Giá thịt lợn hơi tăng kỷ lục ở ngưỡng 80.000 đồng/kg do nguồn cung hay tiểu thương vống giá?

Ngày 6/3, Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, thị trường giá cả tháng 2 ghi nhận nhiều biến động, đặc biệt là giá thịt lợn tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung.

Điều này cùng với sự tăng giá từ dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, nhà ở thuê và giao thông đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,34% so với tháng Một.

Cụ thể, báo cáo đã chỉ ra CPI tháng 2 đã tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và 2,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, CPI bình quân 2 tháng đầu năm đã tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, một trong những yếu tố chính tác động đến CPI tháng 2 là sự tăng giá mạnh của thịt lợn. Giá mặt hàng này đã tăng 1,74% so với tháng trước, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá thịt lợn tăng vọt đã góp phần đẩy CPI tháng Hai thêm 0,34%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp giá thịt lợn tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung, gây áp lực lên chi tiêu của người dân và lạm phát. Ảnh: Khánh Dương

Nguyên nhân bắt nguồn từ dịch bệnh cộng thêm hậu quả của cơn bão số 3 năm 2024 khiến nhiều trang trại chưa thể tái đàn.

Hơn nữa, việc người chăn nuôi tập trung xuất chuồng vào dịp Tết Nguyên đán cũng góp phần làm giảm nguồn cung sau Tết.

Trên thị trường, giá thịt lợn hơi dao động trong khoảng 72.000 - 80.000 đồng/kg ở thời điểm cuối tháng. Điều này kéo theo sự tăng giá của các sản phẩm liên quan như mỡ động vật, nội tạng động vật, thịt quay, giò chả và thịt hộp.

Thêm vào đó, các mặt hàng quả tươi và chế biến cũng lên giá 2,01% khi nhu cầu tiêu dùng tăng vào các ngày Rằm tháng Giêng và các lễ, hội truyền thống sau Tết.

Mặt hàng thủy sản tươi sống cũng ghi nhận mức tăng 1,18%. Ngược lại, giá của rau tươi, khô và chế biến giảm 2,69% nhờ thời tiết thuận lợi giúp cho nguồn cung được dồi dào.

Ngoài thực phẩm, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng ghi nhận mức tăng 0,43%, tác động làm CPI chung tăng 0,14 điểm phần trăm. Trong đó, đáng chú ý là sự tăng giá của dịch vụ ăn uống ngoài gia đình (0,75%).

Bà Oanh cho rằng, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trong các dịp lễ hội đầu năm, du xuân, họp mặt là nguyên nhân chính đẩy giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng. Cùng với đó, giá nguyên liệu chế biến và chi phí nhân công cao sau kỳ nghỉ Tết cũng góp phần vào sự tăng giá này.

Trong tháng Hai, một yếu tố khác tác động không nhỏ đến CPI là sự tăng giá của nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (0,55%). Trong đó, giá thuê nhà tăng mạnh (0,8%) do nhu cầu của người dân quay lại các khu đô thị học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Thêm vào đó, giá của mặt hàng điện sinh hoạt cũng tăng 0,38% và nước sinh hoạt tăng 0,26% do nhu cầu tiêu dùng lớn lên. Cùng với đó, giá gas tăng 0,56% theo biến động của thị trường quốc tế….

