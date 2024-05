Giá iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus mới nhất đang giảm mạnh, cấu hình không kém iPhone 15 đắt đỏ

Giá iPhone 14 Pro mới nhất

iPhone 14 Pro bản 128GB với giá từ 23.69 triệu đồng

Một số đại lý hiện còn hàng iPhone 14 Pro bản 128GB với giá từ 23.69 triệu đồng trong khi đó bản 256GB có giá từ 26.79 triệu đồng. Mức giá này gần như xấp xỉ với iPhone 15 Plus mới trong khi trang bị nhiều và tốt hơn hẳn.

Phone 15 Pro tuy đã thay thế cho iPhone 14 Pro nhưng bản thân iPhone 14 Pro vẫn đang rất mạnh mẽ và các trang bị thực sự không kém iPhone 15 Pro quá nhiều. Thậm chí nếu xét trên mặt bằng chung của thị trường, iPhone 14 Pro vẫn đang rất ngon bổ rẻ.

Đánh giá iPhone 14 Pro

Về mặt thiết kế, iPhone 14 Pro vẫn được đánh giá tốt và có nhiều người thích hơn iPhone 15 Pro. Về thiết kế iPhone 14 Pro hiện vẫn là chiếc iPhone sở hữu thiết kế đẳng cấp hàng đầu thị trường với màn khung viền kim loại đánh bóng, vát phẳng và màn hình Dynamic Island.

Mặt trước và sau đều là kính cường lực cao cấp. Trong khi đó, thiết kế camera ba mắt đơn giản nhưng đẳng cấp và đầy sức hấp dẫn với người dùng.

Khung viền kim loại bóng của iPhone 14 Pro cũng là một điểm cộng về độ sang. iPhone 15 Pro mới đã dùng khung viền Titan hiện vẫn còn khá nhiều tranh cái xung quanh nhưng về mặt cảm quan ban đầu, nó có phần hơi giống viền nhôm của iPhone thường.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro dùng chip vẫn được sử dụng trên iPhone 15 Sức mạnh của iPhone 14 Pro hiện vẫn rất mạnh. iPhone 14 Pro sở hữu chip chip A16 Bionic với CPU 5 nhân và GPU 6 nhân với 16 tỷ bóng bán dẫn.

Dù không quá vượt trội so với A15 Bionic nhưng sức mạnh mà nó mang lại cho iPhone 14 Pro là không thể bàn cãi khi nó vẫn mạnh ngang ngửa Galaxy S23 Ultra trong mọi tác vụ và thậm chí là hơn. Khả năng xử lý mượt mà, tiết kiệm pin giúp iPhone 14 Pro có hiệu năng vẫn dẫn đầu thị trường. Và iPhone 15 cũng như iPhone 15 mới vẫn dùng lại con chip này.

iPhone 14 Pro có camera tương đương về mặt tính năng với iPhone 15 Pro

Bốn là iPhone 14 Pro có camera tương đương về mặt tính năng với iPhone 15 Pro. Cụ thể, iPhone 14 Pro trang bị camera dựa trên ba ống kính cơ bản gồm rộng, siêu rộng và zoome. Trong đó, iPhone tập trung cải thiện hai điểm chính.

Thứ nhất đó là việc bổ sung cảm biến 48MP với công nghệ gộp 3 điểm ảnh cho phép iPhone 14 Pro chụp đẹp và sắc nét hơn. Thứ hai, camera zoom có thêm zoom 3x cho phép tiêu cự chụp ảnh đẹp hơn. Thứ ba, một hệ thống chống rung mới cho phép người dùng quay các bối cảnh hành động mà không cần Gimbal.

Màn và pin của iPhone 14 Pro hiện vẫn rất đỉnh

Màn và pin của iPhone 14 Pro hiện vẫn rất đỉnh. iPhone 14 Pro với kích thước đường chéo 6.1 inch cung cấp cho người dùng một màn hình giải trí đủ lớn để thưởng thức thoải mái mọi nội dung và cũng rất dễ để điều khiển bằng một.

Nó không quá khổ như iPhone 14 Pro Max hay Galaxy S23 Ultra. Về mặt kỹ thuật, đây là màn hìnhSuper Retina XDR độ phân giải (2556 x 1179-pixel), mật độ điểm ảnh siêu nét 460 ppi và độ sáng tối đa tới 2000 nits vượt xa con số 1700 nits của Galaxy S23 Ultra.

Dù không thay đổi quá nhiều, nhưng Pin của iPhone 14 Pro không hề tệ, nó có thể duy trì hoạt động cho máy trong 23 giờ xem video là khá khủng khiếp trên thị trường. Ngoài ra, máy sạc 20W làm đầy 50 pin trong 30 phút, không đặc biệt nhanh nhưng ổn thỏa với đa số người dùng.

Giá iPhone 14 Plus mới nhất

iPhone 14 Plus hiện đang là mẫu iPhone có mức giảm giá nhanh

Hiện tại để đập hộp iPhone 14 Plus, khách Việt chỉ phải bỏ ra hơn 18 triệu đồng một chút với bản tiêu chuẩn trong khi bản gấp độ bộ nhớ cũng chỉ đắt hơn một chút ở mức 21.59 triệu đồng. Nhìn chung iPhone 14 Plus hiện rẻ hơn iPhone 15 Plus khoảng gần 3 triệu đồng.

iPhone 14 Plus - 128GB: 18.690.000 đồng

iPhone 14 Plus - 256GB: 21.590.000 đồng

iPhone 14 Plus mạnh mẽ và không chênh hiệu năng so với iPhone 15 Plus không nhiều nhưng lại thiệt về ngoại hình. iPhone 15 Plus mang đến ngoại hình mới mẻ và hấp dẫn hơn rất nhiều so với người đàn anh. Nhưng cũng vì vậy mà giá iPhone 14 Plus hiện rẻ hơn rất nhiều.

Đánh giá iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus giống như iPhone 14 nhưng có màn hình lớn không thua gì Galaxy S24 Ultra. Đó là màn hình với kích thước 6.7 inch tấm nền OLED đã thành tiêu chuẩn trên smartphone của Apple. Màn hình này cũng có độ tới tới 1200 nits.

Điểm trừ của màn hình trên iPhone 14 Plus là vẫn chỉ có tốc độ làm mới 60Hz và tai thỏ chình ình ở mặt trước. Bất chấp điều đó, Nhiều người dùng vẫn thích màn hình OLED của Apple hơn của Samsung bằng chứng là doanh số của iPhone 14 Plus luôn ở mức cao so với đối thủ Galaxy S23 Plus.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus chỉ có hai camera 12MP ở mặt sau. Một là camera góc rộng và một là camera góc siêu rộng với trường nhìn 120 độ. Dù ít hơn Galaxy S23 Plus một camera zoom quang học 3x nhưng chất lượng ảnh của iPhone 14 Plus được đánh giá là có chất lượng tốt hơn về cả màu sắc lẫn độ trung thực. Điều này một phần đến từ viêc iPhone 14 Plus sở hữu cảm biến hình ảnh lớn hơn so với đối thủ. Trong hầu hết bối cảnh, iPhone 14 Plus đều làm tốt hơn đối thủ và ngang ngửa iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus dùng lại con chip A15

iPhone 14 Plus dùng lại con chip A15 tiến trình 5nm tương đương iPhone 13 Pro Max với GPU năm lõi. Đây là một chút nâng cấp so với thế hệ iPhone 13 tiêu chuẩn, chip A15 chỉ có GPU 4 lõi. Dù không công bố nhưng RAM của iPhone 14 Plus có dung lượng 6GB. Cấu hình này mang đến sức mạnh rất ấn tượng với điểm chuẩn hiệu năng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Riêng về độ mượt mà khi sử dụng, iPhone 14 Plus chẳng kém iPhone 14 Pro và Pro Max một chút.

iPhone 14 Plus đang là lựa chọn hấp dẫn nhất lúc này

Nhìn chung với nhu cầu iPhone màn lớn giá rẻ, iPhone 14 Plus đang là lựa chọn hấp dẫn nhất lúc này. Đây là chiếc iPhone với hiệu năng mạnh, không thua kém iPhone 15 Plus mới quá nhiều và sẽ hoạt động ổn định trong nhiều năm tới. iPhone 14 Plus là lựa chọn phù hợp với người dùng không cần đến các tính năng quá khủng như Galaxy S24 Ultra và chỉ muốn tập trung vào màn hình lớn.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội