Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn

Chủ nhật, 14:16 10/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Vì nguồn cùng vô cùng khan hiếm và không được bán đại trà ở chợ dân sinh nên khi vừa cập bến Thủ đô, rau ngót rừng được bán với giá 100.000 đồng/kg, có thời điểm, loại rau này có giá lên đến 170.000 đồng/kg.

Chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng thuế để giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏChuyên gia đề xuất nâng ngưỡng thuế để giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ

GĐXH - Trước những lo ngại từ hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng doanh thu bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Thay vì mốc 1 tỷ đồng như trong dự thảo Luật Quản lý thuế, các chuyên gia kiến nghị nên bắt buộc khi doanh thu đạt từ 2-3 tỷ đồng/năm.

Tùy theo từng địa phương,  rau ngót rừng được gọi với tên gọi khác nhau, như rau rau mì chính rừng, rau sắng, rau ngót tàu…

Loại rau này vốn là đặc sản của các vùng núi đá vôi như Hòa Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Tuyên Quang… và được ví như cây gia vị tự nhiên vì có vị ngọt hậu.

Vì là đặc sản nên loại rau này không được bán tại các chợ dân sinh ở Hà Nội. Tại một số hội nhóm "chợ online", loại rau này được bán với số lượng rất ít nhưng giá vô cùng đắt đỏ.

Nếu rau ngót có giá bán trên dưới 10.000 đồng/bó, ước lượng khoảng 500gram thì loại rau ngót rừng này có giá bán 100.000 đồng/kg.

Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn- Ảnh 2.

Cận cảnh rau ngót rừng được chị Nguyễn Phạm Lan (ở Hoàng Mai) rao bán với giá 100.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Là người duy nhất bán loại rau này ở khu vực phường Hoàng Mai, chị Nguyễn Phạm Lan (45 tuổi) cho biết, nguồn hàng vô cùng khan hiếm và mỗi chuyến hàng gom từ Tuyên Quang về Hà Nội chỉ được vài cân nên ngay khi đăng tải thông tin đến nhóm khách hàng thân thiết là hết veo.

Theo chị Lan, hiện tại, chị đang rao bán  rau ngót rừng mức giá công khai là 100.000 đồng/kg, cũng vì sự hiếm hoi của loại rau này mà có những thời điểm, giá nhảy 150.000 – 170.000 đồng/kg.

Chị Lan cho biết, rau ngót rừng ngon nhất là vào mùa xuân, khi cây ra lộc non nhưng hiện nay, lượng thu hái được từ rừng tự nhiên đã giảm đáng kể do diện tích rừng nguyên sinh thu hẹp và việc khai thác có giới hạn. Mỗi mùa, sản lượng rau ngót rừng chỉ đạt rất ít, phần lớn được tiêu thụ tại địa phương, nên về đến Hà Nội chỉ còn số lượng nhỏ giọt.

Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn- Ảnh 3.

Tại Thủ đô, rau ngót rừng được bán với giá 100.000 đồng/kg, có thời điểm, loại rau này có giá lên đến 170.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Không chỉ là món ăn dân dã giàu hương vị, rau ngót rừng còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao về giá trị sức khỏe.

Theo các chuyên gi, trong 100g rau ngót rừng chứa lượng đạm thực vật cao gấp đôi rau ngót thường, giàu vitamin C, beta-caroten, canxi, sắt, magiê và chất xơ. Hàm lượng vitamin C của rau ngót rừng thậm chí cao hơn một số loại trái cây phổ biến, giúp tăng sức đề kháng, làm mát gan, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện thị lực và bổ sung dưỡng chất cho phụ nữ sau sinh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng "phải lòng" ngay lần đầu thưởng thức.

Anh Lê Minh Thắng (39 tuổi, ở Cầu Giấy) cho biết, vì nghe rằng rau rau ngót rừng khá bổ nên đã mua về nấu canh ăn thử. Những tưởng "dễ ăn" và nhanh quen vị nhưng khá "khó ăn" vì mùi hơi hăng nhẹ, thêm chút mùi ngai ngái, không giống rau ngót thường. Phải ăn vài lần mới quen và thấy vị ngọt hậu rất đặc biệt.

Nhiều người có chung trải nghiệm này, cho rằng hương vị đậm đà của  rau ngót rừng sẽ hợp hơn với những ai thích món ăn thiên về vị tự nhiên, ít gia vị.

Với vị ngon đặc trưng, giá trị dinh dưỡng vượt trội và sự khan hiếm tự nhiên, rau ngót rừng thực sự là món đặc sản "quý hiếm" giữa phố thị.

Người tiêu dùng sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp nhiều lần so với rau xanh thông thường chỉ để được thưởng thức hương vị ngọt lành của núi rừng ngay giữa lòng Hà Nội.

Bộ Công Thương &quot;tung&quot; chương trình &quot;khủng&quot; thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng ViệtBộ Công Thương 'tung' chương trình 'khủng' thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng Việt

GĐXH - Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùngCận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

Lãi suất tiền gửi &quot;chạm đáy&quot;, động thái mới từ Ngân hàng Nhà nướcLãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.

B.Loan
