Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao

Thứ hai, 09:25 11/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Xe số 110cc Honda Wave RSX FI đời mới sẽ có thêm 2 tem màu mới, mang thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave AlphaXe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại của Suzuki vừa tái xuất phiên bản 2025 cực đẹp mắt, xe được mở bán với mức giá chỉ 23,9 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Vision.

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 2.

Honda Wave RSX FI 2026.

Mới đây, Honda Việt Nam thông báo ra mắt chính thức mẫu Wave RSX FI đời 2026 mới. Phiên bản này có cải tiến mạnh ở động cơ, cắt giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu; đồng thời, hãng cũng mang tới màu sắc mới.

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 3.

Honda Wave RSX FI 2026 có 2 màu sắc.

Cụ thể, theo thông tin được công bố, Honda Wave RSX FI đời mới sử dụng động cơ 110cc 4 kỳ nhưng đã được tinh chỉnh ở hệ thống phun nhiên liệu (Fuel Injection - FI), giúp mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ còn 1,56L/100km. Với con số này, Honda Wave RSX FI có thể lọt vào nhóm những mẫu xe máy có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất Việt Nam.

Ngoài Wave RSX FI mới, Honda Việt Nam còn mẫu Future 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu rất ấn tượng, đạt 1,47L/100km.

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 4.

Honda Wave RSX FI đời mới sử dụng động cơ 110cc 4 kỳ

Với động cơ mới, Honda Wave RSX FI có công suất tối đa 6,46 kW (8,66 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô men xoắn 8,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Honda Wave RSX FI vẫn sẽ có đèn luôn sáng nhằm tăng độ nhận diện khi di chuyển, góp phần làm tăng tính an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh động cơ mới, Honda Việt Nam cũng mang đến 2 tem màu khác biệt cho Wave RSX FI, gồm màu đỏ (chủ đạo) - xanh dương - trắng, và xám (chủ đạo) - đen - trắng; riêng màu đỏ lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua của hãng.

Tem màu mới giúp xe trở nên hiện đại và thể thao hơn, đồng thời cũng là một lựa chọn hợp lý với những người tiêu dùng ủng hộ đội đua của Honda.

Ngoài hai điểm mới này, Honda Wave RSX FI còn một số chi tiết đáng nhắc đến khác như cốp đồ dưới yên hay ổ khóa cơ đa chức năng.

Hiện nay, Honda Việt Nam bán ra mẫu Wave RSX FI mới với 3 phiên bản, lần lượt là Tiêu Chuẩn, Đặc Biệt, và Thể Thao với khác biệt ở vành, phanh và tem màu.

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 5.

Honda ra mắt mẫu Wave RSX FI đời mới có mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

Trong khi phiên bản thấp nhất sử dụng vành căm và phanh tang trống ở cả bánh trước và sau, thì phiên bản Đặc Biệt sử dụng phanh đĩa ở bánh trước; nếu lựa chọn phiên bản cao cấp nhất (Thể Thao), xe trang bị vành đúc hợp kim và phanh đĩa ở bánh trước, kèm heo phanh sơn đỏ làm tăng tính thể thao.

Động cơ với hệ thống phun xăng nhiên liệu tinh chỉnh là cải tiến đáng chú ý nhất trên Honda Wave RSX FI mới.

Giá xe số 110cc Hoda Wave RSX FI

Phiên bản Giá đề xuất
Tiêu chuẩn 22.032.000
Đặc biệt 23.602.909
Thể thao 25.566.545

Thông tin từ Honda Việt Nam cũng cho biết rằng từ ngày 8/8, Honda Wave RSX FI đã chính thức có mặt tại các cửa hàng phân phối chính hãng (HEAD) trên toàn quốc.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 6.

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 7.

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 8.

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 9.

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao- Ảnh 10.

Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.

K.N (th)
Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

