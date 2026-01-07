Mới nhất
Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

Thứ tư, 09:54 07/01/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay phục hồi khi mở phiên sáng nay, giá bán ra của Phú Quý tăng thêm 117.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch nâng lên vùng 83,786 triệu đồng/kg, tương đương 3,142 triệu đồng/lượng.

Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Phú Quý giảm nhẹ về vùng 83,3 triệu đồng/kg và hiện tại giá giao dịch đã vươn lên vùng 84,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,152 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mở phiên sáng nay, giá bán ra của hệ thống này tăng thêm 112.000 đồng/lượng (thấp hơn Phú Quý 5.000 đồng/lượng), đưa giá giao dịch lên mức 82,46 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra của Ancarat hiện đang ở vùng 83,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,147 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ đang niêm yết giá giao dịch ở vùng 85,36 triệu đồng/kg, tương đương 3,201 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế,  giá bạc giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 81 USD/ounce. Vùng giá này chưa thực sự ổn định khi trước đó, giá bạc từng chạm đáy ở mức 79 USD/ounce và có thời điểm vượt ngưỡng 82 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng - Ảnh 2.

Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Phú Quý giảm nhẹ về vùng 83,3 triệu đồng/kg và hiện tại giá giao dịch đã vươn lên vùng 84,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,152 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng - Ảnh 3.

Giá bán ra của Ancarat hiện đang ở vùng 83,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,147 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 81 USD/ounce. Vùng giá này chưa thực sự ổn định khi trước đó, giá bạc từng chạm đáy ở mức 79 USD/ounce và có thời điểm vượt ngưỡng 82 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 29/12: Mở phiên đầu tuần thay đổi lớn, nhiều đại lý hạn chế số lượng đặt đơnGiá bạc hôm nay 29/12: Mở phiên đầu tuần thay đổi lớn, nhiều đại lý hạn chế số lượng đặt đơn

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận thị trường quốc tế có sự biến động mạnh, kéo theo thị trường trong nước mở phiên đầu tuần cũng "rung lắc".

Giá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kg

GĐXH - Mở phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc hôm nay diễn biến sôi động khi giá tăng mạnh, với mức 170.000 đồng/lượng, đưa giá bạc tiến lên vùng 81,9 triệu đồng/kg.

