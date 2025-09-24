Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúc
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid đang được đại lý xả hàng với mức giá giảm mạnh.
Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc nhờ ưu đãi
Hiện giá xe Kia Sorento dao động từ 964 đến 1.499 triệu đồng tùy phiên bản. Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 đang ưu đãi đặc biệt đến 40 triệu đồng tùy phiên bản.
Thông tin trên Tuổi trẻ, Kia Sorento 2025 vừa được giới thiệu tại Việt Nam hơn một tuần trước, với một số thay đổi về thiết kế, trong khi các tùy chọn động cơ xăng và dầu vẫn giữ nguyên như đời cũ. Tuy nhiên, phiên bản hybrid chưa xuất hiện.
Trái lại, Kia Sorento mẫu cũ vẫn còn hai lựa chọn hybrid gồm HEV và PHEV đang được phân phối tại đại lý với mức giá giảm sâu.
Hiện ba phiên bản hybrid của Sorento có giá thực tế từ 1,139 - 1,261 tỉ đồng. Trong đó, bản PHEV cao cấp nhất sử dụng số VIN 2023, là lý do khiến mức giảm giá mạnh hơn so với các bản còn lại, lên tới 398 triệu đồng so với khi mới ra mắt.
Có thể thấy mức giá Kia Sorento hybrid hiện tại đã giảm đáng kể so với thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, người mua cần chấp nhận hai điểm đánh đổi: lựa chọn thiết kế cũ và số VIN sản xuất từ năm 2023 (bản PHEV). Tuy nhiên, so với Sorento 2025, mẫu cũ không khác biệt nhiều về ngoại hình cũng như trang bị tiện nghi.
Bảng giá lăn bánh Kia Sorento hybrid
Phiên bản
Giá bán thực tế
Giá niêm yết hiện tại
Giá niêm yết khi ra mắt
Sorento HEV Premium
1,139 tỉ
1,149 tỉ
1,399 tỉ
Sorento HEV Signature
1,247 tỉ
1,247 tỉ
1,539 tỉ
Sorento PHEV Premium
1,261 tỉ
1,299 tỉ
1,659 tỉ
Sorento PHEV Signature
|-
1,399 tỉ
1,759 tỉ
GIá xe Kia Sorento hybrid và các đối thủ
Hyundai SantaFe giá từ 1.055 triệu đồng
Mazda CX-8 giá từ 949 triệu đồng
Peugeot 5008 giá từ 1,199 tỷ đồng
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Đánh giá xe Kia Sorento hybrid
So với các bản dùng động cơ xăng và dầu, Kia Sorento hybrid tạo khác biệt chủ yếu ở hệ truyền động.
Phiên bản HEV được trang bị động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6L cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 265Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện 60 mã lực, 264Nm và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,49kWh.
Kia Sorento PHEV cũng sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, nhưng cho sức mạnh cao hơn, đạt 90 mã lực và 304Nm. Đi cùng là bộ pin 13,8kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong một quãng đường nhất định và có thể sạc ngoài như xe điện thuần túy.
Cả hai phiên bản hybrid đều trang bị hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động AWD, 3 chế độ lái (Eco, Normal, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand).
Hybrid đang nổi lên như một xu hướng rõ rệt tại thị trường ô tô Việt Nam. Trong khuôn khổ Car Choice Awards 2025 còn có hạng mục riêng mang tên “Xe Hybrid của năm”.
Trong bối cảnh đó, việc Kia Sorento 2025 không còn phiên bản hybrid được xem là một bước đi ngược dòng. Dù vậy, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ được bổ sung trở lại tùy chọn hybrid trong thời gian tới.
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bóGiá cả thị trường - 4 phút trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.
Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?Giá cả thị trường - 8 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện hứa hẹn sẽ ‘soán ngôi’ của Honda Vision nhờ có mức giá cực sốc, rẻ hơn cả Wave Alpha mà vẫn sở hữu những trang bị rất hiện đại.
SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng loạt xe SUV, MPV hạng B đều có ưu đãi giảm giá, thậm chí, sản phẩm "hot" như Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 cũng không phải là ngoại lệ.
Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiệnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.
Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giớiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.
Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?Giá cả thị trường
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.