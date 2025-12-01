Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh GĐXH - Giá vàng trong nước sáng sớm hôm nay 29/11 giữ vững đà tăng mạnh, nâng lên mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng gần 1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng sớm hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới

Đầu phiên giao dịch 1/12, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 154,2-155,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Sáng 1/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,4-153,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 29/11, giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới, niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Kết thúc tháng 11, giá vàng miếng SJC tăng 6,5 triệu đồng/lượng cả mua và bán (tương đương 4,44%).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tiếp đà đi lên. Lúc 8h47' ngày 1/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.242 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 1/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Thị trường vàng thế giới vừa kết thúc một tuần tăng mạnh, giá leo lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên 28/11. Động lực chính đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và đầu tư vào kim loại quý.