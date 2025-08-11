Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao
GĐXH - Xe số 110cc Honda Wave RSX FI đời mới sẽ có thêm 2 tem màu mới, mang thiết kế trẻ trung, hiện đại.
Xe số 110cc Honda Wave RSX FI động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km
Mới đây, Honda Việt Nam thông báo ra mắt chính thức mẫu Wave RSX FI đời 2026 mới. Phiên bản này có cải tiến mạnh ở động cơ, cắt giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu; đồng thời, hãng cũng mang tới màu sắc mới.
Cụ thể, theo thông tin được công bố, Honda Wave RSX FI đời mới sử dụng động cơ 110cc 4 kỳ nhưng đã được tinh chỉnh ở hệ thống phun nhiên liệu (Fuel Injection - FI), giúp mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ còn 1,56L/100km. Với con số này, Honda Wave RSX FI có thể lọt vào nhóm những mẫu xe máy có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất Việt Nam.
Ngoài Wave RSX FI mới, Honda Việt Nam còn mẫu Future 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu rất ấn tượng, đạt 1,47L/100km.
Với động cơ mới, Honda Wave RSX FI có công suất tối đa 6,46 kW (8,66 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô men xoắn 8,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.
Honda Wave RSX FI vẫn sẽ có đèn luôn sáng nhằm tăng độ nhận diện khi di chuyển, góp phần làm tăng tính an toàn khi tham gia giao thông.
Bên cạnh động cơ mới, Honda Việt Nam cũng mang đến 2 tem màu khác biệt cho Wave RSX FI, gồm màu đỏ (chủ đạo) - xanh dương - trắng, và xám (chủ đạo) - đen - trắng; riêng màu đỏ lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua của hãng.
Tem màu mới giúp xe trở nên hiện đại và thể thao hơn, đồng thời cũng là một lựa chọn hợp lý với những người tiêu dùng ủng hộ đội đua của Honda.
Ngoài hai điểm mới này, Honda Wave RSX FI còn một số chi tiết đáng nhắc đến khác như cốp đồ dưới yên hay ổ khóa cơ đa chức năng.
Hiện nay, Honda Việt Nam bán ra mẫu Wave RSX FI mới với 3 phiên bản, lần lượt là Tiêu Chuẩn, Đặc Biệt, và Thể Thao với khác biệt ở vành, phanh và tem màu.
Trong khi phiên bản thấp nhất sử dụng vành căm và phanh tang trống ở cả bánh trước và sau, thì phiên bản Đặc Biệt sử dụng phanh đĩa ở bánh trước; nếu lựa chọn phiên bản cao cấp nhất (Thể Thao), xe trang bị vành đúc hợp kim và phanh đĩa ở bánh trước, kèm heo phanh sơn đỏ làm tăng tính thể thao.
Động cơ với hệ thống phun xăng nhiên liệu tinh chỉnh là cải tiến đáng chú ý nhất trên Honda Wave RSX FI mới.
Giá xe số 110cc Hoda Wave RSX FI
|Phiên bản
|Giá đề xuất
|Tiêu chuẩn
|22.032.000
|Đặc biệt
|23.602.909
|Thể thao
|25.566.545
Thông tin từ Honda Việt Nam cũng cho biết rằng từ ngày 8/8, Honda Wave RSX FI đã chính thức có mặt tại các cửa hàng phân phối chính hãng (HEAD) trên toàn quốc.
Xe số giá rẻ nhất Việt Nam
Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.
SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng
Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.
Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng
Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.
Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng
Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.
Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng
Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.
Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng
Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.
