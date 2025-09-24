Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúc

SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.

Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc nhờ ưu đãi

Kia Sorento bản cũ vẫn còn tùy chọn hybrid cho những ai thích loại "động cơ xanh" này - Ảnh: Đại lý





Hiện giá xe Kia Sorento dao động từ 964 đến 1.499 triệu đồng tùy phiên bản. Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 đang ưu đãi đặc biệt đến 40 triệu đồng tùy phiên bản.

Thông tin trên Tuổi trẻ, Kia Sorento 2025 vừa được giới thiệu tại Việt Nam hơn một tuần trước, với một số thay đổi về thiết kế, trong khi các tùy chọn động cơ xăng và dầu vẫn giữ nguyên như đời cũ. Tuy nhiên, phiên bản hybrid chưa xuất hiện.

Trái lại, Kia Sorento mẫu cũ vẫn còn hai lựa chọn hybrid gồm HEV và PHEV đang được phân phối tại đại lý với mức giá giảm sâu.

Hiện ba phiên bản hybrid của Sorento có giá thực tế từ 1,139 - 1,261 tỉ đồng. Trong đó, bản PHEV cao cấp nhất sử dụng số VIN 2023, là lý do khiến mức giảm giá mạnh hơn so với các bản còn lại, lên tới 398 triệu đồng so với khi mới ra mắt.

Có thể thấy mức giá Kia Sorento hybrid hiện tại đã giảm đáng kể so với thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, người mua cần chấp nhận hai điểm đánh đổi: lựa chọn thiết kế cũ và số VIN sản xuất từ năm 2023 (bản PHEV). Tuy nhiên, so với Sorento 2025, mẫu cũ không khác biệt nhiều về ngoại hình cũng như trang bị tiện nghi.

Bảng giá lăn bánh Kia Sorento hybrid

Phiên bản Giá bán thực tế Giá niêm yết hiện tại Giá niêm yết khi ra mắt Sorento HEV Premium 1,139 tỉ 1,149 tỉ 1,399 tỉ Sorento HEV Signature 1,247 tỉ 1,247 tỉ 1,539 tỉ Sorento PHEV Premium 1,261 tỉ 1,299 tỉ 1,659 tỉ Sorento PHEV Signature - 1,399 tỉ 1,759 tỉ

GIá xe Kia Sorento hybrid và các đối thủ

Hyundai SantaFe giá từ 1.055 triệu đồng

Mazda CX-8 giá từ 949 triệu đồng

Peugeot 5008 giá từ 1,199 tỷ đồng

Đánh giá xe Kia Sorento hybrid

Kia Sorento hybrid

So với các bản dùng động cơ xăng và dầu, Kia Sorento hybrid tạo khác biệt chủ yếu ở hệ truyền động.

Phiên bản HEV được trang bị động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6L cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 265Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện 60 mã lực, 264Nm và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,49kWh.

Kia Sorento PHEV cũng sử dụng động cơ 1.6L

Kia Sorento PHEV cũng sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, nhưng cho sức mạnh cao hơn, đạt 90 mã lực và 304Nm. Đi cùng là bộ pin 13,8kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong một quãng đường nhất định và có thể sạc ngoài như xe điện thuần túy.

Cả hai phiên bản hybrid đều trang bị hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động AWD, 3 chế độ lái (Eco, Normal, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand).

Bản PHEV đi kèm một bộ sạc rời để sạc di động - Ảnh: Đại lý

Hybrid đang nổi lên như một xu hướng rõ rệt tại thị trường ô tô Việt Nam. Trong khuôn khổ Car Choice Awards 2025 còn có hạng mục riêng mang tên “Xe Hybrid của năm”.

Trong bối cảnh đó, việc Kia Sorento 2025 không còn phiên bản hybrid được xem là một bước đi ngược dòng. Dù vậy, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ được bổ sung trở lại tùy chọn hybrid trong thời gian tới.