Giá lăn bánh Mazda2 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả Hyundai Grand i10, Kia Morning, thành sedan hạng B rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Mazda2 mới nhất

Giá Mazda2 hiện chỉ còn từ 403 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).





Hiện tại, Mazda2 2025 được phân phối trên thị trường với 4 phiên bản kèm mức giá bán từ 418 - 508 triệu đồng. Tuy nhiên, với chương trình giảm giá gần đây giá khởi điểm của Mazda2 chỉ còn từ 403 triệu đồng. Như vậy, phiên bản thấp nhất đã được giảm giá 15 triệu đồng so với giá niêm yết.

Với mức giá bán giảm, hiện tại giá khởi điểm Mazda2 chỉ cao hơn 6 triệu đồng so với KIA Soluto MT Deluxe, và cao hơn 23 triệu đồng so với Mitsubishi Attrage MT. Điều này giúp người dùng, đặc biệt là các khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan chất lượng giá hợp lý có thêm lựa chọn.

Như vậy, giá bán thực tế của Mazda2 bản tiêu chuẩn 1.5 AT xuống tương đương một số mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A bên dưới. Hiện nay, Toyota Wigo đang có giá bán 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn giá 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT giá 435 triệu đồng, Kia Morning X-Line giá 424 triệu đồng. Trong khi đó, lợi thế của Mazda2 là thuộc phân khúc B lớn hơn, kiểu dáng sedan cũng giúp khoang chứa đồ của xe rộng hơn các mẫu hatchback hạng A.

Để mẫu xe hạng B Mazda 2 lăn bánh hợp pháp trên đường, ngoài giá bán, khách mua xe còn phải cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí đường bộ, phí biển số...

Giá xe Mazda2 và các đối thủ

Mazda 2 giá bán từ 418 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Mitsubishi Attrage giá bán từ 380 triệu đồng

Đánh giá xe Mazda2

Mazda2 phiên bản 1.5 AT đang giảm giá còn 403 triệu đồng. Ảnh: Đại lý





Mazda2 đang bán trên thị trường hiện nay chính là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là mẫu sedan B mang thiết kế thời trang, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố với các trang bị hiện đại.

Mazda2 2025 tiếp tục khẳng định phong cách riêng với ngôn ngữ thiết kế KODO – Soul of Motion đặc trưng, mang đến vẻ ngoài năng động và thanh lịch. Xe sở hữu cụm đèn chiếu sáng LED và đèn pha LED thích ứng giúp tăng khả năng chiếu sáng, dù đèn sương mù đã bị lược bỏ. La-zăng 5 chấu kép thể thao đi kèm hai tùy chọn kích thước 15 và 16 inch (Sedan), hoặc 16 inch (Sport). Phần đuôi xe được tinh chỉnh tinh tế hơn với cản sau thiết kế cao hơn và cụm đèn hậu LED bắt mắt.

Mazda2 2025

Bên trong, khoang nội thất Mazda2 2025 được hoàn thiện với chất liệu cao cấp và cách phối màu hiện đại, tạo cảm giác sang trọng dù thiết kế tối giản. Xe được trang bị màn hình DVD 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và hệ thống Mazda Connect đi kèm cụm nút xoay điều khiển trung tâm. Android Auto và Apple CarPlay nay đã là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các tính năng như gương chống chói tự động, hiển thị thông tin HUD chỉ xuất hiện trên các bản cao cấp hơn.

Mazda2 2025 sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô-lăng – mang lại cảm giác lái hứng khởi và linh hoạt.

Về an toàn, Mazda2 tiếp tục nổi bật trong phân khúc khi bản cao cấp được trang bị gói i-Activsense gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn và nhắc nhở nghỉ ngơi. Ngoài ra, xe còn tích hợp công nghệ kiểm soát gia tốc GVC giúp cải thiện độ ổn định và an toàn khi vào cua.