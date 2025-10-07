Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất rẻ chưa từng có, cực dễ mua ngay thời điểm iPhone 17 mới ra
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất hiện đều rất dễ mua dù cả giá bán hay giá trị sử dụng vẫn vô cùng hấp dẫn.
Giá iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max 256GB VN/A: 26.39 triệu đồng;
iPhone 15 Pro Max 512GB VN/A: 30.89 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max có tốc độ giảm giá rất mạnh và dù đã rất thấp trong tháng trước nhưng giờ vẫn đang giảm thêm. Trong đó, chủ yếu bản còn hàng là 256GB và 512GB trong khi bản 1TB rất ít nơi có. So với khi mới ra mắt, iPhone 15 Pro Max hiện đang rẻ hơn 7.5 triệu đồng.
Giá iPhone 15
iPhone 15 128GB: 14.79 triệu đồng
iPhone 15 256GB: 18.29 triệu đồng.
iPhone 15 512GB: 20.79 triệu đồng
iPhone 15 đang giảm nhanh và hiện đã xuống dưới 15 triệu đồng đối với phiên bản 128GB. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay. Mức giá này cũng giảm khoảng hơn 7 triệu so với hồi mới ra mắt.
Đánh giá iPhone 15
iPhone 15 về trang bị vẫn cực ổn như sở hữu camera chéo và mặt trước với màn Dynamic Island vẫn là thiết kế mới mẻ hấp dẫn hơn các thế hệ trước. Thậm chí so với iPhone 16 mới, iPhone 15 không khác quá nhiều nhưng giá rẻ hơn tới 3-4 triệu đồng.
Giá iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro 128GB: 23.79 triệu đồng
iPhone 15 Pro 256GB: 26.59 triệu đồng
iPhone 15 Pro 512GB: hết hàng
iPhone 15 Pro 1TB: hết hàng
Đánh giá iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro là bản rút gọn hơn so với Pro Max về kích thước, nhưng cũng khác về camera cụ thể iPhone 15 Pro chỉ có camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max.
Đồng thời bản khởi điểm cũng từ 128GB nên giá iPhone 15 Pro mềm hơn và cũng hấp dẫn hơn. Mặc dù vậy với người dùng thích Pro iPhone 15 Pro Max vẫn có xu hướng được lựa chọn nhiều hơn.
Hiện tại, iPhone 15 Pro hết hàng khá nhiều và chủ yếu có hàng với phiên bản 128GB và 256GB. Cùng với đó, màu sắc của iPhone 15 Pro cũng đang không còn nhiều và hiếm có đại lý có đủ hàng.
Giá iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus 128GB: 18.19 triệu đồng
iPhone 15 Plus 256GB: 21.29 triệu đồng.
iPhone 15 Plus 512GB: 23.49 triệu đồng
Đánh giá iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus gây chú ý với thiết kế kèm màn lớn nhưng không quá đắt như bản Pro Max. Nhờ kích thước lớn nên nó cũng có pin trâu hơn và là một trong những smarpthone sở hữu pin trâu nhất hiện nay.
iPhone 15 Plus hiện cũng đang được bán xả kho với mức giá ngang ngửa iPhone 16 thường. Vì vậy nó là lựa chọn khá hời khi cũng chẳng thua kém iPhone 16 là bao nhưng có màn hình lớn hơn và pin tốt hơn.
Có nên mua iPhone 15 các dòng thời điểm này?
Nhìn chung, dòng iPhone 15 đang vừa mạnh, trang bị đủ sức dùng lâu dài ở mức giá khá rẻ đặc biệt là các lựa chọn như iPhone 15 Pro và Pro Max. Ngay cả iPhone 15 cũng vẫn đang là lựa chọn đầy sức hút mà khách Việt không nên bỏ qua.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 212 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn hatchback hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, ra mắt ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 29 phút trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A của Pháp có mức giá rẻ hơn cả mẫu hatchback cỡ A - Kia Morning, thậm chí chỉ gần bằng xe máy Honda SH là ưu thế lớn để dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng.
Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mớiGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu diện mạo đẹp mắt, ‘sang chảnh’ hơn Honda SH Mode, vượt trội hơn Air Blade.
Giá tập thể cũ Hà Nội lên 95 triệu/m²: Rẻ hơn chung cư nhưng tiềm ẩn rủi roGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng phi mã, những căn hộ tập thể cũ với tuổi đời hàng chục năm bất ngờ “lên đời”, thiết lập mặt bằng giá mới cao ngất ngưởng. Dù xuống cấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, loại hình này vẫn trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của không ít người mua ở thực.
Doanh nghiệp bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa như thế nào trước bão số 11?Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Trước yêu cầu của ngành công thương Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô nhằm phục vụ nhu cầu người dân trước, trong và sau bão số 11.
Xe sedan hạng C giá 300 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, chạy điện bền bỉ, rẻ hơn Kia Morning, Huyndai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe sedan hạng C xăng lai điện giá rẻ, ngoại hình sang trọng, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, hứa hẹn hút khách.
Ngân hàng bất ngờ tung lãi suất tới 6% cho kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 6%/năm.
Giá lăn bánh Kia Moring mới nhất giảm sâu, thấp chưa từng có, Hyundai Grand i10 gặp sức ép doanh sốGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sâu nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.
Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàngGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện này đang là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện phổ thông, hướng thẳng đến nhóm người dùng trẻ bởi trang bị "vượt tầm giá" và thiết kế hiện đại.
Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.