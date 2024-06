Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus mới nhất giảm chưa từng có, vẫn sở hữu tính năng xịn sò

Giá iPhone 15 mới nhất

Giá iPhone 15 mới nhất tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn.

Giá iPhone 15 mới nhất tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt, cụ thể như sau:

iPhone 15 – 128GB: 18.790.000 đồng

iPhone 15 – 256GB: 22.290.000 đồng

iPhone 15 – 512GB: 27.990.000 đồng

Với mức giá mới, iPhone 15 vẫn được coi là "kỳ phùng địch thủ" của Galaxy S24 và Xiaomi 14.

Đánh giá iPhone 15

iPhone 15 vẫn có kích thước nhỏ gọn giống iPhone 13, iPhone 14 nhưng máy chỉ nặng 171g, nhẹ hơn so với thế hệ cũ. Khi cầm trực tiếp lên tay, iPhone cho cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đầm tay, dù sử dụng bằng một tay trong thời gian dài cũng không bị cấn hay mỏi.

iPhone 15 (trái) và iPhone 13 (phải)

Mặc dù iPhone 15 vẫn sử dụng bộ khung nhôm vuông nhưng nó được làm bo cong mềm mại hơn. Apple cũng đổi từ mặt lưng kính sang dạng nhám, hạn chế bám mồ hôi, dấu vân tay tốt hơn, đỡ trơn trượt hơn thế hệ trước.

iPhone 15 năm nay cũng có dải màu sắc đa dạng gồm đen, xanh lá, xanh dương, vàng và hồng. Trong đó, hai phiên bản xanh dương và hồng có vẻ được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhất.

iPhone 15 năm nay cũng chuyển từ cổng Lightning sang USB-C.

Dòng iPhone 15 năm nay cũng chuyển từ cổng Lightning sang USB-C, tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng vì bạn có thể dùng chung cáp sạc với MacBook, iPad, hoặc thậm chí các thiết bị Android khác.

iPhone 15 cũng chuyển từ màn hình dạng Notch sang Dynamic Island.

iPhone 15 cũng chuyển từ màn hình dạng Notch sang Dynamic Island, mang đến trải nghiệm hiện đại và thú vị hơn. Điện thoại sở hữu màn hình OLED 6.1 inch, độ phân giải 2.556 x 1.179px hiển thị nội dung rõ ràng, màu sắc tươi tắn.

Màn hình cũng có độ sáng tối đa 2.000 nits nên bạn có thể thoải mái sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng. Máy cũng có âm lượng loa lớn hơn so với các dòng sản phẩm khác.

iPhone 15 được trang bị vi xử lý A16 Bionic cao cấp.

iPhone 15 được trang bị vi xử lý A16 Bionic cao cấp từng được Apple sử dụng trong iPhone 14 Pro. Với con chip này, máy hoàn toàn đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến nâng cao của người dùng mà không bị giật lag, xứng danh flagship khi chiến mượt mọi tựa game.

iPhone 15 đáp ứng tới hơn 10 tiếng sử dụng đa dạng tác vụ.

Mặc dù chỉ có viên pin 3.349 mAh có vẻ “lép vế” hơn so với các đối thủ khác nhưng trong thực tế, iPhone 15 đáp ứng tới hơn 10 tiếng sử dụng đa dạng tác vụ. Điều này cho thấy con chip và phần mềm đã tối ưu hóa rất tốt giúp kéo dài thời lượng sử dụng cho máy.

iPhone 15 được trang bị bộ 3 camera gồm camera chính 48MP có OIS.

iPhone 15 được trang bị bộ 3 camera gồm camera chính 48MP có OIS, camera góc siêu rộng 12MP có thể chụp góc 120 độ và camera selfie 12MP. Hệ thống camera này tạo nên hình ảnh có chi tiết sắc nét, độ bão hòa được cân bằng tốt, màu sắc tự nhiên, độ tương phản tốt, giúp ảnh có chiều sâu.

Camera selfie cũng mang đến những bức ảnh sắc nét với chi tiết rõ ràng, màu da chân thực. Tuy nhiên, vì quá chân thực nên mọi khuyết điểm trên mặt đều lộ rõ. Vì vậy bạn nên hậu kỳ sau khi chụp để thu được những bức ảnh ưng ý hơn.

Tóm lại, iPhone 15 sở hữu ngoại hình trẻ trung, gọn nhẹ, hiệu năng mạnh, pin trâu, camera chụp ảnh sắc nét rất đáng mua. Vậy nên nếu muốn trải nghiệm chiếc iPhone mới nhất mà giá không quá cao thì iPhone 15 sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

Giá iPhone 15 Pro mới nhất

Giá iPhone 15 Pro giảm.

Giá iPhone 15 Pro giảm sâu sập sàn cho cả 4 cấu hình lưu trữ, cụ thể như sau:

iPhone 15 Pro – 128GB: 23.990.000 đồng

iPhone 15 Pro – 256GB: 27.490.000 đồng

iPhone 15 Pro – 512GB: 33.890.000 đồng

iPhone 15 Pro – 1TB: 38.490.000 đồng

Như vậy, có thể thấy giá iPhone 15 Pro đang rẻ hơn iPhone 15 Pro Max từ 1 – 3 triệu đồng, phù hợp với những người dùng thích sự nhỏ gọn và tiện lợi hơn.

Đánh giá iPhone 15 Pro

Năm nay, Apple ra mắt iPhone 15 Pro với 4 màu sắc mới rất bắt mắt, bao gồm Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh và Titan Tự nhiên, phù hợp với tiêu chí tối giản nhưng vẫn đẳng cấp mà Apple theo đuổi.

iPhone 15 Pro sở hữu màn hình OLED 6.1 inch với Dynamic Island hiện đại.

iPhone 15 Pro sở hữu màn hình OLED 6.1 inch với Dynamic Island hiện đại, cho chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc chân thực, hình ảnh sống động. Không chỉ vậy, iPhone 15 Pro còn soán ngôi Xiaomi 11 Lite, Vivo V23e trở thành chiếc điện thoại có viền màn hình mỏng nhất thế giới. Viền mỏng giúp tạo cảm giác màn hình lớn hơn, không gian hiển thị rộng rãi hơn, cho trải nghiệm giải trí cực kỳ mãn nhãn.

iPhone 15 Pro cũng được trang bị chip A17 Bionic 3nm giống iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro cũng được trang bị chip A17 Bionic 3nm giống iPhone 15 Pro Max. Con chip này giúp cải thiện hiệu năng 10%, tiết kiệm điện tối ưu, xử lý các tác vụ nhanh hơn khi chạy đa nhiệm. Nhờ vậy, bạn có thể chinh phục mọi tựa game hot nhất hiện nay ở mức đồ họa cao cũng không sợ giật lag.

iPhone 15 Pro cũng được nâng cấp RAM tiêu chuẩn lên 8GB.

iPhone 15 Pro cũng được nâng cấp RAM tiêu chuẩn lên 8GB giúp điện thoại xử lý các tác vụ nhanh hơn, hạn chế giật lag khi chạy đa nhiệm. Dung lượng RAM lớn cũng cho trải nghiệm các ứng dụng nặng như chơi game, chỉnh sửa ảnh/video, xem phim,… mượt mà hơn.

Apple đã loại bỏ hoàn toàn cổng sạc Lightning trên cả 4 phiên bản của dòng iPhone 15 và thay bằng cổng USB-C. Điều này giúp người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng vì chỉ cần 1 cáp sạc duy nhất có thể kết nối được với nhiều thiết bị, bao gồm thiết bị của hãng khác.

Đặc biệt, cổng USB-C trên iPhone 15 Pro được hỗ trợ USB 3 cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn tới 20 lần so với bản tiền nhiệm. Nhờ vậy, bạn có thể sạc 50% pin chỉ trong 30 phút, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Cần gạt rung được thay thế bằng nút Action Button, bổ sung thêm nhiều tính năng như kích hoạt camera, chụp ảnh màn hình, kính lúp, bật đèn pin,… Nút điều chỉnh giúp người dùng truy cập các tính năng tiện ích nhanh chóng hơn chỉ với 1 thao tác cài đặt.

Hệ điều hành iOS 17 mới được bổ sung và nâng cấp nhiều tính năng hiện đại giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngoài những cải tiến kể trên, Apple vẫn giữ nguyên kích thước màn hình 6,1 inch, hỗ trợ SIM kép, hai mặt lưng kính bền bỉ và cụm 3 camera lồi quen thuộc.

Bộ 3 camera sau với camera chính 48MP.

Bộ 3 camera sau với camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP. Bộ camera này có khả năng quay chụp sắc nét, thu được nhiều ánh sáng hơn, ảnh ít nhiễu hơn và chi tiết hơn.

Không chỉ vậy, camera còn có khả năng zoom kỹ thuật số tới 15X, giúp bạn chụp ảnh tốt ngay cả khi đứng xa đối tượng. Camera selfie 12MP cũng hỗ trợ quay video 4K chuẩn điện ảnh, bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng nhớ.

Tóm lại, iPhone 15 Pro là chiếc điện thoại cao cấp, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến nâng cao, từ học tập, làm việc đến giải trí cho người dùng với kích thước nhỏ gọn và giá bán rẻ hơn so với bản iPhone 15 Pro Max.

Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 15 Pro Max hiện đang được ưu đãi giảm sâu từ 5 – 6 triệu đồng.

Giá iPhone 15 Pro Max hiện đang được ưu đãi giảm sâu từ 5 – 6 triệu đồng cho cả 3 cấu hình lưu trữ. Dòng iPhone 15 mang đến trải nghiệm ổn định hơn cho người dùng với chip A17 Pro mới nhất, công nghệ Wi-Fi 6E, khả năng zoom quang học 5x và chất liệu titan hiện đại bậc nhất hiện nay.

Giá iPhone 15 Pro Max thấp nhất được chúng tôi ghi nhận như sau:

iPhone 15 Pro Max – 256GB: 28.690.000 đồng

iPhone 15 Pro Max – 512GB: 34.990.000 đồng

iPhone 15 Pro Max – 1TB: 41.990.000 đồng

Có thể thấy, giá iPhone 15 Pro Max hiện tại còn rẻ hơn Galaxy S24 Ultra với 2 phiên bản 256GB và 1TB.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max.

Năm nay, Apple đã thay thế chất liệu thép không gỉ ở iPhone 14 Pro Max bằng khung viền titan mỏng nhẹ trên iPhone 15 Pro Max. Chất liệu titan giúp điện thoại bền màu theo thời gian, thân thiện với môi trường, ít bám vân tay, luôn sáng bóng như mới và có độ bền vượt trội.

iPhone 15 Pro Max (trái) và iPhone 14 Pro Max (phải)

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone có viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Kết hợp với kích thước 6,7 inch mang đến cảm giác màn hình tràn viền, nâng cấp trải nghiệm giải trí mãn nhãn hơn cho người dùng đồng thời giúp điện thoại có diện mạo sang trọng và đẳng cấp hơn.

iPhone 15 Pro Max có tận 2 màu mới là Blue Titanium và Natural Titanium.

Mỗi năm Apple sẽ cho ra mắt màu mới đặc trưng cho phiên bản Pro Max. Nếu iPhone 14 Pro Max gây sốt với màu Deep Purple thì iPhone 15 Pro Max có tận 2 màu mới là Blue Titanium và Natural Titanium.

Cải tiến gây bất ngờ và đột phá nhất trên iPhone 15 Pro Max là thiết kế camera. Apple đã “mạnh tay” trang bị ống kính tiềm vọng zoom quang học 5x, khả năng quay video 4K và cảm biến hình ảnh sống động.

Cải tiến gây bất ngờ và đột phá nhất trên iPhone 15 Pro Max là thiết kế camera.

Mặc dù vẫn giữa nguyên độ phân giải 48MP cho camera chính nhưng iPhone 15 Pro Max có kích thước cảm biến lớn hơn, giúp hình ảnh sắc nét tới từng chi tiết, khắc phục tình trạng mờ nhòe khi chụp góc rộng.

Ống kính tiềm vọng trên iPhone 15 Pro Max cũng được nâng cấp với khả năng zoom 5x.

Ống kính tiềm vọng trên iPhone 15 Pro Max cũng được nâng cấp với khả năng zoom 5x, zoom Pro đến 120mm giúp người dùng chụp ảnh ở khoảng cách xa hơn, phóng to ảnh nhưng vẫn giữ được chất lượng tốt, không bị mờ nhòe.

Với những tính năng nêu trên, iPhone 15 Pro Max xứng đáng là chiếc flagship tốt nhất hiện nay. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Apple sẽ giới thiệu dòng iPhone 16, vì vậy, đây cũng là thời điểm vàng để bạn sở hữu chiếc iPhone 15 Pro Max hiện đại, mạnh mẽ, khả năng nhiếp ảnh hàng đầu với mức giá không thể hấp dẫn hơn.

Giá iPhone 15 Plus mới nhất

Giá iPhone 15 Plus cũng đang được giảm giá hấp dẫn tới 4 triệu đồng.

Giá iPhone 15 Plus cũng đang được giảm giá hấp dẫn tới 4 triệu đồng, cụ thể từng phiên bản như sau:

iPhone 15 Plus – 128GB: 21.890.000 đồng

iPhone 15 Plus – 256GB: 24.390.000 đồng

iPhone 15 Plus – 512GB: 30.890.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Plus

So với iPhone 15 Pro Max cùng kích thước, iPhone 15 Plus có trọng lượng nhẹ nhờ khung viền nhôm, cho cảm giác cầm nắm dễ chịu và thoải mái hơn dù sử dụng máy trong thời gian dài. Không chỉ vậy, khung viền của iPhone 15 Plus cũng được thiết kế mềm mại, các góc bo cong tự nhiên nên cầm rất êm tay. Ngoài ra, iPhone 15 Plus còn có giá bán rẻ hơn nhiều so với phiên bản Pro Max.

iPhone 15 Plus (trái) và iPhone 15 Pro Max (phải)

Cùng với độ nhẹ nhàng thì iPhone 15 Plus cũng được đánh giá cao về thiết kế trẻ trung, màu sắc thời thượng. Khung viền nhôm tuy nhẹ và mềm cầm êm tay nhưng lại dễ cấn móp, về vậy bạn nên sử dụng thêm ốp lưng để hạn chế trầy xước.

Một điểm ấn tượng trên iPhone 15 Plus là thời lượng sử dụng pin lâu dài.

Một điểm ấn tượng trên iPhone 15 Plus là thời lượng sử dụng pin lâu dài vì nó sở hữu viên pin lớn nhất trong các dòng iPhone. Với các tác vụ và giải trí đơn giản hàng ngày thì iPhone 15 Plus có thể đáp ứng pin cả ngày, qua hôm sau mới cần cắm sạc.

Apple cũng chuyển cổng Lightning sang USB-C giúp người dùng sử dụng tiện lợi hơn, nhất là khi đi du lịch, di chuyển dài ngày vì chỉ cần mang một bộ cáp sạc là đủ cho tất cả các thiết bị.

Mặc dù chỉ có camera chính 48MP và camera siêu rộng 12MP ở mặt lưng, không có camera tele như iPhone 15 Pro Max nhưng iPhone 15 Plus vẫn có khả năng chụp ảnh chi tiết. Nếu là người thường dùng camera chính chụp ảnh, ít chụp cận thì việc có 2 đến 3 ống kính không quan trọng bằng camera có độ phân giải cao.

iPhone 15 Plus vẫn có khả năng chụp ảnh chi tiết.

Mặc dù có giá bán rẻ hơn nhưng iPhone 15 Plus vẫn có màn hình 6,7 inch lớn bằng iPhone 15 Pro Max, cho không gian hiển thị và thao tác rộng rãi. Màn hình Dynamic Island cũng đẹp và linh hoạt hơn nhiều so với màn hình tai thỏ của thế hệ cũ.

iPhone 15 Plus vẫn có màn hình 6,7 inch lớn.

Tuy nhiên, Apple vẫn khá “keo kiệt” khi chỉ trang bị cho iPhone 15 Plus màn hình 60Hz có vẻ hơi lỗi thời so với các đối thủ trong cùng tầm giá. Dù chỉ được trang bị chip Apple A16 Bionic dành cho mẫu iPhone 14 năm ngoái nhưng đây vẫn là con chip mạnh mẽ, đáp ứng thêm 3 - 4 năm tới mà máy vẫn mượt mà, ổn định.

Nếu iPhone 14 Plus được đánh giá là bản nâng cấp nhẹ, thì iPhone 15 Plus thật sự là bước tiến lớn vì nó được trang bị hầu hết những công nghệ mới của Apple với màn hình Dynamic Island, cổng USB-C, camera 48MP, xứng đáng là “bản dupe” giá rẻ của iPhone 15 Pro Max.

