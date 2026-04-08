Hà Nội: Biệt thự tại phường Yên Nghĩa rao bán sôi nổi tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên khu vực phường Yên Nghĩa mới vẫn có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 140 cho đến hơn 360 triệu đồng/m2.
Phường Yên Nghĩa hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên khu vực phường Yên Nghĩa mới vẫn có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.
Các khu đô thị tập trung số lượng lớn biệt thự, liền kề trên địa bàn phường Yên Nghĩa có thể kể đến như: Dự án Sol Lake Villa, Khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Khu đô thị Đồng Mai, Khu liền kề Đô Nghĩa...
Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 140 đến hơn 360 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một căn biệt thự liền kề thiết kế 6 tầng, rộng 80m2, tại khu liền kề Đô Nghĩa, đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 24 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự lô góc, rộng 225m2 tại dự án Sol Lake Villa, phường Yên Nghĩa hiện đang được rao bán với giá 36 tỷ đồng, tương đương 160 triệu đồng/m2.
Tuy giá cao, nguồn cung lớn nhưng lượng dao dịch phân khúc bất động sản biệt thự, liền kề lại tăng trưởng không quá mạnh, bởi đây là phân khúc hạng sang, khá kén khách. Thực tế hiện nay, kinh doanh thuê biệt thự, liền kề cũng không dễ. Nhiều dãy "nhà cho người giàu" hiện nay trên địa bàn phường Yên Nghĩa rơi vào tình trạng đăng thông tin cho thuê kéo dài vẫn không có khách, nhiều dãy nhà đóng cửa im ỉm, giấy dán cho thuê, bán nhà chồng dán hết lớp này đến lớp khác.
