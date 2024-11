Phá đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia

7 giờ trước

Ngày 6/11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.