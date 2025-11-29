Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.
Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, số lượng các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ khá rầm rộ, nổi bật nhất là phường Việt Hưng.
Phường Việt Hưng hiện nay được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Giá bán biệt thự tại đây cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư giật mình khi dao động phổ biến từ khoảng 130 đến 400 triệu đồng/m2. Thậm chí có những căn biệt thự được rao bán với giá lên tới hơn 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự mặt hồ, thiết kế 4 tầng, rộng 295m2 tại dự án Vinhomes The Harmony, phường Việt Hưng hiện đang được rao bán với giá 275 tỷ đồng, tương đương 932,2 triệu đồng/m2.
Đứng sau Việt Hưng, phường Bồ Đề cũng là khu vực có nguồn cung biệt thự, liền kề khá lớn, giá biệt thự tại đây dao động phổ biến từ hơn 200-400 triệu đồng/m2. Thậm chí có những căn có giá bán lên tới hơn 600 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng rộng 216m2 tại dự án Vinhomes Riverside, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi hiện đang được rao bán với giá 149 tỷ đồng, tương đương 689,82 triệu đồng/m2. Hiện nay, phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.
Dù có số lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn một chút, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại 2 phường Long Biên và Bồ Đề cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 140-600 triệu đồng/m2. Chẳng hạn một căn biệt thự sân vườn, rộng 430m2, thiết kế 4 tầng tại đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề hiện đang được rao bán với giá 62,4 tỷ đồng, tương đương 145,12 triệu đồng/m2.
Tại dự án Long Biên Golf Villas, đường Cổ Linh, phường Long Biên, căn biệt thự rộng 308m2 hiện đang được rao bán với giá 163,24 tỷ đồng, tương đương 530 triệu đồng/m2.
Hiện nay, phường Bồ Đề được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.
Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.
Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.
Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản giai đoạn 2024-2025. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnhSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng sớm hôm nay 29/11 giữ vững đà tăng mạnh, nâng lên mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng gần 1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng sớm hôm qua.
Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.
Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Cấu hình vẫn mạnh mẽ, camera chất lượng và khả năng cập nhật lâu dài, những mẫu iPhone này trở thành lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng muốn tối ưu chi phí mà vẫn có trải nghiệm cao cấp.
Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.
Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nayGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/11, Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Ở kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h cùng ngày.
Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên so với chốt phiên chiều hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".