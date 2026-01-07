Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay phục hồi khi mở phiên sáng nay, giá bán ra của Phú Quý tăng thêm 117.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch nâng lên vùng 83,786 triệu đồng/kg, tương đương 3,142 triệu đồng/lượng.

Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Phú Quý giảm nhẹ về vùng 83,3 triệu đồng/kg và hiện tại giá giao dịch đã vươn lên vùng 84,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,152 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mở phiên sáng nay, giá bán ra của hệ thống này tăng thêm 112.000 đồng/lượng (thấp hơn Phú Quý 5.000 đồng/lượng), đưa giá giao dịch lên mức 82,46 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra của Ancarat hiện đang ở vùng 83,9 triệu đồng/kg, tương đương 3,147 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ đang niêm yết giá giao dịch ở vùng 85,36 triệu đồng/kg, tương đương 3,201 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 81 USD/ounce. Vùng giá này chưa thực sự ổn định khi trước đó, giá bạc từng chạm đáy ở mức 79 USD/ounce và có thời điểm vượt ngưỡng 82 USD/ounce.

