Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay phục hồi khi mở phiên sáng nay, giá bán ra của Phú Quý tăng thêm 117.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch nâng lên vùng 83,786 triệu đồng/kg, tương đương 3,142 triệu đồng/lượng.
Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Phú Quý giảm nhẹ về vùng 83,3 triệu đồng/kg và hiện tại giá giao dịch đã vươn lên vùng 84,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,152 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mở phiên sáng nay, giá bán ra của hệ thống này tăng thêm 112.000 đồng/lượng (thấp hơn Phú Quý 5.000 đồng/lượng), đưa giá giao dịch lên mức 82,46 triệu đồng/kg.
Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra của Ancarat hiện đang ở vùng 83,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,147 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SBJ đang niêm yết giá giao dịch ở vùng 85,36 triệu đồng/kg, tương đương 3,201 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 81 USD/ounce. Vùng giá này chưa thực sự ổn định khi trước đó, giá bạc từng chạm đáy ở mức 79 USD/ounce và có thời điểm vượt ngưỡng 82 USD/ounce.
