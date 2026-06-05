SUV hạng B sánh ngang Mitsubishi Xforce, Yaris Cross thiết kế vượt tầm, giá cực hấp dẫn
GĐXH - SUV hạng B điện cùng cỡ Mitsubishi Xforce, Yaris Cross gây chú ý với công suất lên tới 252 mã lực, thiết kế vuông vức đậm chất địa hình cùng giá bán xứng đáng với trang bị.
SUV hạng B sánh ngang Mitsubishi Xforce, Yaris Cross thiết kế vượt tầm
iCar vừa mở rộng danh mục sản phẩm của dòng SUV điện V23 bằng phiên bản Cyber Edition mới tại thị trường Trung Quốc. Với kích thước thuộc nhóm SUV cỡ B, iCar V23 Cyber Edition được xem là cái tên đáng chú ý khi đặt cạnh những mẫu xe quen thuộc như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross, nhưng lại sở hữu phong cách hoàn toàn khác biệt.
Trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ B ngày càng sôi động với sự góp mặt của Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, iCar V23 Cyber Edition lựa chọn hướng đi riêng khi theo đuổi thiết kế vuông vức đậm chất địa hình. Thay vì kiểu dáng mềm mại thường thấy trên các mẫu crossover đô thị, mẫu xe điện này mang diện mạo khỏe khoắn với các đường nét góc cạnh, tạo cảm giác hầm hố ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phần đầu xe tiếp tục duy trì phong cách quen thuộc của dòng V23 với lưới tản nhiệt kích thước nhỏ kết hợp cụm đèn pha thiết kế tách biệt hai bên. So với các phiên bản trước, Cyber Edition được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tối giản hơn khi loại bỏ giá nóc cùng hệ thống đèn phụ phía trước. Điểm nhấn nổi bật nằm ở bộ mâm hợp kim 21 inch tạo hình ngôi sao, giúp tổng thể xe trở nên cá tính và thể thao hơn.
Nếu xét về kích thước, iCar V23 Cyber Edition có chiều dài 4.249 mm, rộng 1.915 mm và cao 1.845 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm. Những thông số này cho thấy mẫu xe sở hữu không gian tương đối rộng rãi trong nhóm SUV cỡ B, đủ sức cạnh tranh với Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross ở khía cạnh không gian sử dụng.
Bên trong khoang cabin, iCar V23 Cyber Edition được phát triển theo phong cách tối giản nhưng giàu công nghệ. Khu vực táp-lô sử dụng các đường nét phẳng kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,88 inch và màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch. Cách bố trí này mang lại cảm giác hiện đại, đồng thời tạo điểm khác biệt rõ rệt so với phong cách thiết kế quen thuộc trên Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.
Phiên bản Cyber Edition còn được bổ sung gói nội thất thể thao mới với chất liệu da lộn màu đen kết hợp dây đai an toàn màu đỏ nổi bật. Bộ ghế thể thao tông tối góp phần tăng cảm giác cao cấp và mang lại bầu không khí đậm chất xe hiệu suất cao cho khoang lái.
Điểm đáng chú ý nhất của iCar V23 Cyber Edition nằm ở khả năng vận hành. Mẫu SUV điện này sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Con số này vượt xa mặt bằng chung của phân khúc SUV cỡ B, bao gồm cả Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, vốn tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.
Cấu hình dẫn động cầu sau cũng là yếu tố hiếm gặp trong phân khúc. Điều này không chỉ giúp iCar V23 Cyber Edition mang lại cảm giác lái thể thao hơn mà còn tạo sự khác biệt so với nhiều mẫu SUV cỡ B đang sử dụng hệ dẫn động cầu trước như Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.
Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 80,16 kWh do CATL sản xuất. Nhờ bộ pin dung lượng lớn, iCar V23 Cyber Edition có thể đạt phạm vi di chuyển tối đa 550 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là thông số khá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ hiện nay.
Với thiết kế đậm chất off-road, khoang nội thất giàu công nghệ, công suất 252 mã lực cùng phạm vi di chuyển lên tới 550 km, iCar V23 Cyber Edition đang tạo nên hướng tiếp cận khác biệt trong phân khúc SUV cỡ B.
Giá SUV hạng B iCar V23 Cyber Edition
Mẫu xe được niêm yết ở mức 160.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 625 triệu đồng.
Dù hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích xe điện cá tính, mẫu xe này vẫn có những thông số đủ sức khiến Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross phải dè chừng nếu xuất hiện tại nhiều thị trường ngoài Trung Quốc trong tương lai.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
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