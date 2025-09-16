Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá iPhone 16 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 16 Pro Max dù có chững lại nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ hơn nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt. Cụ thể, giá iPhone 16 Pro Max fullbox đang được giảm hơn 5 triệu đồng, chi tiết như sau:

iPhone 16 Pro Max - 256GB: 29.690.000 đồng

iPhone 16 Pro Max - 512GB: 35.950.000 đồng

iPhone 16 Pro Max - 1TB: 41.590.000 đồng

Như vậy, giá iPhone 16 Pro Max đang rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 8 - 9 triệu đồng với cùng cấu hình lưu trữ, là lựa chọn "hợp ví" hơn cho khách Việt.

Đánh giá iPhone 16 Pro Max

Các điểm nổi bật của iPhone 16 Pro Max có thể kể đến như khung viền titan mỏng nhẹ, bền bỉ, sang trọng, màn hình 6.9 inch cho trải nghiệm giải trí mãn nhãn. Hơn nữa, nó còn được bảo vệ bằng lớp kính cường lực bền gấp đôi so với các đối thủ khác.

iPhone 16 Pro Max cũng đã bước đầu tiếp cận bộ tính năng AI, tuy chưa thực sự hoàn thiện nhưng vẫn là bước nhảy vọt về công nghệ đối với Apple.

Điện thoại được trang bị chip A18 Pro, giúp cải thiện 20% hiệu suất so với thế hệ cũ. Ngoài ra, CPU mới cũng giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm điện năng tối ưu.

Trên iPhone 16 Pro Max, Apple cũng trang bị nút Camera Control giúp điều khiển camera tiện lợi. Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max cũng dẫn đầu khả năng nhiếp ảnh với camera chính 48MP có OIS, camera tele 12MP zoom 2x và camera góc siêu rộng 48MP. Ngoài ra, nó cũng có camera trước 12MP tự động lấy nét theo pha.

iPhone 16 Pro Max cũng có thời lượng pin ấn tượng, đáp ứng tới 33 giờ xem video mà không cần cắm sạc. So với bản tiền nhiệm, thời lượng sử dụng đã tăng thêm tới 4 giờ mà máy vẫn giữ được độ mỏng nhẹ.

Nếu không quá đam mê công nghệ mới hay chạy theo xu hướng hiện đại, iPhone 16 Pro Max vẫn là mẫu máy cao cấp đáng mua, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng tốt đến 4 - 5 năm tới chưa lỗi thời.

Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất còn được bán fullbox chính hãng tại Việt Nam, vì đã bị Apple "khai tử" cách đây một năm, sau khi ra mắt iPhone 16 Pro Max.

Hiện tại, khách Việt có thể sở hữu iPhone 15 Pro Max với giá rẻ nhất chỉ từ 26.99 triệu cho mẫu 256GB, tăng lên 31.69 triệu cho mẫu 512GB và cao nhất 39.39 triệu cho mẫu 1TB, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max từ 11 - 13 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max ghi điểm với khung viền titan mỏng nhẹ bền bỉ, nhất là màu titan tự nhiên được rất nhiều người dùng ưa chuộng. Nếu iPhone 17 Pro Max gây thất vọng khi quay lại với khung nhôm thì rõ ràng iPhone 15 Pro Max lại được đánh giá cao hơn về chất liệu “vạn người mê” này.

Dù iPhone 16 Pro Max có màn hình 6.9 inch, lớn hơn 0.2 inch so với màn hình của iPhone 15 Pro Max nhưng nếu không quá chú ý thì sẽ không thấy khác biệt nhiều. Hơn nữa, máy cũng được trang bị bộ vi xử lý A17 Bionic mạnh mẽ, xử lý tác vụ mượt mà, đa nhiệm tốt, vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ Galaxy S25 Ultra.

iPhone 15 Pro Max cũng có sạc Type-C tiện lợi, dung lượng pin khủng đáp ứng tới 29 giờ xem video và sạc nhanh giúp tiết kiệm thời gian, cho trải nghiệm giải trí liền mạch hơn và giúp người dùng dễ dàng đồng bộ hóa phụ kiện cáp sạc, vừa tiết kiệm chi phí vừa tiện lợi.

Về nhiếp ảnh, iPhone 15 Pro Max được thiết lập cụm 3 camera ở mặt lưng gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP. Hệ thống camera này có khả năng zoom quang học 5x và mang đến những bức ảnh có độ phân giải cao, vẫn được đánh giá đứng top đầu trong các dòng flagship hiện nay.

iPhone 15 Pro Max rõ ràng vẫn là sự lựa chọn đáng để cân nhắc trong bối cảnh giá iPhone 17 Pro Max giá quá cao, iPhone 16 Pro Max đã chững lại để tạo đà doanh số cho sản phẩm mới.

Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất

Sau 3 năm ra mắt, iPhone 14 Pro Max vẫn còn hàng mới fullbox được bán với giá chỉ 25.59 triệu đồng cho mẫu 128GB cơ bản.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max có thiết kế không khác biệt quá nhiều với iPhone 16 Pro Max, chủ yếu về cổng sạc, nút action và màn hình Dynamic Island. Còn lại thì iPhone 14 Pro Max vẫn có thiết kế sang trọng với khung viền thép cao cấp, mặt kính bền bỉ, vừa hạn chế bám bẩn vừa hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng.

Cho đến thời điểm hiện tại, chip A16 Bionic vẫn còn rất mạnh mẽ, xử lý tốt các tác vụ thông thường đến các tựa game đồ họa cao. Vì vậy, bạn có thể yên tâm sử dụng iPhone 14 Pro Max trong khoảng 2 – 3 năm tới mà không lo hiệu năng sẽ xuống cấp.

Mặc dù đã ra mắt cách đây gần 2 năm nhưng cấu hình iPhone 14 Pro Max vẫn đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Nếu thường xuyên chỉnh sửa ảnh, video trên điện thoại thì iPhone 14 Pro Max vẫn xử lý mượt mà và nhanh chóng.

Ngoài ra, iPhone 14 Pro Max cũng được trang bị màn hình hiện đại nhất của Apple ở thời điểm ra mắt với kích thước 6,7 inch và tần số quét 120Hz. Màn hình mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và chuyển cảnh mượt mà cho trải nghiệm thị giác mãn nhãn.

iPhone 14 Pro Max cũng có 3 camera sau chất lượng tốt, hỗ trợ chụp ảnh và quay video chất lượng cao. Camera cũng hỗ trợ nhiều tính năng hiện đại như chụp macro, xóa phông, chụp ảnh ban đêm,… giúp bạn sáng tạo nhiều bức ảnh đẹp và độc đáo.

Điện thoại cũng có nhiều công nghệ quay phim tiên tiến, rất phù hợp với những người dùng làm công việc sáng tạo, thường quay chụp và chỉnh sửa video trên smartphone.

iPhone 14 Pro Max cũng được trang bị viên pin 4.323 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 20W, đảm bảo thời gian bật màn hình lên đến 10 – 11 giờ liên tục cho những tác vụ thông thường.







Chọn ngay iPhone 14 Pro Max nếu đang tìm kiếm iPhone cao cấp còn hàng fullbox, giá không quá đắt đỏ, không cần chạy theo công nghệ mới mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thêm 3 - 4 năm tới.