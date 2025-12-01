Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới khi bật tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần, lên mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng hôm nay trong nước
Đầu phiên giao dịch 1/12, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức cao nhất từ trước đến nay.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 154,2-155,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Sáng 1/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,4-153,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Ngày 29/11, giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới, niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Kết thúc tháng 11, giá vàng miếng SJC tăng 6,5 triệu đồng/lượng cả mua và bán (tương đương 4,44%).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tiếp đà đi lên. Lúc 8h47' ngày 1/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.242 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 1/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Thị trường vàng thế giới vừa kết thúc một tuần tăng mạnh, giá leo lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên 28/11. Động lực chính đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và đầu tư vào kim loại quý.
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.
GĐXH - SUV hạng C điện giá từ 296 triệu đồng, tầm di chuyển 506 km và công nghệ lái thông minh, thách thức trực tiếp Mazda CX-5.
GĐXH - Giá iPhone Air bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng.
GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị an toàn xịn như Honda SH đã trở thành hiện thực với những khách hàng có tài chính eo hẹp.
GĐXH - Hatchback điện vừa được hé lộ trước ngày ra mắt đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý khi được xem là đối thủ có thể khiến Kia Morning và Hyundai i10 phải 'toát mồ hôi'.
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt xa mốc 4 tỷ đồng/căn.
GĐXH - Nhiều mẫu sedan hạng B hiện có giá niêm yết hấp dẫn, có nhiều điểm sáng về thiết kế và trang bị, đem lại sức hấp dẫn lớn với người tiêu dùng tại Việt Nam.
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng sớm hôm nay 29/11 giữ vững đà tăng mạnh, nâng lên mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng gần 1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng sớm hôm qua.
GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.
