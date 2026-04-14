Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá bán nhà mặt phố khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Phường Yên Nghĩa hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá bán nhà mặt phố khu vực phường Yên Nghĩa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Theo khảo sát, giá bán nhà mặt phố tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 120 đến gần 300 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 51m2, tại đường Quang Trung, phường Yên Nghĩa, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,2 tỷ đồng, tương đương 298,04 triệu đồng/m2.
Căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 80m2 tại đường Tố Hữu, phường Yên Nghĩa hiện đang được rao bán với giá 22,5 tỷ đồng, tương đương 281,25 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn nhà rộng 88m2 nằm trên đường Nhân Huệ, phường Yên Nghĩa với giá 10,9 tỷ đồng, tương đương 123,86 triệu đồng/m2.
Nhà mặt phố thường có giá bán cao vì sở hữu vị trí đắc địa, nằm ngay trên các trục đường lớn với lưu lượng người qua lại đông đúc. Điều này mang lại giá trị kinh doanh rất lớn, khi chủ nhà có thể vừa ở vừa cho thuê hoặc mở cửa hàng buôn bán sinh lời ổn định. Bên cạnh đó, nhà mặt phố thường có tính thanh khoản cao, dễ mua bán, ít bị mất giá theo thời gian. Hạ tầng khu vực cũng thường phát triển đồng bộ, gần các tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, càng làm tăng sức hấp dẫn và giá trị của loại hình bất động sản này.
