Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Thứ ba, 11:05 23/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ , chạm mốc kỷ lục - Ảnh 1.Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất đang kỷ lục toàn dòng khi mà iPhone 17 đã chính thức ra mắt với nhiều cải tiến vượt bậc.

Giá iPhone 15 Pro Max mới

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ , chạm mốc kỷ lục - Ảnh 2.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max fullbox giá rẻ nhất thị trường hiện nay, liên tục giảm sâu tới chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max fullbox chỉ từ 29 triệu cho mẫu 256GB, đuổi sát nút đối thủ Galaxy S25 Ultra.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn xò, quay chụp top đầu phân khúc. Không chỉ vậy, nó còn có khung viền titan bền bỉ chẳng kém người anh em iPhone 16 Pro Max, nhất là trong bối cảnh Apple quay về khung viền nhôm cho iPhone 17 Pro Max.

Giá iPhone 15 Pro

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ , chạm mốc kỷ lục - Ảnh 3.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng

iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn, tiết kiệm hơn của iPhone 15 Pro Max về kích thước nhưng tính năng khá tương đương. Khác biệt duy nhất nằm ở camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm thực tế.

Vì vậy, nó rất phù hợp với những người có bàn tay nhỏ, thích smartphone nhỏ gọn hoặc muốn trải nghiệm camera cao cấp nhưng tài chính không quá rủng rỉnh để chọn bản Pro Max.

Giá iPhone 15 Plus mới

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ , chạm mốc kỷ lục - Ảnh 4.

iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Plus - 128GB: 18.590.000 đồng

iPhone 15 Plus - 256GB: 21.690.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus có màn hình và dung lượng pin tương đương bản Pro Max nhưng trang bị giống iPhone 15 tiêu chuẩn. Vì vậy, giá bán của nó cũng rẻ hơn nhiều bản Pro Max cao cấp và là sự lựa chọn hàng đầu của những người thích chơi game trên smartphone.

Giá iPhone 15 mới

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ , chạm mốc kỷ lục - Ảnh 5.

iPhone 15

iPhone 15 - 128GB: 14.990.000 đồng

iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng

iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 15

iPhone 15 từng là chiếc iPhone bán chạy nhất thế giới, kể cả khi iPhone 16 ra mắt thì nó vẫn bền bỉ nằm trong top doanh số hàng đầu. Hiện tại, iPhone 15 đang là phiên bản có giá bán rẻ nhất của dòng iPhone 15 và lọt top 3 iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam, bên cạnh iPhone 13 và iPhone 14.

Có nên mua iPhone 15 các dòng?

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ , chạm mốc kỷ lục - Ảnh 6.

iPhone 15 các dòng

Nếu không phải là người quá đam mê công nghệ hay cần những tính năng xịn sò nhất đáp ứng cho công việc sáng tạo chuyên sâu thì iPhone 15 vẫn là dòng sản phẩm cao cấp đáng mua trong tháng 9, vừa có giá bán rẻ vừa đáp ứng tốt những trải nghiệm giải trí đa dạng.

K.N (th)
