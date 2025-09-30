Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn cao chưa từng có.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 135,3-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 134,8-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI 130,7-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131-134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,3-134,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Phiên giao dịch 29/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 134,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Tính từ đầu tháng, giá vàng miếng SJC tăng 5,4-5,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 129,7-132,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức đóng cửa tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 129,9-132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh, lên đỉnh cao mới. Lúc 8h37' hôm nay (ngày 30/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.825,2 USD/ounce, tăng 67,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 30/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 122,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.758 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.789 USD/ounce.