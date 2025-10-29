Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiều
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất cung cấp nhiều trang bị tương đồng Iphone 17, 17 Pro nhưng rẻ hơn khá nhiều mà khách Việt có thể cân nhắc.
Giá iPhone 16
iPhone 16 - 128GB: 18.99 triệu đồng
iPhone 16 - 256GB: 21.49 triệu đồng
iPhone 16 - 512GB: 26.39 triệu đồng
Đánh giá iPhone 16
Với giá bán như hiện tại, iPhone 16 rẻ hơn iPhone 17 bản thấp nhất cũng tới 6.4 triệu đồng. Đây là mức chênh cho chip mạnh hơn, màn tốt hơn và camera cải tiến chút ít.
iPhone 16 là mẫu iPhone không Pro mạnh nhất cho đến khi iPhone 17 ra mắt nhờ sieu chip A18 hoàn toàn mới. Con chip 3nm này mạnh hơn nhiều so với A16 Bionic 4nm.
Chip của iPhone 16 sở hữu CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. Đáng chú ý, con chip này không quá chênh so với iPhone 17 và vẫn sẽ đủ để người dùng thoải mái trong thời gian dài nhiều năm tới.
Cùng với đó, RAM lên đến 8GB - tăng từ 6GB trên iPhone trước đó. Điều này mang đến khả năng xử lý AI mạnh mẽ hơn thậm chí ngang và iPhone 15 Pro Max. Nhờ đó, iPhone 16 hiện là iPhone có AI với mức giá rẻ nhất của Apple.
Người dùng cũng có pin lớn hơn, mà Apple cho biết có thể phát video trực tuyến trong 22 giờ - nhiều hơn 2 giờ so với iPhone 15.
Camera góc siêu rộng là mới, nhưng không phải là camera góc siêu rộng mới giống như iPhone 16 Pro và Pro Max - mà là camera 12 MP với chế độ lấy nét tự động và chế độ macro. Hệ thống camera kép được căn chỉnh lại trông đẹp hơn và có thể quay video không gian cho Apple Vision Pro.
Sự bổ sung lớn nhất là nút điều khiển camera mới, một tính năng mà Apple cũng mang lên cả những chiếc điện thoại không phải Pro.
Đây là nút vật lý có thể nhận dạng cả cử chỉ cảm ứng điện dung và áp lực. Nó rất thông minh. Bạn có thể mở máy ảnh từ màn hình khóa hoặc bất kỳ màn hình nào và khám phá sâu vào các cài đặt chụp ảnh mà không cần chạm vào màn hình.
Giá iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro - 128GB: 24.39 triệu đồng;
iPhone 16 Pro - 256GB: 27.29 triệu đồng;
iPhone 16 Pro - 512GB: 33.79 triệu đồng;
iPhone 16 Pro - 1TB: 38.69 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 16 Pro
Với mức giá này iPhone 16 Pro tiết kiệm hơn 10 triệu so với iPhone 17 Pro nhưng xét kỹ về mặt trang bị, iPhone 16 Pro không thua kém là bao.iPhone 16 Pro có màn lớn tới 6.3 inch tăng trực tiếp từ 6.1 inch trên iPhone 15 Pro. Nếu không thực sự cần màn hình quá lớn tới 6.9 inch mà chỉ tập trung vào hiệu năng, camera chụp ảnh đẹp, iPhone 16 Pro thực sự là lựa chọn rẻ hơn nhưng mạnh tương đương iPhone 16 Pro Max.
Tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED với tốc độ làm tươi 120Hz, hỗ trợ Dolby Vision và độ sáng tối đa 2000 nits đảm bảo mọi hình ảnh đều sống động và sắc nét.
iPhone 16 Pro năm nay cũng có camera zoom quang học 5x điều chỉ có trên iPhone 15 Pro Max năm ngoái. Cùng với đó, camera siêu rộng của iPhone 16 Pro năm nay cũng nâng lên 48MP. Đây chính là trang bị then chốt giúp iPhone 16 Pro không kém iPhone 16 Pro Max quá nhiều. iPhone 16 Pro cũng có nút điều khiển camera mới giúp hỗ trợ chụp ảnh nhanh chóng và tiện lợi hơn với nhiều thao tác được gán sẵn.
iPhone 16 Pro sử dụng màn hình LTPO Super Retina XDR OLED tốc độ 120Hz hỗ trợ HDR10, Dolby Vision độ trang trung bình 1000 nits và có thể lên tối đa 2000 nits có thể cạnh trang ngang ngửa Galaxy S24 Ultra về độ hút mắt.
Ở bên trong, iPhone 16 Pro dùng chip Apple A18 Pro (3 nm) lõi sáu (2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz) Bộ xử lý đồ họa Apple GPU (đồ họa 6 lõi). Với việc bắt đầu tích hợp AI, iPhone 16 Pro có khả năng xử lý mạnh mẽ hơn đáng kể so với người đàn anh iPhone 15 Pro. Theo một số đo đạc hiệu năng ban đầu, iPhone 16 Pro có thể dễ dàng đạt đến khả năng xử lý của chip M1.
Có nên mua iPhone 16, iPhone 16 Pro?
iPhone 16 vẫn là chiếc flagship mạnh mẽ đa năng nhiều mặt hấp dẫn bậc nhất hiện nay. Nó là lựa chọn cực ổn cho người dùng thích máy cao cấp, trang bị mạnh, đễ dùng lâu dài mà không quá cần đến tính năng như màn 120Hz, có thể không phải ai cũng cần.
iPhone 16 Pro là lựa chọn ngon, bổ, rẻ tương đối hấp dẫn hiện nay. Nó không chỉ mạnh mẽ, có camera chất lượng cao, không kém iPhone 17 Pro là bao mà thậm chí hệ thống khung Titan của nó sang hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro đã quay về dùng lại nhôm.
