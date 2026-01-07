Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Thứ tư, 10:01 07/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.

Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 1.Giá xe SH Mode 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, cạnh tranh Air Blade, Lead vì giá rẻ

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh trong tháng 1/2026, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá xe Honda Air Blade niêm yết

Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 2.

Honda Air Blade 2025

So với tháng 12, giá niêm yết của các mẫu xe Air Blade trong tháng 1/2026 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể:

- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 42.208.000 đồng, bản đặc biệt đang có giá 43.386.545 đồng và bản thể thao đang có giá bán 47.804.727 đồng.

- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn đang được bán với mức giá 56.890.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán với mức giá 58.090.000 đồng và bản thể thao đang được bán với mức giá 58.590.000 đồng.

Giá xe Honda Air Blade đại lý

Honda Air Blade đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản động cơ 125cc và 160cc. Giá xe Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh với cả 2 phiên bản hoàn toàn mới vừa được bổ sung.

Bảng giá xe Honda Air Blade

Tên xeLoại phanhPhiên bảnMàu sắcGiá bán lẻ đề xuất
Bao gồm 8% GTGTBảo gồm 10% GTGT
Air Blade 160ABSThể thaoTrắng đỏ đen 58.590.000
Đặc biệtĐen xám 58.090.000
Tiêu chuẩnĐỏ đen 56.890.000
Air Blade 125ABSThể thao

Xám đỏ đen

Trắng đỏ đen

47.804.72748.690.000
CBSĐặc biệt

Đen xám

Xanh đen xám

43.368.54544.190.000
Tiêu chuẩn

Đen

Đỏ đen

42.208.36342.990.000

Đánh giá xe Honda Air Blade

Không chỉ là phương tiện di chuyển, Air Blade 160/125 sở hữu thiết kế được nâng cấp hoàn toàn, đại diện cho phong thái mạnh mẽ, tinh tế và cuốn hút của chủ sở hữu.

Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 3.

Air Blade 160/125 2026

Air Blade 160/125 2026 ra mắt gồm ba phiên bản cùng logo Air Blade mới vuông vắn được dập nổi tinh xảo trên thân xe và phối màu sáng tạo trên từng phiên bản:

Phiên bản Thể thao nổi bật với hai tông màu Trắng và Xám. Chi tiết ốp màu đỏ trên thân, yên xe xám đen cùng dải chỉ đỏ, tem số 160/125 mới và tem xe "SPORT" chạy ngang yếm xe càng làm tăng tinh thần thể thao.

Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 4.

Air Blade 160/125 2026 được chăm chút tỉ mỉ

Phiên bản Đặc biệt được phủ màu Đen Nhám và Xanh Nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D sắc sảo cùng logo mạ chrome tối màu.

Phiên bản Tiêu chuẩn đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng với hai tông Đỏ bóng và Đen bóng.

Kết hợp cùng vẻ ngoài năng động, thiết kế của Air Blade 160/125 2026 được chăm chút tỉ mỉ nhằm tăng công năng sử dụng, mang lại sự tiện dụng và trải nghiệm lái trọn vẹn cho người dùng.

Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 5.

Thiết kế cụm đèn trước tách tầng độc đáo

Thiết kế cụm đèn trước tách tầng độc đáo gồm đèn xi-nhan đặt riêng phía trên, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới mang hơi thở tương lai. Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ Ánh sáng Pha Lê được trang bị trên hệ thống đèn LED của Air Blade ở Việt Nam, giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng của đèn pha rõ rệt. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng đảm bảo cho người lái có tầm nhìn tốt nhất, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Mặt đồng hồ LCD hiển thị trực quan và đầy đủ những thông số cần thiết. Gờ trung tâm với bề mặt sần chắc chắn giúp tăng độ bám khi đặt đồ, thiết kế liền mạch thân xe tạo tư thế ngồi thoải mái dù điều khiển xe đường dài.


Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 6.

Mặt đồng hồ LCD hiển thị trực quan

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước được bổ sung trên phiên bản Thể thao của Air Blade 125, mang lại cảm giác an tâm cho người lái dù trong trường hợp phanh gấp hay đang đi trên đường trơn ướt.

Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị trên tất cả các phiên bản của Air Blade 160/125 2026 giúp tăng công suất, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Giá xe Honda Air Blade 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 7.

Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến

Trên Air Blade 160/125 mới, cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên loại C kèm nắp chống nước, giúp việc sạc các thiết bị điện tử cá nhân trở nên an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, dòng xe này vẫn sở hữu những trang bị hữu ích như hệ thống khóa thông minh SMART Key, hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi 23,2 lít giúp gia tăng tính tiện lợi và an tâm cho khách hàng khi sử dụng.

Lưu ý: Giá xe Honda Air Blade tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá xe Honda Vision 2026 mới nhất giảm kỷ lục, thấp chưa từng thấy, khách đua chốt đơn thay LEAD và SH Mode vì rẻ

Giá xe Honda Vision 2026 mới nhất giảm kỷ lục, thấp chưa từng thấy, khách đua chốt đơn thay LEAD và SH Mode vì rẻ

Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave Alpha

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Geely EX2 tiếp tục mở rộng tại Đông Nam Á khi chính thức có mặt ở Indonesia, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế gọn gàng cùng mức giá dễ tiếp cận.

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17, 17 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận mức giảm lên tới cả triệu đồng, phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng vẫn ghi nhận sức mua cao.

Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn huyện Gia Lâm cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm đầu năm mới 2026.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.

Giá xe SH Mode 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, cạnh tranh Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá xe SH Mode 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, cạnh tranh Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh trong tháng 1/2026, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục tăng ngay đầu phiên, đẩy mặt hàng này lên gần mốc 158 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp hoài cổ, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha khiến thị trường dậy sóng

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp hoài cổ, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha khiến thị trường dậy sóng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị an toàn cao và loạt tiện ích thông minh hiếm có trong phân khúc.

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 320 triệu đồng thiết kế khỏe khoắn, rộng như Toyota Corolla Cross, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Trải nghiệm SUV hạng B Kia Seltos 2026 giá 320 triệu đồng thiết kế khỏe khoắn, rộng như Toyota Corolla Cross, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B Kia Seltos 2026 với mức giá khởi điểm từ 320 triệu đồng, sử dụng nền tảng khung gầm mới đi cùng nhiều thay đổi thiết kế và trang bị theo xe.

Xem nhiều

Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Giá cả thị trường

GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn huyện Gia Lâm cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm đầu năm mới 2026.

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá cả thị trường
Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top