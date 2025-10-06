Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao
GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.
Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất
Dòng iPhone 14 xuống giá nhanh chủ yếu là do chúng là những lựa chọn cuối cùng sử dụng cổng lightning. Tại Việt Nam, dòng iPhone 14 hiện chỉ còn iPhone 14 mới và các lựa chọn Pro và Plus chủ yếu là máy cũ. Tất nhiên điểm dhung là đều đang có giá rẻ kỷ lục.
Đầu tháng 10, mẫu iPhone 14 hàng mới nhiều và đã giảm thêm 500 nghìn đồng so với cùng thời điểm tháng trước và hiện chỉ từ 12.35 triệu đồng. iPhone 14 sở hữu phần cứng cực mạnh thậm chí hơn cả iPhone 16e như có 5 lõi xử lý đồ họa trong khi iPhone 16e chỉ có 4 lõi. Nó cũng đi kèm camera với chất lượng cực cao không kém iPhone 16 Pro Max mới quá nhiều.
iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cả hai đều gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro và Pro Max mới nhưng là hàng xách tay. Trong đó rất nhiều là hàng từ Mỹ chỉ có eSIM.
Nếu mua hàng cũ, mức giá của iPhone 14 Pro Max lại khá rẻ cộng với ngoại hình bóng bẩy của viền thép, iPhone 14 Pro Max vẫn rất được lòng khách Việt. Nếu không cần AI, chọn mua iPhone 14 Pro Max lúc này rất hợp lý bởi mức giá của máy rẻ nhưng từ thiết kế đến trang bị đều thời thượng và không lép vế nhiều trước iPhone 16 Pro và Pro Max.
Bảng giá iPhone 14 mới nhất các dòng
Giá iPhone 14 mới
iPhone 14 - 128GB: 11.99 triệu đồng;
iPhone 14 - 256GB: 14.49 triệu đồng.
Giá iPhone 14 Plus cũ
iPhone 14 Plus - 128GB: 10.39 triệu đồng;
iPhone 14 Plus - 256GB: 11.69 triệu đồng.
Giá iPhone 14 Pro cũ
iPhone 14 Pro 128GB: 12.59 triệu đồng;
iPhone 14 Pro 256GB: 13.59 triệu đồng.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ
iPhone 14 Pro Max 128GB: 15.59 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max 256GB: 16.39 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max 512GB: 17.29 triệu đồng.
Có nên mua iPhone 14 các dòng thời điểm hiện tại?
Nếu thích iPhone đi vào những thứ thực tế như hiệu năng mạnh, pin tốt, còn được cập nhật lâu dài nhưng giá không đắt, chắc chắn dòng iPhone 14 đang là những lựa chọn cực ổn. Thậm chí iPhone 14 Pro Max có thể mang lại nhiều trải nghiệm chẳng kém iPhone 17 Pro Max quá nhiều.
