Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng mạnh khi hệ thống Phú Quý đang niêm yết giá bán ra ở vùng 56,8 triệu đồng/kg, tiệm cận 57 triệu đồng/kg, tương đương 2,133 triệu đồng/lượng.
Giá giao dịch này nhỉnh hơn rõ rệt so với khi Phú Quý mở phiên sáng nay ở ngưỡng 56,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,110 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, trong các phiên điều chỉnh sáng nay, có ít nhất 2 phiên tăng trần với mức tăng tương ứng 18.000 đồng/lượng.
Hệ thống bạc Ancarat đang điều chỉnh giá bán ra ở vùng 55,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,101 triệu đồng/lượng. Bảng giá giao dịch của Ancarat cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt kể từ khi mở phiên sáng nay, từ ngưỡng 54,7 triệu đồng/kg bật tăng lên 55,1 triệu đồng/kg qua các phiên điều chỉnh.
Sacombank-SBJ cũng có mức tăng tương tự khi vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc đang niêm yết ở ngưỡng 2,010 – 2,061 triệu đồng/lượng, sau 5 phiên điều chỉnh.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đà phục hồi rõ rệt khi vùng giao dịch hôm nay tiếp tục tăng từ ngày 27/11 theo giờ Việt Nam. Theo đó, chốt phiên 27/11, giá bạc giao ngay từ vùng 53 USD/oz đã bật tăng lên vùng 54,2 USD/oz.
Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nayGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/11, Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Ở kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h cùng ngày.
Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên so với chốt phiên chiều hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".
Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.
Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.
MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ XL6 của Suzuki thực chất chính là mẫu Suzuki XL7 ở Việt Nam.
Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.