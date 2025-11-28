Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu? GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.

Xe ga 150cc trang bị chẳng kém SH





GPX DZ2 mới nhất thuộc phân khúc 150cc.

GPX, thương hiệu xe máy Thái Lan với hơn 18 năm phát triển không ngừng, một lần nữa khẳng định vị thế trên thị trường xe tay ga với sự ra mắt phiên bản GPX DZ2 mới nhất thuộc phân khúc 150cc.

GPX DZ2 kiểu dáng thể thao hiện đại

Về ngoại hình, GPX DZ2 khiến ngay cả những cái tên “đình đám” đến từ Nhật Bản như Honda SH hay Air Blade cũng phải lu mờ bởi kiểu dáng thể thao hiện đại, nhấn mạnh vào các đường nét sắc sảo với kích thước nhỏ gọn, nhẹ và nhanh nhẹn.

GPX DZ2 mang lại cảm giác cao cấp nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng

Nhìn tổng thể, GPX DZ2 mang lại cảm giác cao cấp nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng với phong cách off-road đậm chất GPX. Trọng lượng chỉ ở mức 130 kg giúp DZ2 trở thành một mẫu xe linh hoạt, dễ di chuyển nhất trong thành phố. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần xung quanh xe, đèn pha projector có thiết kế đặc biệt gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.





GPX DZ2 sử dụng động cơ SOHC

Về sức mạnh, GPX DZ2 sử dụng động cơ SOHC, 4 thì, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng nước với dung tích 149,6cc, sản sinh công suất tối đa 14 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ này có phản ứng bướm ga tốt và mang lại cho GPX DZ2 cảm giác lái thú vị nhưng dễ dàng kiểm soát, phù hợp cho cả người mới bắt đầu cũng như bất cứ ai đang cần một chiếc xe để sử dụng hàng ngày.

GPX DZ2 nổi trội hơn về trang bị an toàn.

So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Honda Air Blade, GPX DZ2 nổi trội hơn về trang bị an toàn. Mẫu xe ga Thái Lan này sở hữu đĩa phanh trước 260 mm và đĩa phanh sau 220 mm, được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở cả 2 bánh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) tương tự Honda SH. Đáng chú ý hơn là hệ thống TCS trên GPX DZ2 còn có thể bật/tắt.

GPX DZ2 còn có màn hình TFT đầy đủ màu sắc với kích thước 6 inch

Chưa dừng ở đó, GPX DZ2 còn có màn hình TFT đầy đủ màu sắc với kích thước 6 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth, hoạt động với ứng dụng Carbit Ride có chức năng Mirror Screen. Ngoài ra, xe cũng được trang bị cổng sạc kép USB Type-A và USB Type-C, khóa thông minh chuẩn IP67, chống nước, chống bụi và có hệ thống chống trộm.

Giá xe ga 150cc GPX DZ2

Giá bán của DZ2 được GPX công bố ở mức 73.500 baht, tương đương khoảng 52 triệu đồng tiền Việt. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn, rẻ hơn cả Honda Air Blade dù những trang bị mà GPX DZ2 sở hữu thậm chí có thể khiến Honda SH 160i cũng có phần lép vế. DZ2 sẽ được phân phối với 4 tùy chọn màu gồm: Crayon Grey (xám đen), Super Black (Đen), Matte Brown (Nâu-Đen) và Lava Red (Đỏ-Đen).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.