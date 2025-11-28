Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Thứ sáu, 15:17 28/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng mạnh khi hệ thống Phú Quý đang niêm yết giá bán ra ở vùng 56,8 triệu đồng/kg, tiệm cận 57 triệu đồng/kg, tương đương 2,133 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch này nhỉnh hơn rõ rệt so với khi Phú Quý mở phiên sáng nay ở ngưỡng 56,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,110 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong các phiên điều chỉnh sáng nay, có ít nhất 2 phiên tăng trần với mức tăng tương ứng 18.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28 / 11: Thị trường tăng mạnh , tiệm cận 57 triệu đồng / kg - Ảnh 1.

Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat đang điều chỉnh giá bán ra ở vùng 55,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,101 triệu đồng/lượng. Bảng giá giao dịch của Ancarat cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt kể từ khi mở phiên sáng nay, từ ngưỡng 54,7 triệu đồng/kg bật tăng lên 55,1 triệu đồng/kg qua các phiên điều chỉnh.

Sacombank-SBJ cũng có mức tăng tương tự khi vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc đang niêm yết ở ngưỡng 2,010 – 2,061 triệu đồng/lượng, sau 5 phiên điều chỉnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đà phục hồi rõ rệt khi vùng giao dịch hôm nay tiếp tục tăng từ ngày 27/11 theo giờ Việt Nam. Theo đó, chốt phiên 27/11, giá bạc giao ngay từ vùng 53 USD/oz đã bật tăng lên vùng 54,2 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Hệ thống bạc Ancarat đang điều chỉnh giá bán ra ở vùng 55,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,101 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Phú Quý đang niêm yết giá bán ra ở vùng 56,8 triệu đồng/kg, tiệm cận 57 triệu đồng/kg, tương đương 2,133 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, chốt phiên 27/11, giá bạc giao ngay từ vùng 53 USD/oz đã bật tăng lên vùng 54,2 USD/oz.

Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?

GĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.

Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội "đo đếm" từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏSau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.

Khánh Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nước

Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nước

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.

Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nay

Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nay

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 27/11, Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Ở kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?

Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên so với chốt phiên chiều hôm qua.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.

MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - MPV 7 chỗ XL6 của Suzuki thực chất chính là mẫu Suzuki XL7 ở Việt Nam.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường
MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top