Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Thứ hai, 09:09 20/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 - Ảnh 1.Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, xứng danh 2 iPhone sạc type-c rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

GĐXH - Giá iPhone 15 và iPhone 16 bắt đầu giảm với điểm chung lớn là cả hai đều mang cổng sạc type-c đại diện cho xu hướng công nghệ mới của Apple và giá cực kỳ dễ tiếp cận cho người dùng có nhu cầu sử dụng lâu dài.

Giá iPhone 13 - 10.99 triệu đồng

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 - Ảnh 2.

iPhone 13

iPhone 13 là lần đầu tiên Apple tung ra thiết kế camera chéo và ngay lập tức trở thành iPhone bán chạy nhất thế giới. Sau nhiều đợt giảm giá, iPhone 13 hiện chỉ còn 11.49 triệu đồng rẻ hơn cả Galaxy A56 (11.99 triệu). 

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 với camera chéo khi đeo ốp trong không khác nhiều so với iPhone 15 nên nó vẫn khá thời thượng về ngoại hình. Cùng với đó, phần chứa FaceID được thu hẹp đáng kể giúp chiếc iPhone này càng ít bị lỗi thời so với các thệ hệ iPhone mới nhất.

iPhone 13 đánh dấu bước ngoặt lớn về mắt thiết kế khi mô-đun camera phía sau đặt theo hình chéo. Apple không làm điều này cho vui mà để mở rộng diện tích cảm biến máy ảnh.

Vì vậy dù thông số camera của iPhone 12 và iPhone 13 không khác nhau nhưng chất lượng hình ảnh của iPhone 13 được nâng lên nhờ cảm biến hình ảnh lớn hơn trên cả ống kính thường và ống kính góc rộng. Hệ thống camera của iPhone 13 cũng đủ mạnh để quay video xóa phông (tính năng Cinamatic) giúp nó vượt trội so với nhiều đối thủ.

iPhone 13 cũng được nâng cấp chip với A15 Bionic 6 nhân hiệu năng của con chip mới ấn tượng đến mức nó tiếp tục được Apple sử dụng cho iPhone 14 và dự kiến dòng iPad giá rẻ ra mắt năm nay của Apple cũng sẽ dùng con chip này. iPhone 13 đang là lựa chọn với trang bị tốt, giá không quá đắt và cực kỳ đáng mua trong tháng 1/2025.

Giá iPhone 14 - 12.09 triệu đồng

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 - Ảnh 3.

iPhone 14 đang có giá bán siêu rẻ tại Việt Nam.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 có một số điểm mạnh đáng chú ý và vẫn rất gần về mặt phần cứng so với iPhone 16 mới và cả iPhone 16e. Có thể kể đến như hiệu năng ổn định: Máy được trang bị chip A15 Bionic, tuy là chip cũ từ iPhone 13 Pro, nhưng vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tốt các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao và có tới 5 lõi xử lý đồ họa hơn iPhone 16e vẫn dùng 4 lõi.

Camera cải tiến: Camera sau được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Camera selfie cũng được cải tiến giúp cho hình ảnh được sắc nét hơn.

Thiết kế tổng thể không có nhiều thay đổi so với iPhone 13, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng. Có thêm màu tím mới lạ, thu hút người dùng.

Cùng với đó, iPhone 14 cũng có tính năng phát hiện va chạm (Crash Detection) và gọi SOS qua vệ tinh (Emergency SOS via satellite) là những tính năng mới hữu ích, tăng cường khả năng an toàn cho người dùng. Phần mềm hỗ trợ lâu dài: iPhone luôn được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài, đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất và được bảo mật an toàn.

Có nên mua iPhone 14, iPhone 13 thời điểm này?

iPhone 13 và iPhone 14 gần như là hai phiên bản giống nhau đến 99% và chỉ khác chút ít về sức mạnh tối đa của chip. Chính vì vậy mà cặp đôi này được loại biên khỏi dải sản phẩm chính thức của Apple gần như cùng lúc và đang có những mức giá bán siêu rẻ tại Việt Nam.

iPhone 13 và iPhone 14 nhìn chung vẫn có giá trị sử dụng rất cao vào năm 2025 về cả tác vụ cơ bản cho đến cao như chơi game. Cả hai là lựa chọn rất tốt cho người dùng không chạy đua công nghệ mà chỉ tập trung vào các tính năng thực tế, sử dụng nhiều hằng ngày. Ở khía cạnh này cặp đôi iPhone 13 và iPhone 14 đều tỏ ra không kém gì iPhone 17.

K.N (th)
