Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiều GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất cung cấp nhiều trang bị tương đồng Iphone 17, 17 Pro nhưng rẻ hơn khá nhiều mà khách Việt có thể cân nhắc.

Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 15 Pro Max hiện vẫn còn hàng tại nhiều đại lý lớn với mức giá khoảng 28 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 256GB. Như vậy nó rẻ hơn iPhone 17 Pro Max đang ở mức 37 triệu tới gần 10 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max vẫn là một chiếc flagship cao cấp về nhiều mặt. Nó có thiết kế với vật liệu Titan cao cấp, camera chất lượng kèm dòng chip hiệu năng cực cao, chưa hề lỗi thời vào năm 2025.





iPhone 15 Pro Max tiên phong trong thay đổi ngoại hình

iPhone 15 Pro Max tiên phong trong thay đổi ngoại hình khi lột xác sở hữu khung viền Titan mới trong đó màu titan tự nhiên được rất nhiều người dùng ưa chuộng về tính thẩm mỹ và có độ nhận diện cao hơn hẳn. Sự hoàn hảo quá lớn của iPhone 15 Pro Max đã khiến iPhone 16 Pro max gần như không thay đổi.

Nếu nhìn từ phía sau, hai chiếc iPhone nhìn giống đến mức không thể nhận ra. Trừ khi bạn mua màu độc quyền Titan sa mạc còn không sẽ khó lòng phân biệt. Ngay cả mặt trước iPhone 16 Pro Max lớn hơn với màn 6.9 inch nhưng nó vẫn không khác nhiều so với 6.7 inch của iPhone 15 Pro Max.

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM duy nhất trên thị trường với hiệu năng đứng đầu thị trường được xem là điểm nhấn công nghệ nổi bật trên iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max cũng mạnh hơn và xử lý AI tốt hơn nhưng xét về mức độ chênh lệch giữa hai thiết bị khoảng ách là khá nhỏ. Vì vậy nếu không thực sự cần đến AI, iPhone 15 Pro Max vẫn rất mạnh thậm chí là mạnh trong vài năm tới.

Kết hợp với cổng USB-C tốc độ cao mới, iPhone 15 Pro Max năm nay hoàn toàn là một kẻ hủy diệt các flagship như Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Ultra.

iPhone 15 Pro Max vẫn rất mạnh thậm chí là mạnh trong vài năm tới.

Đối với camera, iPhone 15 Pro Max cũng gây chú ý với khả năng zoom quang 5x dựa trên công nghệ thấu kính mới. Điều này giúp iPhone 15 Pro Max thu hẹp khoảng cách về công nghệ chụp ảnh zoom xa so với các đối thủ Android dù vẫn thua Galaxy S24 Ultra (có zoom quang tới 10X với ống kính Tele) hoặc 5X với ống kính zoom chính.

Đáng chú ý, iPhone 16 Pro Max mới vẫn giữ ống kính này và cải thiện nhiều ở ống kính siêu rộng - ống kính vốn sử dụng không nhiều như hai ống kính còn lại. Vì vậy nâng cấp camera trên iPhone 16 Pro Max không quá hấp dẫn so với iPhone 15 Pro Max đang có.

Nhìn chung nếu muốn iPhone chụp đẹp, hiệu năng dùng ngon vài năm nhưng không đắt chắc chắn không thể bỏ qua iPhone 15 Pro Max. Đây là chiếc iPhone ngon, bổ rẻ cho khách Việt không quá cần đến hiệu năng mạnh hay camera nâng cấp nhẹ. Đây cũng là lựa chọn đáng lên đời nếu bạn đang dùng iPhone 12 Pro Max trở xuống.

Giá iPhone 14 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max bản 128GB ngoại hình đẹp như mới hiện chỉ từ 15.69 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max mới vẫn đang ở mức 37.99 triệu đồng cho bản thấp nhất.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max hiện rẻ chỉ bằng nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn có nhiều trang bị cao cấp ngang ngửa như màn Dynamic Island, camera zoom quang học 3x cùng khả năng quay video cực kỳ mạnh mẽ.





iPhone 14 Pro Max hiện rẻ chỉ bằng nửa iPhone 17 Pro Max

Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.

Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.

iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

Giá iPhone 13 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 13 Pro Max hiện chỉ hơn 11 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Mức giá này khá sâu so với tháng trước.

iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.69 triệu đồng

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max hiện vẫn được đánh giá rát cao về trang bị, thậm chí là so với cả iPhone 17 Pro Max. Máy sở hữu chip vi xử lý Apple A15 Bionic cung cấp năng lượng cho điện thoại thậm chí còn tiết kiệm điện hơn so với phiên bản iPhone 12 Pro Max.

So với iPhone 17 Pro Max mới, chip iPhone 13 Pro Max chỉ yếu hơn về hiệu năng nhưng so với mặt bằng chung, iPhone 13 Pro MAx còn rất mạnh, thậm chí cân mọi tác vụ và game nặng mà không có vấn đề cho lắm.

iPhone 13 Pro Max

Ngoài ra, iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình OLED công nghệ LTPO với tốc độ làm mới thích ứng, có nghĩa là nó có thể đi từ 120 Hz mượt mà xuống rất thấp, có khả năng tiết kiệm pin trong quá trình này. Nó thua iPhone 17 Pro Max về độ sáng tối đa nhưng vẫn tương đồng về tốc độ làm mới. Vì vậy nếu không dùng dưới ánh sáng mạnh, iPhone 13 Pro Max vẫn cực ổn.

iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình OLED công nghệ LTPO

Camera của iPhone 13 Pro Max cũng rất ấn tượng khi có tới ba ống kính với khả năng quay chụp vượt trội. Trong đó, tính năng quay xóa phông mới giúp iPhone 13 Pro Max vượt trội hoàn toàn trước các đối thủ.

Thậm chí nó còn được chống rung tốt đến mức gần như chỉ thua kém iPhone 17 Pro Max về khả năng quay 4K và zoom xa. Xét về chất lượng ảnh, iPhone 13 Pro Max vẫn đem lại nước ảnh đẹp mắt trong đa số bối cảnh với độ thua kém khá ít.

Về chất lượng hình ảnh, iPhone 13 Pro Max hoàn toàn vượt trội với khả năng chụp đa dạng, chất lượng ảnh chân thực, màu sắc tươi tắn, độ nét cao. Đặt trong các bối cảnh thông thường, sẽ khó có khác biệt giữa iPhone 13 Pro Max với 14 Pro Max và ngay cả Galaxy S23 Ultra. Chỉ khi đặt trong bối cảnh khó như chụp zoom xa, chụp đêm, iPhone 13 Pro Max mới tỏ ra kém hơn các đối thủ một chút.





iPhone 13 Pro Max hoàn toàn vượt trội với khả năng chụp đa dạng

iPhone 13 Pro Max nhìn chung vẫn là mẫu máy có sự cao cấp có thể so sánh với iPhone 17 Pro Max. Vì vậy nếu tài chính không mạnh nhưng vẫn yêu thích trải nghiệm iPhone cao cấp thì iPhone 13 Pro Max đang là lựa chọn không thể bỏ qua.