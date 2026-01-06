Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp hoài cổ, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha khiến thị trường dậy sóng

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế đẹp hoài cổ, pin khỏe, trang bị an toàn hiếm thấy

Roma Lite

Trong bối cảnh xe điện ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến tại đô thị, đặc biệt với học sinh, sinh viên và người dùng nữ, Roma Lite nổi lên như một phương án cân bằng giữa giá bán dễ tiếp cận và trải nghiệm sử dụng thực tế. Mẫu xe này được phát triển bởi DKBike, hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện gọn nhẹ, an toàn và không đòi hỏi bằng lái.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Roma Lite tạo thiện cảm nhờ ngôn ngữ thiết kế bo tròn mềm mại, mang hơi hướng cổ điển nhưng không hề lỗi thời. Form dáng tổng thể cân đối với kích thước 1.800 x 680 x 1.125 mm, chiều cao yên 780 mm – phù hợp với vóc dáng đa số người Việt, đặc biệt là người dùng nữ.

Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn pha tròn đặc trưng

Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn pha tròn đặc trưng, kết hợp công nghệ LED hiện đại. Đèn sử dụng chóa phản xạ cho khả năng chiếu sáng xa và đều, viền LED Daylight tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, đồng thời tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu. Phần mặt nạ trước được bổ sung dải đèn LED định vị ban ngày giúp xe an toàn hơn khi lưu thông trong phố đông.

Xe sử dụng bộ lốp không săm Kenda kích thước 300-10, kết hợp vành thép đúc chắc chắn. Cấu hình này giúp Roma Lite bám đường tốt, ổn định khi đi trên mặt đường trơn trượt là điều kiện khá phổ biến tại các đô thị Việt Nam.

Roma Lite được đánh giá cao ở loạt trang bị công nghệ hướng tới sự an toàn và tiện lợi.

So với nhiều mẫu xe điện giá rẻ, Roma Lite được đánh giá cao ở loạt trang bị công nghệ hướng tới sự an toàn và tiện lợi. Xe sử dụng bảng đồng hồ LCD kích thước 6,5 inch, hiển thị rõ ràng các thông số quan trọng như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường di chuyển, chế độ vận hành và trạng thái Parking (P).

Đáng chú ý, bảng đồng hồ còn tích hợp hai dải LED có khả năng tự thay đổi màu sắc, tạo cảm giác hiện đại và giúp xe trở nên bắt mắt hơn khi di chuyển vào ban đêm.

Roma Lite được thiết kế yên xe dạng 2 tầng, bọc chất liệu cao cấp

Một trong những điểm khác biệt lớn của Roma Lite là công nghệ AFE – nút cứu hộ khẩn cấp. Trong trường hợp xe gặp sự cố liên quan đến tay ga, IC, ECU hoặc mạch điện, người dùng vẫn có thể kích hoạt chế độ này để di chuyển thêm khoảng 20 km, đủ để tìm điểm sửa chữa hoặc về nhà. Đây là trang bị hiếm gặp trong phân khúc xe điện phổ thông.

Bên cạnh đó, nút Parking (P) được bố trí trên tay lái phải, giúp khóa ga khi xe đứng yên, hạn chế tình trạng vọt ga ngoài ý muốn – một tính năng đặc biệt hữu ích với người mới sử dụng xe điện.

Roma Lite được trang bị động cơ điện 3 pha, một chiều không chổi than, sử dụng bộ ắc quy 60V – 20Ah. Theo thông số công bố, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong nội đô.

Thời gian sạc khoảng 8 tiếng với bộ sạc tự ngắt, cho phép người dùng sạc qua đêm một cách an toàn. Xe có khả năng chở tải lên tới 180 kg, đủ cho hai người lớn di chuyển trong điều kiện bình thường.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau, cho cảm giác phanh vừa phải, dễ kiểm soát. Cùng với đó là hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau, giúp xe vận hành êm ái khi qua gờ giảm tốc hay mặt đường không bằng phẳng.

Roma Lite được thiết kế yên xe dạng 2 tầng, bọc chất liệu cao cấp, ứng dụng công thái học để giảm mỏi khi ngồi lâu. Đây là cải tiến dễ nhận thấy so với nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá.

Xe sở hữu hai khoang chứa đồ: một cốp nhỏ phía trước và cốp chính dưới yên với dung tích lớn. Cả hai đều có khóa riêng, đủ không gian để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa và các vật dụng cá nhân là yếu tố rất được người dùng nữ đánh giá cao.

Giá xe máy điện Roma Lite

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



