Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h05, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 134,8-136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 135,2-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h05, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131-134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,4-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Trước đó, trong phiên giao dịch 30/9, giá vàng tăng vọt vào buổi sáng lên đỉnh cao kỷ lục mới, nhưng sau đó hạ nhiệt đôi chút theo cú sụt giảm của giá vàng thế giới.
Cụ thể, trong phiên sáng 30/9 giá vàng miếng 9999 tại SJC vọt thêm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, lên 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua-bán). Tới cuối phiên, mức giá này giảm còn 134,8-136,8 triệu đồng/lượng.
Cuối phiên, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 130,2-132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng so với phiêntrước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tăng khá mạnh, lên mức cao mới. Lúc 8h30' hôm nay (ngày 1/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.864 USD/ounce, tăng 51 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 1/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 124,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.813 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.844 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 30/9 cao hơn khoảng 45,3% (tương đương tăng 1.188 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 122,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/9.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 30/9 (giờ Việt Nam) lao dốc, mất khoảng 70 USD sau một cú tăng dữ dội. Trước đó, trên thị trường châu Âu, giá vàng đạt mức cao lịch sử 3.870 USD/ounce.
