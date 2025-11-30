Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Bước sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², thiết kế 5 tầng, xây mới, hiện giao dịch quanh mức 7–9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp."

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây tương đối cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 27m2, thiết kế 3 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại đường Bồ Đề, phường Bồ Đề hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 166,67 triệu đồng/m2.

Căn nhà rộng 33m2, thiết kế 5 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,89 tỷ đồng, tương đương 211,52 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, căn nhà rộng 34m2 thiết kế 4 tầng hiện đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng, tương đương 176,47 triệu đồng/m2.

Căn nhà 5 tầng, rộng 35m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi hiện đang được rao bán với giá 5,88 tỷ đồng, tương đương 168 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 30 - 35m2, những căn nhà riêng có giá dưới 4 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở".

Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ sau sáp nhập

1. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

2. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

3. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

