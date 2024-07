Gia Lai: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

20 giờ trước

Ngày 17/7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bàn giao đối tượng Lâm Văn Tình (SN 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xử lý.