dụng thì iPhone 15 Pro Max là ứng cử viên số một. Đây là chiếc iPhone đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Apple sang chất liệu khung viền Titanium bền bỉ và cổng sạc USB-C tiêu chuẩn. Việc đồng bộ hóa sạc với iPad, MacBook hay các thiết bị Android khác là một điểm cộng cực lớn về sự tiện lợi.
Về khả năng nhiếp ảnh, ống kính tele zoom quang 5x trên mẫu máy này vẫn cho ra chất lượng ảnh vượt trội, chi tiết sắc nét và khả năng chống rung ấn tượng. Con chip A17 Pro tuy nhiệt độ có phần cao hơn A18 Pro đôi chút nhưng vẫn dư sức đáp ứng mọi nhu cầu giải trí hiện nay.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ
Mức giá tham khảo (Hàng 99%): Khoảng 13.500.000 - 15.000.000 VNĐ.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
Dù đã bước sang năm tuổi thứ 3, iPhone 14 Pro Max vẫn giữ giá rất tốt nhờ sự ổn định đáng kinh ngạc. Đây là thiết bị tiên phong mang đến thiết kế Dynamic Island, thay thế cho phần tai thỏ truyền thống, giúp giao diện người dùng trở nên sinh động và hiện đại hơn. Màn hình Always-on Display cùng camera chính 48MP là những nâng cấp giúp chiếc máy này không hề thua kém quá nhiều so với các thế hệ đàn em. Hiệu năng của chip A16 Bionic ở thời điểm cuối 2025 vẫn rất "dư dả" cho các tác vụ đa nhiệm và chiến game mượt mà.
Với mức giá đã giảm sâu, đây là lựa chọn an toàn và kinh tế nhất cho người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone dòng Max cao cấp.
Giá iPhone 13 Pro Max cũ
Mức giá tham khảo (Hàng 99%): Khoảng 11.500.000 - 13.000.000 VNĐ.
Đánh giá iPhone 13 Pro Max
Trong cộng đồng người dùng công nghệ, iPhone 13 Pro Max vẫn được tôn vinh là "nhà vua" về thời lượng pin. Cho đến tận cuối năm 2025, rất ít mẫu smartphone nào có thể đánh bại được sự tối ưu hóa năng lượng tuyệt vời của con chip A15 Bionic trên thiết bị này.
Ngoài ra, đây cũng là dòng máy đánh dấu sự xuất hiện của màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà khác biệt hoàn toàn so với các dòng máy 60Hz. Nếu bạn là người thường xuyên di chuyển, cần một thiết bị có thể trụ vững cả ngày dài với cường độ sử dụng cao mà không quá quan tâm đến Dynamic Island hay cổng USB-C, thì iPhone 13 Pro Max vẫn là lựa chọn số một.
Giá iPhone 12 Pro Max cũ
Mức giá tham khảo (Hàng 99%): Khoảng 9.000.000 - 11.500.000 VNĐ.
Đánh giá iPhone 12 Pro Max
Nằm ở mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách, iPhone 12 Pro Max là lựa chọn kinh tế cho những ai muốn sở hữu thiết kế vuông vức sang trọng và màn hình lớn 6.7 inch OLED sắc nét. Dù con chip A14 Bionic đã có tuổi đời 5 năm, nó vẫn hoạt động tốt cho các nhu cầu cơ bản như lướt web, xem phim, mạng xã hội và chụp ảnh đăng tải hàng ngày. Hệ thống camera có cảm biến LiDAR hỗ trợ lấy nét ban đêm vẫn rất hữu dụng.
Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý kỹ về tình trạng pin khi mua mẫu máy này vì tuổi đời linh kiện đã khá cao. Đây là chiếc máy phù hợp cho sinh viên hoặc người dùng phổ thông muốn trải nghiệm sự cao cấp của Apple với chi phí tối thiểu.
Có nên mua iPhone cũ thời điểm này?
Những mẫu iPhone cũ trên đang được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá xuống mức hấp dẫn, thậm chí chỉ bằng một nửa so với model mới.
Điều này mở ra cơ hội cho người tiêu dùng sở hữu một chiếc iPhone có hiệu năng mạnh mẽ, camera chất lượng và khả năng cập nhật iOS dài lâu, nhưng với chi phí tiết kiệm đáng kể. Nếu đang phân vân giữa việc “lên đời” iPhone 17 hay chọn một mẫu iPhone cũ giảm giá, đây chính là lúc thích hợp để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thị trường máy cũ (Likenew 99%) ở Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2025 và có thể thay đổi tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ, màu sắc, tình trạng pin cũng như chế độ bảo hành của từng cửa hàng...
