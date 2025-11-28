Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng mạnh khi hệ thống Phú Quý đang niêm yết giá bán ra ở vùng 56,8 triệu đồng/kg, tiệm cận 57 triệu đồng/kg, tương đương 2,133 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch này nhỉnh hơn rõ rệt so với khi Phú Quý mở phiên sáng nay ở ngưỡng 56,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,110 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong các phiên điều chỉnh sáng nay, có ít nhất 2 phiên tăng trần với mức tăng tương ứng 18.000 đồng/lượng.

Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat đang điều chỉnh giá bán ra ở vùng 55,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,101 triệu đồng/lượng. Bảng giá giao dịch của Ancarat cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt kể từ khi mở phiên sáng nay, từ ngưỡng 54,7 triệu đồng/kg bật tăng lên 55,1 triệu đồng/kg qua các phiên điều chỉnh.

Sacombank-SBJ cũng có mức tăng tương tự khi vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc đang niêm yết ở ngưỡng 2,010 – 2,061 triệu đồng/lượng, sau 5 phiên điều chỉnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đà phục hồi rõ rệt khi vùng giao dịch hôm nay tiếp tục tăng từ ngày 27/11 theo giờ Việt Nam. Theo đó, chốt phiên 27/11, giá bạc giao ngay từ vùng 53 USD/oz đã bật tăng lên vùng 54,2 USD/oz.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

