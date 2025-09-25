Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện
GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.
Giá iPhone 15 mới nhất - 14.69 triệu đồng
iPhone 15 - 128GB: 14.69 triệu đồng
iPhone 15 - 256GB: 17.99 triệu đồng
iPhone 15 - 512GB: 20.19 triệu đồng
Đánh giá iPhone 15
Không cần nhiều lời về iPhone 15 năm ngoái là smartphone bán chạy nhất thế giới. Đáng chú ý, iPhone 15 thậm chí không có màn 120Hz, không có AI, không có camera zoom quang học khủng cũng không có pin siêu trâu và sạc siêu nhanh.
Thế nhưng chiếc iPhone tưởng như lỗi thời này lại làm được điều mà ngay cả iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra hay nhiều smartphone đình đám khác về trang bị mong muốn đó là đứng ở đỉnh doanh số toàn cầu. Điều này thực tế đến từ việc trang bị của iPhone 15 là quá đủ trong tầm giá.
Người dùng có thể có được một chiếc iPhone thiết kế tốt đủ để người dùng biết đó là iPhone mới, hiệu năng mạnh cho mọi tác vụ và quan trọng là ổn định, ít giật lag và quan trọng hơn nữa, hệ thống camera kép của iPhone 15 vẫn cho ra ảnh và video đẹp miễn chê, phù hợp thị hiếu của số đông người dùng.
Chưa kể với việc được nâng cấp lên cổng USB-C, iPhone 15 hiện tiện lợi chẳng kém ai, tương thích mọi loại phụ kiện phổ biến.
Giá iPhone 14 mới nhất - 12.99 triệu đồng
iPhone 14 - 128GB: 12.99 triệu đồng
iPhone 14 - 256GB: 16.89 triệu đồng
Đánh giá iPhone 14
Hiện tại, iPhone 14 đã giảm bớt khá nhiều về số phiên bản màu sắc và chỉ còn hàng chủ yếu với bản 128GB và 256GB. Vì đã bị Apple loại bỏ khỏi dải sản phẩm nên iPhone 14 hiện sẽ không có hàng mới sau khi các đại lý bán nốt những lô cuối cùng.
iPhone 14 sở hữu thiết kế tai thỏ cuối cùng như phần notch chứa FaceID đã thu gọn và chiếm diện tích không lớn hơn là bao so với iPhone 16 mới. Mặt lưng là nơi camera sau bắt chéo tạo cảm giác phong cách hơn hẳn iPhone 16.
Hiệu năng của iPhone 14 được đảm bảo bởi con chip A15 Bionic nhưng là con chip có tới 5 lõi xử lý GPU ngang ngửa với dòng iPhone 13 Pro Max. Đây là trang bị rất mạnh giúp iPhone 14 rất lâu nữa mới có thể bị coi là yếu về hiệu năng.
Camera sau của iPhone 14 được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Đây là mô đun camera kép rộng và siêu rộng hấp dẫn hơn hẳn iPhone 16e mới ra mắt gần đây chỉ có duy nhất một camera.
Tóm lại, điểm yếu duy nhất của iPhone 14 chỉ là thiết kế. Đây vẫn là chiếc iPhone mạnh mẽ, chụp ảnh đẹp với hiệu năng mạnh mẽ trong vài năm tới bất chấp việc nó đã bị Apple dừng sản xuất gần đây.
Nên mua iPhone 15 hay iPhone 14?
iPhone 15 và iPhone 14 đều là những chiếc iPhone tốt ở mức giá tầm trung. Trang bị khá tương đồng và khác ở các chi tiết nhỏ. Vì vậy tùy theo tài chính bạn nên mua chiếc iPhone tương ứng với những gì mình có và không nên so sánh chúng với iPhone 17 mới.
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảmGiá cả thị trường - 43 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.
Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga có giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng vẫn sở hữu những trang bị tương đối hiện đại so với tầm giá.
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bóGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.
Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.
Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid đang được đại lý xả hàng với mức giá giảm mạnh.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện hứa hẹn sẽ ‘soán ngôi’ của Honda Vision nhờ có mức giá cực sốc, rẻ hơn cả Wave Alpha mà vẫn sở hữu những trang bị rất hiện đại.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.