Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, số lượng các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ khá rầm rộ, nổi bật nhất là phường Việt Hưng.

Phường Việt Hưng hiện nay được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Giá bán biệt thự tại đây cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư giật mình khi dao động phổ biến từ khoảng 130 đến 400 triệu đồng/m2. Thậm chí có những căn biệt thự được rao bán với giá lên tới hơn 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự mặt hồ, thiết kế 4 tầng, rộng 295m2 tại dự án Vinhomes The Harmony, phường Việt Hưng hiện đang được rao bán với giá 275 tỷ đồng, tương đương 932,2 triệu đồng/m2.

Đứng sau Việt Hưng, phường Bồ Đề cũng là khu vực có nguồn cung biệt thự, liền kề khá lớn, giá biệt thự tại đây dao động phổ biến từ hơn 200-400 triệu đồng/m2. Thậm chí có những căn có giá bán lên tới hơn 600 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng rộng 216m2 tại dự án Vinhomes Riverside, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi hiện đang được rao bán với giá 149 tỷ đồng, tương đương 689,82 triệu đồng/m2. Hiện nay, phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Dù có số lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn một chút, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại 2 phường Long Biên và Bồ Đề cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 140-600 triệu đồng/m2. Chẳng hạn một căn biệt thự sân vườn, rộng 430m2, thiết kế 4 tầng tại đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề hiện đang được rao bán với giá 62,4 tỷ đồng, tương đương 145,12 triệu đồng/m2.

Tại dự án Long Biên Golf Villas, đường Cổ Linh, phường Long Biên, căn biệt thự rộng 308m2 hiện đang được rao bán với giá 163,24 tỷ đồng, tương đương 530 triệu đồng/m2.

Hiện nay, phường Bồ Đề được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản giai đoạn 2024-2025. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

