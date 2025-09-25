Mới nhất
Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Thứ năm, 11:19 25/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.

Giá iPhone 15 và 14 mới nhất giảm mạnh , dễ mua tại Việt Nam - Ảnh 1.Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.

Giá iPhone 15 mới nhất - 14.69 triệu đồng

Giá iPhone 15 và 14 mới nhất giảm mạnh , dễ mua tại Việt Nam - Ảnh 2.

iPhone 15

iPhone 15 - 128GB: 14.69 triệu đồng

iPhone 15 - 256GB: 17.99 triệu đồng

iPhone 15 - 512GB: 20.19 triệu đồng

Đánh giá iPhone 15

Giá iPhone 15 và 14 mới nhất giảm mạnh , dễ mua tại Việt Nam - Ảnh 3.

iPhone 15 năm ngoái là smartphone bán chạy nhất thế giới.

Không cần nhiều lời về iPhone 15 năm ngoái là smartphone bán chạy nhất thế giới. Đáng chú ý, iPhone 15 thậm chí không có màn 120Hz, không có AI, không có camera zoom quang học khủng cũng không có pin siêu trâu và sạc siêu nhanh.

Thế nhưng chiếc iPhone tưởng như lỗi thời này lại làm được điều mà ngay cả iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra hay nhiều smartphone đình đám khác về trang bị mong muốn đó là đứng ở đỉnh doanh số toàn cầu. Điều này thực tế đến từ việc trang bị của iPhone 15 là quá đủ trong tầm giá.

Người dùng có thể có được một chiếc iPhone thiết kế tốt đủ để người dùng biết đó là iPhone mới, hiệu năng mạnh cho mọi tác vụ và quan trọng là ổn định, ít giật lag và quan trọng hơn nữa, hệ thống camera kép của iPhone 15 vẫn cho ra ảnh và video đẹp miễn chê, phù hợp thị hiếu của số đông người dùng.

Chưa kể với việc được nâng cấp lên cổng USB-C, iPhone 15 hiện tiện lợi chẳng kém ai, tương thích mọi loại phụ kiện phổ biến.

Giá iPhone 14 mới nhất - 12.99 triệu đồng

Giá iPhone 15 và 14 mới nhất giảm mạnh , dễ mua tại Việt Nam - Ảnh 4.

iPhone 14

iPhone 14 - 128GB: 12.99 triệu đồng

iPhone 14 - 256GB: 16.89 triệu đồng

Đánh giá iPhone 14

Giá iPhone 15 và 14 mới nhất giảm mạnh , dễ mua tại Việt Nam - Ảnh 5.

Hiện tại, iPhone 14 đã giảm bớt khá nhiều về số phiên bản màu sắc và chỉ còn hàng chủ yếu với bản 128GB và 256GB. Vì đã bị Apple loại bỏ khỏi dải sản phẩm nên iPhone 14 hiện sẽ không có hàng mới sau khi các đại lý bán nốt những lô cuối cùng.

iPhone 14 sở hữu thiết kế tai thỏ cuối cùng như phần notch chứa FaceID đã thu gọn và chiếm diện tích không lớn hơn là bao so với iPhone 16 mới. Mặt lưng là nơi camera sau bắt chéo tạo cảm giác phong cách hơn hẳn iPhone 16.

Hiệu năng của iPhone 14 được đảm bảo bởi con chip A15 Bionic nhưng là con chip có tới 5 lõi xử lý GPU ngang ngửa với dòng iPhone 13 Pro Max. Đây là trang bị rất mạnh giúp iPhone 14 rất lâu nữa mới có thể bị coi là yếu về hiệu năng.

Camera sau của iPhone 14 được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Đây là mô đun camera kép rộng và siêu rộng hấp dẫn hơn hẳn iPhone 16e mới ra mắt gần đây chỉ có duy nhất một camera.

Tóm lại, điểm yếu duy nhất của iPhone 14 chỉ là thiết kế. Đây vẫn là chiếc iPhone mạnh mẽ, chụp ảnh đẹp với hiệu năng mạnh mẽ trong vài năm tới bất chấp việc nó đã bị Apple dừng sản xuất gần đây.

Nên mua iPhone 15 hay iPhone 14?

iPhone 15 và iPhone 14 đều là những chiếc iPhone tốt ở mức giá tầm trung. Trang bị khá tương đồng và khác ở các chi tiết nhỏ. Vì vậy tùy theo tài chính bạn nên mua chiếc iPhone tương ứng với những gì mình có và không nên so sánh chúng với iPhone 17 mới.

K.N (th)
