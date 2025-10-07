Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất rẻ chưa từng có, cực dễ mua ngay thời điểm iPhone 17 mới ra

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.

Giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256GB VN/A: 26.39 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max 512GB VN/A: 30.89 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max có tốc độ giảm giá rất mạnh và dù đã rất thấp trong tháng trước nhưng giờ vẫn đang giảm thêm. Trong đó, chủ yếu bản còn hàng là 256GB và 512GB trong khi bản 1TB rất ít nơi có. So với khi mới ra mắt, iPhone 15 Pro Max hiện đang rẻ hơn 7.5 triệu đồng.

Giá iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15 128GB: 14.79 triệu đồng

iPhone 15 256GB: 18.29 triệu đồng.

iPhone 15 512GB: 20.79 triệu đồng

iPhone 15 đang giảm nhanh và hiện đã xuống dưới 15 triệu đồng đối với phiên bản 128GB. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay. Mức giá này cũng giảm khoảng hơn 7 triệu so với hồi mới ra mắt.

Đánh giá iPhone 15

iPhone 15 về trang bị vẫn cực ổn như sở hữu camera chéo và mặt trước với màn Dynamic Island vẫn là thiết kế mới mẻ hấp dẫn hơn các thế hệ trước. Thậm chí so với iPhone 16 mới, iPhone 15 không khác quá nhiều nhưng giá rẻ hơn tới 3-4 triệu đồng.

Giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128GB: 23.79 triệu đồng

iPhone 15 Pro 256GB: 26.59 triệu đồng

iPhone 15 Pro 512GB: hết hàng

iPhone 15 Pro 1TB: hết hàng

Đánh giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro là bản rút gọn hơn so với Pro Max về kích thước, nhưng cũng khác về camera cụ thể iPhone 15 Pro chỉ có camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max.

Đồng thời bản khởi điểm cũng từ 128GB nên giá iPhone 15 Pro mềm hơn và cũng hấp dẫn hơn. Mặc dù vậy với người dùng thích Pro iPhone 15 Pro Max vẫn có xu hướng được lựa chọn nhiều hơn.

Hiện tại, iPhone 15 Pro hết hàng khá nhiều và chủ yếu có hàng với phiên bản 128GB và 256GB. Cùng với đó, màu sắc của iPhone 15 Pro cũng đang không còn nhiều và hiếm có đại lý có đủ hàng.

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128GB: 18.19 triệu đồng

iPhone 15 Plus 256GB: 21.29 triệu đồng.

iPhone 15 Plus 512GB: 23.49 triệu đồng

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus gây chú ý với thiết kế kèm màn lớn nhưng không quá đắt như bản Pro Max. Nhờ kích thước lớn nên nó cũng có pin trâu hơn và là một trong những smarpthone sở hữu pin trâu nhất hiện nay.

iPhone 15 Plus hiện cũng đang được bán xả kho với mức giá ngang ngửa iPhone 16 thường. Vì vậy nó là lựa chọn khá hời khi cũng chẳng thua kém iPhone 16 là bao nhưng có màn hình lớn hơn và pin tốt hơn.

Có nên mua iPhone 15 các dòng thời điểm này?

Nhìn chung, dòng iPhone 15 đang vừa mạnh, trang bị đủ sức dùng lâu dài ở mức giá khá rẻ đặc biệt là các lựa chọn như iPhone 15 Pro và Pro Max. Ngay cả iPhone 15 cũng vẫn đang là lựa chọn đầy sức hút mà khách Việt không nên bỏ qua.