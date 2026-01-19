Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá chung cư cho thuê tại 2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ duy trì ở ngưỡng cao

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 2 phường mới tại quận Hoàn Kiếm cũ được đăng tải không quá rầm rộ nhưng vẫn khiến người thuê nhà bất ngờ vì giá cho thuê tăng cao.Giá chung cư cho thuê tại đây dao động từ 16 đến 250 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 146m2 tại dự án The Grand Hà Nội, phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (tức phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 250 triệu đồng/tháng.

Tại đường Lê Thánh Tông, phường Hoàn Kiếm (tức phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm cũ), căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 hiện đang được cho thuê với giá 16 triệu đồng/tháng.

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.

1. Phường Hoàn Kiếm

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

2. Phường Cửa Nam

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026 GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.