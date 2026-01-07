Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.
Giá xe Honda Air Blade niêm yết
So với tháng 12, giá niêm yết của các mẫu xe Air Blade trong tháng 1/2026 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể:
- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 42.208.000 đồng, bản đặc biệt đang có giá 43.386.545 đồng và bản thể thao đang có giá bán 47.804.727 đồng.
- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn đang được bán với mức giá 56.890.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán với mức giá 58.090.000 đồng và bản thể thao đang được bán với mức giá 58.590.000 đồng.
Giá xe Honda Air Blade đại lý
Honda Air Blade đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản động cơ 125cc và 160cc. Giá xe Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh với cả 2 phiên bản hoàn toàn mới vừa được bổ sung.
Bảng giá xe Honda Air Blade
|Tên xe
|Loại phanh
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá bán lẻ đề xuất
|Bao gồm 8% GTGT
|Bảo gồm 10% GTGT
|Air Blade 160
|ABS
|Thể thao
|Trắng đỏ đen
|58.590.000
|Đặc biệt
|Đen xám
|58.090.000
|Tiêu chuẩn
|Đỏ đen
|56.890.000
|Air Blade 125
|ABS
|Thể thao
Xám đỏ đen
Trắng đỏ đen
|47.804.727
|48.690.000
|CBS
|Đặc biệt
Đen xám
Xanh đen xám
|43.368.545
|44.190.000
|Tiêu chuẩn
Đen
Đỏ đen
|42.208.363
|42.990.000
Đánh giá xe Honda Air Blade
Không chỉ là phương tiện di chuyển, Air Blade 160/125 sở hữu thiết kế được nâng cấp hoàn toàn, đại diện cho phong thái mạnh mẽ, tinh tế và cuốn hút của chủ sở hữu.
Air Blade 160/125 2026 ra mắt gồm ba phiên bản cùng logo Air Blade mới vuông vắn được dập nổi tinh xảo trên thân xe và phối màu sáng tạo trên từng phiên bản:
Phiên bản Thể thao nổi bật với hai tông màu Trắng và Xám. Chi tiết ốp màu đỏ trên thân, yên xe xám đen cùng dải chỉ đỏ, tem số 160/125 mới và tem xe "SPORT" chạy ngang yếm xe càng làm tăng tinh thần thể thao.
Phiên bản Đặc biệt được phủ màu Đen Nhám và Xanh Nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D sắc sảo cùng logo mạ chrome tối màu.
Phiên bản Tiêu chuẩn đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng với hai tông Đỏ bóng và Đen bóng.
Kết hợp cùng vẻ ngoài năng động, thiết kế của Air Blade 160/125 2026 được chăm chút tỉ mỉ nhằm tăng công năng sử dụng, mang lại sự tiện dụng và trải nghiệm lái trọn vẹn cho người dùng.
Thiết kế cụm đèn trước tách tầng độc đáo gồm đèn xi-nhan đặt riêng phía trên, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới mang hơi thở tương lai. Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ Ánh sáng Pha Lê được trang bị trên hệ thống đèn LED của Air Blade ở Việt Nam, giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng của đèn pha rõ rệt. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng đảm bảo cho người lái có tầm nhìn tốt nhất, đảm bảo an toàn khi lưu thông.
Mặt đồng hồ LCD hiển thị trực quan và đầy đủ những thông số cần thiết. Gờ trung tâm với bề mặt sần chắc chắn giúp tăng độ bám khi đặt đồ, thiết kế liền mạch thân xe tạo tư thế ngồi thoải mái dù điều khiển xe đường dài.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước được bổ sung trên phiên bản Thể thao của Air Blade 125, mang lại cảm giác an tâm cho người lái dù trong trường hợp phanh gấp hay đang đi trên đường trơn ướt.
Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị trên tất cả các phiên bản của Air Blade 160/125 2026 giúp tăng công suất, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.
Trên Air Blade 160/125 mới, cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên loại C kèm nắp chống nước, giúp việc sạc các thiết bị điện tử cá nhân trở nên an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, dòng xe này vẫn sở hữu những trang bị hữu ích như hệ thống khóa thông minh SMART Key, hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi 23,2 lít giúp gia tăng tính tiện lợi và an tâm cho khách hàng khi sử dụng.
Lưu ý: Giá xe Honda Air Blade tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.
SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng ViệtGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Geely EX2 tiếp tục mở rộng tại Đông Nam Á khi chính thức có mặt ở Indonesia, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế gọn gàng cùng mức giá dễ tiếp cận.
Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17, 17 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận mức giảm lên tới cả triệu đồng, phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng vẫn ghi nhận sức mua cao.
Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bánGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn huyện Gia Lâm cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm đầu năm mới 2026.
Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh sốGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.
Giá xe SH Mode 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, cạnh tranh Air Blade, Lead vì giá rẻGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh trong tháng 1/2026, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục tăng ngay đầu phiên, đẩy mặt hàng này lên gần mốc 158 triệu đồng/lượng.
Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp hoài cổ, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị an toàn cao và loạt tiện ích thông minh hiếm có trong phân khúc.
Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 320 triệu đồng thiết kế khỏe khoắn, rộng như Toyota Corolla Cross, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B Kia Seltos 2026 với mức giá khởi điểm từ 320 triệu đồng, sử dụng nền tảng khung gầm mới đi cùng nhiều thay đổi thiết kế và trang bị theo xe.
Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bánGiá cả thị trường
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn huyện Gia Lâm cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm đầu năm mới 2026.